Варшава потребовала от Берлина компенсации за "Северный поток-2"

Варшава потребовала от Берлина компенсации за "Северный поток-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
продолжениеСША намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
Польша сочла, что балтийская труба угрожает безопасности Европе, поэтому ей нужны деньги на оружие

Германия должен выплатить компенсацию Польше за газопровод "Северный поток – 2", поскольку из-за проекта страна оказалась под угрозой. Об этом заявил бывший министр нацобороны Республики Ян Парыс изданию Do Rzeczy.

"Немцы потратили €5 млрд на строительство "Северного-потока", так что пусть они выделят€5 млрд на перевооружение стран Центральной и Восточной Европы. Этот трубопровод явно снизил нашу безопасность, поэтому требования к Германии оправданы", - отметил экс-министр, увязав строительство газопровода с наращиванием Россией вооружения.

По его мнению, президент США Джо Байден не осознает, что, дав свое согласие на реализацию проекта, тем самым он провоцирует конфликт с Украиной и странами "Бухарестской девятки" – Румынией, Болгарией, Чехией, Венгрией, Словакией, Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой.

А вот бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп понимал интересы и безопасность Европы гораздо лучше, чем Байден, который стремится любой ценой договориться с главой РФ Владимиром Путиным, уверен поляк.

Он считает, что Россия несет угрозу Старому Свету наращиванием своего вооружения и накоплением ядерного арсенала в Калининградской области.

"Размещенные там ракеты могут прикрыть большинство стран Западной Европы. Одним словом, страны Запада, в том числе США, должны осознавать, насколько безрассудно перекачивать деньги в Россию, и "Северный поток-2", безусловно, является таким насосом, поскольку он позволяет наращивать российское вооружение", – утверждает Парыс.

Политик подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы немецкая сторона заботилась лишь об интересах Москвы и игнорировала интересы всей Европы, включая восточный фланг НАТО.

Напомним, накануне стало известно об открытом письме членов экипажа единственной подлодки ВМС Польши ORP Orzeł, в котором моряки-подводники повествуют о плачевном состоянии субмарины и в целом отечественного флота. По их словам, сама подводная лодка дышит на ладан и чуть не угробила экипаж во время недавних маневров.

Судя по всему, польским властям действительно нужны средства на замену ржавой боевой техники, и почему бы их не выкачать из Берлина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Россия -Русь
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Каким боком ляхи к "Сев.потоку -2" между Россией и Германией??Как и хохлобыдло везде свое свинячье рыло высовывают. Россия и Пакистан тоже будут прокладывать газопровод..У кого разрешение спрашивать - у ляхов или хохлодебилов?
Гость250863
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Польша мне напомнила историю: народ собирал деньги на детскую площадку (не такую, какие Медвед втыкал по ФедПрограмме, а нормальную), собрали, УК все сделали красиво. А у нас во дворе живет одн дурная тетка (кстати, Полина зовут, почти Польша), дак вот она подала на всех, на кого смогла, в суд, с требованием компенсации, типа дети орут, жить мешают. Как результат - над дней весь двор ржал
Гость243366
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🤣🤣🤣Ну ляхня в конец охренела.Ведь придет час кто нибудьтак ВПЛОТИТ что очелло луснит.
советский инженер
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Не знаю помнят ли сейчас но в СССР была такая поговорка: наглость - второе счастье. Поляки, будьте счастливы.
Гость250728
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Как в старой рекламе : Я не халявщик,Я партнер)))
М
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ну а почему нет,раз собрали вокруг себя нищету и гиен,кормите..
мы до сих пор от укровермахта не можем избавиться,вцепились хрен оторвешь этих паразитов
а вы скоро и их начнете кормить,когда оторвем от соски и куя
Гость244997
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За бандерлогами очередь занимайте, гиены.
Гость248334
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М-да не зря немцы поляков не любили, не зря, они уже знали с какой гиеной дело имеют. Вот-же знал-бы СССР что они такие можно было-бы и не торопиться с освобождением Польши, сейчас в Европе намного спокойнее было-бы.
Гость244006
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Если уж претендовать на какие то серьезные вещи надо все же хоть что то вразумительное придумать.Глупость за глупостью в последнее время идет от Евросоюза.Перед миром разве не стыдно.
Гость244006
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В здравом уме и твердой памяти не один нормальный человек не скажет что труба им угрожает. Чем уже не могут придумать ни чего смешнее и несут такую хрень стыдно за страны с таким мумифицированным разумом.
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