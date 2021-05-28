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Литовский президент Гитанас Науседа поделился весьма оригинальным взглядом на разворачивающуюся вокруг Белоруссии ситуацию. Политик считает, что Россия вынашивает коварные планы по использованию сложной обстановки в Республике в своих целях.
В фантазиях высокопоставленного литовца Москва жаждет подкараулить тот момент, когда Минск достаточно ослабнет из-за мощного прессинга западных государств. Тогда-то хитроумные российские правители принудят Белоруссию не просто к усилению интеграции, а к окончательному вхождению в состав России.
По неким таинственным признакам Науседа определил, что наша страна успешно реализует коварный замысел по "поглощению" Белоруссии. Антибелорусская истерика в мировом пространстве только усиливает наши позиции. Литовский президент не исключает, что вскоре Республика как независимое государство прекратит свое существование.
Своими конспирологическими выкладками лидер литовцев поделился в эфире Bloomberg TV.
Разумеется, европейский политик считает, что в ситуацию должен вмешаться вездесущий Североатлантический альянс. Он призвал товарищей по НАТО отреагировать на происходящее и не позволить нашей стране "поработить" Белоруссию.
Впрочем, сами белорусы не против сблизиться со своим главным и, возможно, единственным союзником – Россией. Так, глава Республики Александр Лукашенко заговорил об усилении интеграции с нашей страной на фоне предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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