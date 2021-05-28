Генерал ВСУ видит в членстве Незалежной в альянсе возможность "оббить" руки-ноги Москве

Североатлантический блок не желает предоставлять киевскому режиму План действий по членству (ПДЧ) в НАТО на предстоящем саммите в Брюсселе из-за позиции России. Об этом пожаловался экс-замглавы секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

Бывший участник АТО в сложившейся ситуации вокруг планов Незалежной вступить в альянс обвинил "российских агентов влияния" в западных странах. По его словам, в последний месяц Москва смогла успешно пролоббировать свои интересы и не допустить старта интеграции соборной в военный блок.

"Предоставление такого Плана значительно уменьшает способности России по открытию агрессии, а уже принятие решения про принятию в члены НАТО вообще оббивает руки, ноги РФ, которая хочет нам что-то причинить", – цитирует украинский "Интерфакс" пана Кривоноса.

Кроме того, действующая власть Республики также по-настоящему не заинтересована в глубокой интеграции с НАТО, убежден экс-чиновник. В качестве доказательства этому он привел тот факт, что у Киева нет своего официального представителя при миссии альянса с 2019 года.

"Это снова-таки показывает отношение руководства страны к решению этой проблемы", – резюмировал генерал-майор ВСУ.

В начале мая замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит НАТО, который должен пройти в Брюсселе 14 июня, пройдет без участия киевской делегации. На днях глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован отказом натовцев пригласить на мероприятие украинцев.

"Если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины", – объявил министр.

Пан Кулеба выразил недоумение, как это так, что в нынешнем году альянс не нашел формат для участия Незалежной в саммите.

