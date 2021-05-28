В Литве перепугались из-за "присоединения" Белоруссии к России

В Литве перепугались из-за "присоединения" Белоруссии к России
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Вильнюс опасается, что наша страна "поглотит" республику

Литовский президент Гитанас Науседа поделился весьма оригинальным взглядом на разворачивающуюся вокруг Белоруссии ситуацию. Политик считает, что Россия вынашивает коварные планы по использованию сложной обстановки в Республике в своих целях.

В фантазиях высокопоставленного литовца Москва жаждет подкараулить тот момент, когда Минск достаточно ослабнет из-за мощного прессинга западных государств. Тогда-то хитроумные российские правители принудят Белоруссию не просто к усилению интеграции, а к окончательному вхождению в состав России.

По неким таинственным признакам Науседа определил, что наша страна успешно реализует коварный замысел по "поглощению" Белоруссии. Антибелорусская истерика в мировом пространстве только усиливает наши позиции. Литовский президент не исключает, что вскоре Республика как независимое государство прекратит свое существование.

Своими конспирологическими выкладками лидер литовцев поделился в эфире Bloomberg TV.

Разумеется, европейский политик считает, что в ситуацию должен вмешаться вездесущий Североатлантический альянс. Он призвал товарищей по НАТО отреагировать на происходящее и не позволить нашей стране "поработить" Белоруссию.

Впрочем, сами белорусы не против сблизиться со своим главным и, возможно, единственным союзником – Россией. Так, глава Республики Александр Лукашенко заговорил об усилении интеграции с нашей страной на фоне предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость253250
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Гость Михаил
Присоединить Беларусь к России давно уже пора, больше десяти лет назад, а теперь уже сложней.
Давно пора? Никому не нужно твое присоединение. Как минимум большая часть населения против.
Гость Михаил
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Присоединить Беларусь к России давно уже пора, больше десяти лет назад, а теперь уже сложней.
Гость Игорь
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А господин Няуседа няхай интегрируется со свидетелями Тихановской. Ну что бы не обидно было..
Гость Игорь
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Ну думаю господин Няуседа не в состоянии на вскидку отличить русского от беларуса. Так что интегрироваться нам сам бог велел. Ну или матушка природа.
АлександрГость
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люди,кто-то из великих говорил,-безумство заразно
Гость Андрей
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Настало время о присоединении Литвы к России, а то безобразничают как шкодливые дети.
Гость251520
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абсолютно точно.А у меня уже такая ненависть к этим яйцеголовым,что передать не могу.У них у всех диагноз- мании,одна мания заканчивается,другая начинается.Подлее народа не встречала- что только не напридумывали.И это Запад,к которому надо стремиться.Спаси и сохрани от таких друзей.Желаю им,чтобы мигранты множилисбь в геометрической прогрессии.Они отняли у них дом теперь пусть наслаждаются.А наш "диктатор",Лукпшенко,как они его называют -<цензура>,как останавливал США и весь Запад и говорил им,что вы ещё вспомните.Они творят всюду беззаконие- а нас обличают не понятно в чем?!
Ольга
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Проснулись!))) Ах! Ах! Ах! А так мечтали, что страна разорится и выйдет на улицу у них помощь просить!)))) Теперь все видят ЕСовских придурков!)))).. Ну может не все. Это дело времени)))))))))))))
Валера
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Благодаря действиям хозяев не только Литвы но и иных стран прибалтики и бывшего лагеря Варшавского договора, нам просто не оставляют выбора. Я не хочу, чтобы мы были в союзе с ЕС и США это для нас равноценно оккупации гитлеровцами.
Гость243366
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Паскудная лабусня.Боятся это хорошо.Страх стимулирует мозг,если он есть у кого.
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