Зеленский надеется на разговор с Байденом перед его встречей с Путиным

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Украинскому лидеру есть, что обсудить с американским коллегой

Предстоящая встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом стала одной из самых обсуждаемых тем. Глава незалежных Владимир Зеленский убежден, что перед этим событием он должен лично переговорить с Байденом. Об этом пишут СМИ.

Что конкретно глава киевской администрации хочет обсудить с 46-м президентом Америки, не сообщается.

Изданию "Зеркало недели" лишь удалось узнать, что украинская и американская стороны уже прорабатывают возможные телефонные переговоры между двумя президентами. Такую информацию журналистам предоставил анонимный источник в украинском кабмине.

Ольга ФЕДОРОВА

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Тор
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Пан Зе по америкосовской заднице соскучился. Не лизал целую неделю. Морда какая-то кислая стала...
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость243366
Он по записи или онлайн хочет?)))
ЗЕлупа только на МИ НЕТ надеяться может!
Гость243366
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Он по записи или онлайн хочет?)))
Гость250877
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Гость235353
УСРАИНЦЫ вы ЖАЛКИЕ НЕДОНОСКИ КАК И ваш ЧМОШНЫЙ НЕДОпризидент - ЧЕСТЬ - ГОРДОСТЬ И УМ ПРОДАЛИ ЗА ПЕЧЕНЬКИ - ваш ХОЗЯИН НА вас УКРОПОВ ХОЛОПОВ ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛ
всё верно👍 получит пару траншей хитрый еврей и згинет под непрекосновенность на заподе вместе со своей первой леди укроины и со своим выводком! а что? чем на сцене без штанов ресоватся лудше четыри года президентом посмешить мир!
Гость235353
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УСРАИНЦЫ вы ЖАЛКИЕ НЕДОНОСКИ КАК И ваш ЧМОШНЫЙ НЕДОпризидент - ЧЕСТЬ - ГОРДОСТЬ И УМ ПРОДАЛИ ЗА ПЕЧЕНЬКИ - ваш ХОЗЯИН НА вас УКРОПОВ ХОЛОПОВ ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛ
гость
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Соскучился зайчик, давно не пользовали его всяко разно, могучие черножопые пендорейнджеры.
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