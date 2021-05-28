Турция использует Белоруссию для возрождения Османской империи - эксперт

Турция использует Белоруссию для возрождения Османской империи - эксперт
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Объяснена демонстрация мускул Анкары относительно реакции НАТО по инциденту с Ryanair

Недавний демарш Анкары в ходе принятия заявления стран-участниц НАТО по ситуации с самолетом Ryanair, экстренно севшим в Минске, может быть связан с аппетитами турецких властей возродить Османскую империю. К такому выводу пришел завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

Напомним, в среду, 26 мая, члены альянса провели заседание, на котором было принято заявление с осуждением действий властей Белоруссии в связи с "принудительной посадкой лайнера" в минском аэропорту, однако оно не содержало никаких санкционных мер, на которых усиленно настаивали страны Прибалтики и Польша. Именно представители Анкары вынудили союзников по Североатлантическому блоку к смягчению текста.

По мнению эксперта, современная Турция в своем внешнеполитическом курсе старается дистанцироваться от Вашингтона, Москвы и Брюсселя, проявляя себя набирающим силы государством, способным решать многие международные вопросы с позиции военно-политического давления.

Кошкин отметил, что в последнее время Анкара находится везде, где возникает какой-либо региональный конфликт или образовывается трещина недопонимания, в частности, в НАТО или даже с США. В качестве примера политолог привел ситуацию вокруг Украины, Нагорного Карабаха, Сирии, а также палестино-израильского противостояния.

"Так что сегодня Анкара весьма активно находится в опасных горячих точках региона, который бы приближался к форматам бывшей Османской империи. Вот почему Белоруссия – это, наверное, тоже конфликтная точка, которую раскачивает коллективный Запад, а конкретно – НАТО", – заявил изданию "ПолитРоссия" Кошкин.

По его мнению, сейчас в альянсе нет единой поддержки в отношении Анкары, а та, в свою очередь, не особо ладит с некоторыми членами объединения – у нее есть проблемы с Парижем, Берлином. Турки периодически пугают Брюссель тем, что если тот не будет платить за беженцев, они позволят им снова хлынуть в Европу. При этом ЕС упорно не принимает Республику в свои ряды.

"Здесь есть много противоречий, разногласий. И сегодня Турция показала свою позицию", – резюмировал политолог.

Издание напоминает, что в 2023 г. исполняется ровно 100 лет Лозаннскому мирному договору, который юридически оформил распад Османской империи, установив современные границы Турции. Возможно президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вынашивает план мести всему миру за то соглашение и строит планы возродить утраченное государство.

Так, в феврале текущего года турецкий гостелеканал TR1 обнародовал карту территорий, на которые будет распространено влияние Анкары к 2050-му. В частности, в новую Османскую империю должна войти значительная часть России, включая Крым, Ставропольский и Краснодарский края, республики Адыгея, Дагестан, Чечня, Чувашия, а также Ростовская, Волгоградская и Астраханская, Саратовская и Самарская области.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость252940
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Сайт АрменианРепорт(буквы на латинском) 31.05.21
Полюбуйся Кошкин! Может прозреешь! "ОДКБ и Россию-на мусорные свалки Еревана."
Далекая географически Франция оказалась Армении намного ближе, чем Россия и ОДКБ. Да и США, думаю, будут не против прислать сюда своих военных. В таком случае Еревану следует помахать Москве и ОДКБ ручкой и передать вопрос защиты наших границ внерегиональным державам, чего так боятся в России. Да и в целом, в Армении предостаточно мусорных баков, на которых кроме логотипа ОДКБ вполне могут скоро появиться и флаг России, и портреты ее престарелого диктатора.
Гость252638
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Сайт АрменианРепорт(буквы на латинском) 31.05.21
Полюбуйся Кошкин! Может прозреешь! "ОДКБ и Россию-на мусорные свалки Еревана."
Далекая географически Франция оказалась Армении намного ближе, чем Россия и ОДКБ. Да и США, думаю, будут не против прислать сюда своих военных. В таком случае Еревану следует помахать Москве и ОДКБ ручкой и передать вопрос защиты наших границ внерегиональным державам, чего так боятся в России. Да и в целом, в Армении предостаточно мусорных баков, на которых кроме логотипа ОДКБ вполне могут скоро появиться и флаг России, и портреты ее престарелого диктатора.
Гость251153
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Несмотря на давления Запада во главе с США, Турция не присоединилась к санкциям против РФ, купила ракеты, открыли "Турецкий поток", презентовали открытие АЭС в Турции, при взаимосогласии защищают свои интересы в Сирии, Наг.Карабахе, Ливии, в Средиз.море и в других огневых точках. За что и дорого платит Западу! . Разве у РФ нет проблем с Западом? Разве Турция сближается с РФ, чтобы включить ее в какую-то вымышленную Кошкиным-Осм.империю? Откуда достали такую теорию арменизированные Кошкин, Гемпель, Затулин, Милонов, Коц, Олег Толстой, Соловьев и армянские эксперты РФ? У кота из задницы?
Гость251102
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"Так что сегодня Анкара весьма активно находится в опасных горячих точках региона, который бы приближался к форматам бывшей Османской империи". Кошкин живет в параллельном мире, которая отстает от нас на 250 лет. Создать империю в 21 веке после принятия стольких международных Конвенций? Он путает политику "защиты своих национальных интересов" с "аннексией". И какие же территории аннексировала Турция, чтобы создать Османскую империю? Россия тоже находится в опасных горячих точках. И чем же занимается Россия?
Гость250903
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Гость248311
жду когда турки присунут россии по самые гланды. этот момент близок.
уже в армении прогнулись под турок - очередь за путиным.
а он стоять в очереди не любит
Слушай, человек! Не занимайся болтовней как и Кошкин! Российско-турецкие дружественные отношения динамично развиваются. Официальные лица обеих стран не нуждаются в чьих-то тупых оценках.
Гость250882
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Эту выдуманную карту сперва показывали в твканалах США. Турецкий коммерческий канал ТГРТ, а не ТРТ1 обсудил эту провокацию и обвинил США в предательстве. После этого горе эксперт Котенок распространил эту утку США по российским СМИ, а теперь больной манией преследования, завкафедрой Кошкин. Стыдно должно быть Кошкину, который почему-то занимает такой ответственный пост и рассказывает какие-то американские сказки. Неинформированный человек! Ведь лидер России и министр С.Лавров делали по этому поводу громкое заявление. Неужели "политолог" Кошкин находится в неведении и сново повторяет эту чушь?
Гость250869
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А на карте про Белоруссию почему-то ничего не указано!. Бред очередного мракобеса!.
Гость244997
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Английскую булавку подарить придется. Только она сможет собрать раскатанную губу.
Гость248311
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жду когда турки присунут россии по самые гланды. этот момент близок.
уже в армении прогнулись под турок - очередь за путиным.
а он стоять в очереди не любит
гость
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КГ/АМ
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