Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Сочи. Это третьи переговоры глав государств в 2021 году.
Беседа глав государств пройдет наедине, а после нее не ожидается пресс-конференции. Однако перед ней Путин рассказал, что в июне состоится ввод в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС. Президент РФ также отметил, что происходящие вокруг РБ события – это "всплеск эмоций" и "очередной виток". Трансляция шла на телеканале "Россия 24".
Ранее эксперт предположил, что на встрече Лукашенко может попросить каких-то привилегий для Белоруссии у Путина в обмен на признание Минском российского статуса Крыма. Также предполагается, что президенты будут обсуждать вопросы Союзного государства.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства