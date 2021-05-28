В НАТО действуют российские агенты влияния - украинский эксперт

В НАТО действуют российские агенты влияния - украинский эксперт
Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Генерал ВСУ видит в членстве Незалежной в альянсе возможность "оббить" руки-ноги Москве

Североатлантический блок не желает предоставлять киевскому режиму План действий по членству (ПДЧ) в НАТО на предстоящем саммите в Брюсселе из-за позиции России. Об этом пожаловался экс-замглавы секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

Бывший участник АТО в сложившейся ситуации вокруг планов Незалежной вступить в альянс обвинил "российских агентов влияния" в западных странах. По его словам, в последний месяц Москва смогла успешно пролоббировать свои интересы и не допустить старта интеграции соборной в военный блок.

"Предоставление такого Плана значительно уменьшает способности России по открытию агрессии, а уже принятие решения про принятию в члены НАТО вообще оббивает руки, ноги РФ, которая хочет нам что-то причинить", – цитирует украинский "Интерфакс" пана Кривоноса.

Кроме того, действующая власть Республики также по-настоящему не заинтересована в глубокой интеграции с НАТО, убежден экс-чиновник. В качестве доказательства этому он привел тот факт, что у Киева нет своего официального представителя при миссии альянса с 2019 года.

"Это снова-таки показывает отношение руководства страны к решению этой проблемы", – резюмировал генерал-майор ВСУ.

В начале мая замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит НАТО, который должен пройти в Брюсселе 14 июня, пройдет без участия киевской делегации. На днях глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован отказом натовцев пригласить на мероприятие украинцев.

"Если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины", – объявил министр.

Пан Кулеба выразил недоумение, как это так, что в нынешнем году альянс не нашел формат для участия Незалежной в саммите.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость248175
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Собираются серьезные люди по серьезным вопросам. А зачем им там привокзальные дешевые проститутки? Пусть их свита приходует, если не брезгует.
Гость252531
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Украинцы, вы вообще сбрендили ,конечно же мы влияем на НАТО,а вам это раньше было неизвестно? А вами скоро подтирать попу будут, а вы этого ещё не поняли? Да оно и понятно, вы же немного недоразвитые, мозги жиром заплыли. А Россия великая страна и велик ее народ! Нас все боятся и завидуют, потому и тявкают, точно сказано, табаки и есть табаки.
Гость248650
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Конечно наши агенты влияют! Открою секрет наши агенты наблюдают когда такие уроды спят а днём в мозг забираются и мысли читают!!! Идиотов кусок
СВР
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Мы заруливаем, в
соответствии с
приказами и распоряжениями
верхового главнокомандующего.
Гость240364
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Выступая перед военными, он внезапно обратился к маленькой девочке, по всей видимости, дочери одного из них:
«Мне так нравятся эти заколки в твоих волосах. Я вот как скажу: она выглядит так, будто ей 19 лет, и сидит там, как маленькая леди, скрестив ноги». Байден не правит США, СВР озвучите кто правит США на самом деле.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость248913
Если украину принять в нато, то тогда нужно сильно в неё вложиться. Да и от глупого и нищего члена больше проблем, чем пользы. Нато и так может использовать украину в своих целях даже больше чем члена при этом не неся никакой ответственности. Украина своей лакейской готовностью на все услуги сама себя обесценила. Кто же будет платить прости...тке, если она и так даром даёт.
А вот и очередные хорошие новости по укроТВАРЯМ:Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая. Подохла <цензура>!
Гость248913
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Если украину принять в нато, то тогда нужно сильно в неё вложиться. Да и от глупого и нищего члена больше проблем, чем пользы. Нато и так может использовать украину в своих целях даже больше чем члена при этом не неся никакой ответственности. Украина своей лакейской готовностью на все услуги сама себя обесценила. Кто же будет платить прости...тке, если она и так даром даёт.
Гость248648
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Это даже не позор. Это позорище, когда тобой дупу подтирают в открытой форме. Это просто какой-то вонючий стыд в самом плохом понимании этого слова. Но у вас таких комплексов нетую
Гость248962
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немытых свинопасов на сходняк белых гангстеров не приглашают
Гость248648
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Хохлы. Вы просто жалкие ничтожные личности. Вашу верховную Раду в начале 20 столетия разогнал обычный немецкий фельдфебель. Даже не офицер. Блин, это позор. Это такой позор, что надо быть хохлом, чтобы этого не стесняться.
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