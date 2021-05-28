Бремя западных санкций против Белоруссии возьмет на себя Россия - эксперт

Бремя западных санкций против Белоруссии возьмет на себя Россия - эксперт
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва не отступит от своей тактики в отношении Минска на фоне инцидента с Ryanair

Россия не станет менять свою политику в отношении Белоруссии, а значит основной объем западных санкций против Минска на свои плечи возьмет Москва. Такую точку зрения высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию "Украина.ру".

По его мнению, у президента Республики Александра Лукашенко до инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту 23 мая, вариантов какого-либо внешнеполитического маневра на западном направлении было больше. Однако теперь, скорее всего, их не осталось, считает эксперт.

"Поскольку нет оснований считать, что Москва внезапно переменит свою тактику, очевидно, значительный объем белорусского санкционного бремени Россия возьмет на себя. А любые критические замечания по поводу такого подхода будут парировать: вы что, хотите, чтобы бремя легло на солдат НАТО?", – пояснил Бышок.

Насколько некоторые специалисты критиковали Лукашенко за многовекторность, настолько же справедливо было бы сказать и об одновекторности РФ в отношении Белоруссии, которая заключается в поддержке действующего президента Республики, подытожил эксперт.

Пока ограничительные меры в адрес Минска со стороны Евросоюза состоят в том, что целый ряд стран закрыли свое воздушное пространство и аэропорты для белорусской "Белавиа". В результате и России пришлось отменять многие рейсы в Европу и не принимать оттуда самолеты в обход Республики, поскольку необходимо корректировать маршруты.

Зато Киев активно вступил в торговую войну с Минском в знак солидарности с ЕС. Постмайданные вожди закрыли небо для белорусских самолетов и прекратили закупки электроэнергии. В ответ Республика остановила поставки в Незалежную бензина А-95., а также ввела режим индивидуального лицензирования на широкий перечень украинских товаров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость244204
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Ничего. Как сказал один российский «бизнесмен» на своей яхте в Сан-Тропе: россиянам только и надо 250 грамм блокадного хлеба в сутки.
Гость 448899
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гость
244204 гомосек бандеропендоский, пошел на фуй отсюда
Больше и сказать тебе нечего ? <цензура> работай , за себя и за Лукашенко теперь
Гость248947
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Гость250863
Европолитикам интересно это только для русофобского хайпа, на котором они паразитируют. Если в Брюселе и Вашингтоне скажут, типа все мы с Россией снова дружим, весь ЕС в прыжке переобуется и начнут улыбаться и лезть обниматься
Никто не хочет дружить с убийцами и отравителями . Надо ними идет суд в Амстердаме, их обкладывают санкциями . А дружить с ними никто не хочет. Кому нужно дружить с психопатами ?
гость
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244204 гомосек бандеропендоский, пошел на фуй отсюда
Гость244204
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Точнее за санкции против усатого выродка заплатят россияне, которые и так мягко говоря не богато живут. Ну ничего, они терпеливые. Да и ежи уже вылезли после спячки.
Гость250863
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Николай
А почему Европе это должно быть интересно ? С кем и зачем объядинится расея ? Европе то что ?
Европолитикам интересно это только для русофобского хайпа, на котором они паразитируют. Если в Брюселе и Вашингтоне скажут, типа все мы с Россией снова дружим, весь ЕС в прыжке переобуется и начнут улыбаться и лезть обниматься
Бармалей
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Росс
Это хорошо или плохо?
Это информация, каждый решает сам !
Гость247697
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На это все и рассчитано.
Николай
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Гость242094
Что ж. Белоруссия быстрее объединится с Россией. Пусть Европа продолжает в том же духе.
А почему Европе это должно быть интересно ? С кем и зачем объядинится расея ? Европе то что ?
гость
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Какой объем, тупой ты урод? Думай че пишешь макака рукожопая.
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