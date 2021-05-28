Минск нашел действенный ответ на санкции Киева

Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Бизнес Незалежной теряет последний рынок сбыта по широкому перечню товаров

Минск придумал достойный ответ на не дружественные шаги Киева. После решения Незалежной прервать авиасообщение с соседней страной, белорусские власти ввели режим индивидуального лицензирования на широкий перечень украинских товаров. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в пятницу, 28 мая.

По его данным, под режим индивидуального лицензирования попадают: кондитерские изделия и шоколад, соки и пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич и керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины, мебель. Соответствующий перечень утвержден в Минске 26 мая. Постановление рассчитано на полгода, вступить в силу оно должно с 5 июня.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными",

написал Качка в "Фейсбуке", пояснив, что режим индивидуального лицензирования фактически означает "ручное управление ввозом" украинской продукции в Белоруссию. Это весьма затруднит бизнес производителям Незалежной, рынок сбыта которых и так ограничен из-за разрыва связей с Россией.

Ранее Украина приняла очередной запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии, а Минск запретил продавать Киеву бензин А-95. Учитывая, что, по разным данным, от 50% до 70% потребностей украинцев в этом виде топлива покрывала именно Белоруссия, в Незалежной в скором времени может возникнуть существенный дефицит А-95.

О том, какие еще потери ждут Украину из-за решения не летать через воздушное пространство Белоруссии, ранее рассказали местные эксперты. 

Украина присоединилась к авиабойкоту ряда европейских стран, после того как в Минске совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летел журналист Роман Протасевич. Во время проверки документов в белорусском аэропорту его задержали по выдвинутым ранее обвинениям в экстремизме.

В связи с этим на Западе заподозрили президента РБ Александра Лукашенко в спланированной операции по захвату самолета. В НАТО даже предположили, что он действовал с согласия Кремля. Сейчас в Брюсселе обдумывают новые санкции против Минска, которые могут затронуть и Москву. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость250331
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Лукашенко надо убирать и срочно, вводить парламентское правление и присоеденить беларусию к россии, это будет дешевле , чем давать батьке кредиты
Александр Кото
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Только "майданутые" дураки, находящиеся во власти в Киеве, могут враждовать с соседями, да ещё в ущерб себе! Вы же собственными руками разваливаете экономику Украины и по примеру Запада во всём вините Россию. А Россия вам оставила нехилую промышленность и неслабое сельское хозяйство, которое кормило чуть ли не половину СССР. А вы всё развалили! Большого ума для этого, конечно, не надо, если интеллект большинства украинских политиков - ниже плинтуса.
Гость250863
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Гость249828
Дебилоид, что тебя так "трясет" эта недострана. Смотри так недалеко и до Падучей. Если эта недострана, так почему такая ненвисть. Наверно потому что ненвидят сильных, которых боятся, а слабым помогают. Всегда знал, что вы тррусливые чимошники.
Чтож ты сюда лезешь то? Ты хоть в своем скудоумии понимаешь, что ты и тебе подобные трущиеся на сайтах РоссСМИ, своим выблевынанием желчи и вещания своих влажных фантазий, сами же формируете мнение о себе и, как результат, о своем правительстве и стране.
гость
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249828 чмошник, трус и гомосек это ты бандер, пошел отсюда, очко готовь своё, пендосы идут тебя пользовать. Проститутка ты и страна твоя.
Гость249828
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Гость251099
УСРАИНА ШАВКА ПИНДОСОВ --- СКОЛЬКО БЕЛАРУИСЯ ПОМОГАЛА ЭТОЙ ПРОДАЖНОЙ УСРАИНЕ ВО ВРЕД РОССИИ - И ВОТ ЭТИ УКРОПЫ ХОЛОПЫ ОТБЛАГОДАРИЛИ ЕЙ САНКЦИИ ВВОДЯТ ПРОТИВ БЕЛОРУССИИ --- ПРОДАЖНАЯ И ТРУСЛИВАЯ НЕДОстрана ЭТА УСРАИНА ВО ВГЛАВЕ ЧМОШНОГО И ТРУСЛИВОГО КЛОУНА - ПОЗОР вам УСРАИНЦЫ ---- БАТЬКА вас УБЛЮДКОВ НА МЕСТО ПОСТАВИТ У ПАРАШИ
Дебилоид, что тебя так "трясет" эта недострана. Смотри так недалеко и до Падучей. Если эта недострана, так почему такая ненвисть. Наверно потому что ненвидят сильных, которых боятся, а слабым помогают. Всегда знал, что вы тррусливые чимошники.
Гость250863
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Гость250658
Не страшно! Бельгия и Швейцария, а за ними и Франция свернут производство собственного шоколада и кондитерских изделий и начнут массовые закупки этой продукции вна Украине!
Бельгия и Швейцария отчаянные страны, если инвестирую в хохлостан, их шоколадки и бабло утечет все всяким Зелебобам и не будет ни производства, ни шоколадок
Гость251099
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УСРАИНА ШАВКА ПИНДОСОВ --- СКОЛЬКО БЕЛАРУИСЯ ПОМОГАЛА ЭТОЙ ПРОДАЖНОЙ УСРАИНЕ ВО ВРЕД РОССИИ - И ВОТ ЭТИ УКРОПЫ ХОЛОПЫ ОТБЛАГОДАРИЛИ ЕЙ САНКЦИИ ВВОДЯТ ПРОТИВ БЕЛОРУССИИ --- ПРОДАЖНАЯ И ТРУСЛИВАЯ НЕДОстрана ЭТА УСРАИНА ВО ВГЛАВЕ ЧМОШНОГО И ТРУСЛИВОГО КЛОУНА - ПОЗОР вам УСРАИНЦЫ ---- БАТЬКА вас УБЛЮДКОВ НА МЕСТО ПОСТАВИТ У ПАРАШИ
Гость250877
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кто не поыгоет тот маскаль! так вы истерили а кастрюлеголовые? теряете послдние а всё тудаже, ну разве ваше провительство не идеоты??????? десять процентов недобитков бэндеровцев тянут на себя адияло а вы всё мёрзните? ну так замерзайте!!! вы в мире как бельмо на глазу да и взять с вас нечиго, байдон с парошенко всё взяли но а типерь комика снобжайти!
Гость241057
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Гость248392
При закрытых границах кто это катается в Беларусь? Я в ней живу. Написана правда. Агитплакатами про Беларусь и Украину оклей свой люфтклозет. Хаваешь стопроцентную ложь, волнуешься за хохлов. Не стоит. Они, как и белорусы жили, живут и будут жить дальше.
А про хохлов. Возьми их статистику, официальную за последние 10ть лет и посмотри сам. Как они живут. Особенно в части медицины и работы у себя на родине. Т.ч. где ты там живёшь и на кого работаешь ещё посмотреть нужно.
Гость241057
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Гость248392
При закрытых границах кто это катается в Беларусь? Я в ней живу. Написана правда. Агитплакатами про Беларусь и Украину оклей свой люфтклозет. Хаваешь стопроцентную ложь, волнуешься за хохлов. Не стоит. Они, как и белорусы жили, живут и будут жить дальше.
Не знаю про какие закрытые границы ты говоришь, но наши спокойно на машинах катаются. Не знаю где ты живёшь. Вот прям как на майские катались
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