Бизнес Незалежной теряет последний рынок сбыта по широкому перечню товаров

Минск придумал достойный ответ на не дружественные шаги Киева. После решения Незалежной прервать авиасообщение с соседней страной, белорусские власти ввели режим индивидуального лицензирования на широкий перечень украинских товаров. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в пятницу, 28 мая.

По его данным, под режим индивидуального лицензирования попадают: кондитерские изделия и шоколад, соки и пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич и керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины, мебель. Соответствующий перечень утвержден в Минске 26 мая. Постановление рассчитано на полгода, вступить в силу оно должно с 5 июня.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными",

– написал Качка в "Фейсбуке", пояснив, что режим индивидуального лицензирования фактически означает "ручное управление ввозом" украинской продукции в Белоруссию. Это весьма затруднит бизнес производителям Незалежной, рынок сбыта которых и так ограничен из-за разрыва связей с Россией.

Ранее Украина приняла очередной запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии, а Минск запретил продавать Киеву бензин А-95. Учитывая, что, по разным данным, от 50% до 70% потребностей украинцев в этом виде топлива покрывала именно Белоруссия, в Незалежной в скором времени может возникнуть существенный дефицит А-95.

О том, какие еще потери ждут Украину из-за решения не летать через воздушное пространство Белоруссии, ранее рассказали местные эксперты.

Украина присоединилась к авиабойкоту ряда европейских стран, после того как в Минске совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летел журналист Роман Протасевич. Во время проверки документов в белорусском аэропорту его задержали по выдвинутым ранее обвинениям в экстремизме.

В связи с этим на Западе заподозрили президента РБ Александра Лукашенко в спланированной операции по захвату самолета. В НАТО даже предположили, что он действовал с согласия Кремля. Сейчас в Брюсселе обдумывают новые санкции против Минска, которые могут затронуть и Москву.