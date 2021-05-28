Готовились много лет: генерал ВСУ раскрыл планы Украины по войне с Россией

Готовились много лет: генерал ВСУ раскрыл планы Украины по войне с Россией
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Незалежной разрабатывали различные сценарии вооруженного конфликта

Отношения России и Украины в текущем их состоянии нельзя назвать братскими или хотя бы нейтральными. Киевские власти активно нагнетают обстановку и демонстративно заявляют о своем негативном отношении к нашей стране. Как оказалось, на военные рельсы Незалежная перешла уже много лет назад – аж с 2007 года украинцы готовились к вооруженному конфликту с Россией.

Такие сведения обнародовал генерал-майор украинских Вооруженных сил. Со слов Виктора Назарова выходит, что киевские власти еще 14 лет назад предполагали, что их ждет война с соседним государством. При этом поворотным моментом в отношении Украины к России стали слова нашего лидера Владимира Путина в том самом 2007-м году.

Тогда главнокомандующий выступил со ставшей легендарной Мюнхенской речью. Напомним, в своем выступлении президент подчеркнул, что наша страна не будет идти на поводу у вашингтонской администрации и собирается отстаивать свои собственные геополитические интересы.

Такая самостоятельность России, долгие годы находившейся в плачевном состоянии после развала Советского Союза, весьма не понравилась некоторым игрокам международной арены.

С того момента Украина начала разрабатывать военную стратегию на случай конфликта с Российской Федерацией. Назаров в интервью каналу UkrLife.tv объявил, что в числе прочего, незалежные предполагали, что боевые столкновения могут произойти в районе Донбасса и в Крыму. При этом украинский генерал отметил, что воссоединение полуострова с Россией застало киевские власти врасплох. Там не предполагали, что события могут развиваться по такому сценарию.

К слову, недавно известный американский режиссер Оливер Стоун заявил, что отправной точкой в начале "войны" США против России также стала Мюнхенская речь нашего главнокомандующего.

Ольга ФЕДОРОВА

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Хохлы -дегенераты
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Гость251041
По приходу путина к власти росия готовилась к войне с Украиной при Кучме на тузлуке бы конфликт был Куда росия без Украины космоса нету ракет нету все что осталось от союза Не здал бы Кравчук ракеты то сейчас сопела б росия в тряпочку
У хохлогабона <цензура> нет, одни холопы, свинопасы и чистильщики европейских сортиров.
гость
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Готовились много лет: жёппу мыли, очкорасширительные работы проводили, зубы передние вырвали, пасть мыли, заглатывать учились, не судьба!
Гость250863
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Хохлы правильно делают, что строят стен на границе с РФ. Когда землю свою арабам пpocpyт, нашим погранцам легче станет, от бородатых отбиваться. Лишь бы достроили хоть как-нибуть, прямо переживаю за них )))
Гость241057
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Гость251041
По приходу путина к власти росия готовилась к войне с Украиной при Кучме на тузлуке бы конфликт был Куда росия без Украины космоса нету ракет нету все что осталось от союза Не здал бы Кравчук ракеты то сейчас сопела б росия в тряпочку
Вернись в реальность. Вы без России пустое место. Россия проболела немного после вашего предательства и восстановила производство всего того что у вас закупалось. А вы после этого окончательно всё профукали. Теперь и этого нет.
Старый солдат
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OberstBMP
Здесь возможно говорить только о двух вещах подразумевая "многолетнюю подготовку к войне". Это рисование стрелок на картах, что много ума от украинского генералитета не потребовало, впрочем я считаю его там ума военного и нет. А вторая вещь, это под эту подготовку "распил" бюджетных средств. При этом пилятся денежки не только Украины, в этом участвуют и американские чиновники, оформляющие в большинстве своём фиктивные поставки в "незалежную"(куда они потом следуют догадайтесь сами) . Ну и судя по последнему чешско-болгарскому скандалу "шакалы табаки" в этой "луже" не только хвостом но и нагло
А может признать докменты украинских военных об оканчании военных учебных заведений СССР и РФ недействительными и нагрд лишить как недостойных.
Гость249346
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Гость251041
По приходу путина к власти росия готовилась к войне с Украиной при Кучме на тузлуке бы конфликт был Куда росия без Украины космоса нету ракет нету все что осталось от союза Не здал бы Кравчук ракеты то сейчас сопела б росия в тряпочку
Дурачок ты и недоучка. Развалили цветущую некогда Украину и радуетесь. А Россия и без Хохляндии жила, проживет и плевала на вас хотела. Дауны бандеровские.
Гость251041
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По приходу путина к власти росия готовилась к войне с Украиной при Кучме на тузлуке бы конфликт был Куда росия без Украины космоса нету ракет нету все что осталось от союза Не здал бы Кравчук ракеты то сейчас сопела б росия в тряпочку
OberstBMP
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Здесь возможно говорить только о двух вещах подразумевая "многолетнюю подготовку к войне". Это рисование стрелок на картах, что много ума от украинского генералитета не потребовало, впрочем я считаю его там ума военного и нет. А вторая вещь, это под эту подготовку "распил" бюджетных средств. При этом пилятся денежки не только Украины, в этом участвуют и американские чиновники, оформляющие в большинстве своём фиктивные поставки в "незалежную"(куда они потом следуют догадайтесь сами) . Ну и судя по последнему чешско-болгарскому скандалу "шакалы табаки" в этой "луже" не только хвостом но и нагло
Гость248334
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Гость244006
Вот вы утверждаете что они готовились к войне уже давно.А как они готовились чем воевать с такой ядерной страной они думали.Салом что ли дороги смажут что б все поскользнулись. Украина попала в свою же расставленную себе ловушку.И ей теперь надо именно в своей стране изменить все до цивилизованного восприятия мира а потом уж к людям претензии предъявлять.У них нет четкого понимания что такое добрососедское сожительство с народами имеющими общие границы
Как готовились? Бывал в то время на территории незалежной, в любом споре они говорили - Ось мы в НАТО вступимо мы вам покажемо- они не своими руками воевать собирались. Точный Табаки при Шерхане.
Гость244006
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Вот вы утверждаете что они готовились к войне уже давно.А как они готовились чем воевать с такой ядерной страной они думали.Салом что ли дороги смажут что б все поскользнулись. Украина попала в свою же расставленную себе ловушку.И ей теперь надо именно в своей стране изменить все до цивилизованного восприятия мира а потом уж к людям претензии предъявлять.У них нет четкого понимания что такое добрососедское сожительство с народами имеющими общие границы
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