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Предстоящая встреча российского президента Владимира Путина с
американским лидером Джо Байденом стала одной из самых обсуждаемых тем. Глава
незалежных Владимир Зеленский убежден, что перед этим событием он должен лично
переговорить с Байденом. Об этом пишут СМИ.
Что конкретно глава киевской администрации хочет обсудить с 46-м президентом Америки, не сообщается.
Изданию "Зеркало недели" лишь удалось узнать, что украинская и американская стороны уже прорабатывают возможные телефонные переговоры между двумя президентами. Такую информацию журналистам предоставил анонимный источник в украинском кабмине.
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