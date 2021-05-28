Москва не отступит от своей тактики в отношении Минска на фоне инцидента с Ryanair

Россия не станет менять свою политику в отношении Белоруссии, а значит основной объем западных санкций против Минска на свои плечи возьмет Москва. Такую точку зрения высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию "Украина.ру".

По его мнению, у президента Республики Александра Лукашенко до инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту 23 мая, вариантов какого-либо внешнеполитического маневра на западном направлении было больше. Однако теперь, скорее всего, их не осталось, считает эксперт.

"Поскольку нет оснований считать, что Москва внезапно переменит свою тактику, очевидно, значительный объем белорусского санкционного бремени Россия возьмет на себя. А любые критические замечания по поводу такого подхода будут парировать: вы что, хотите, чтобы бремя легло на солдат НАТО?", – пояснил Бышок.

Насколько некоторые специалисты критиковали Лукашенко за многовекторность, настолько же справедливо было бы сказать и об одновекторности РФ в отношении Белоруссии, которая заключается в поддержке действующего президента Республики, подытожил эксперт.

Пока ограничительные меры в адрес Минска со стороны Евросоюза состоят в том, что целый ряд стран закрыли свое воздушное пространство и аэропорты для белорусской "Белавиа". В результате и России пришлось отменять многие рейсы в Европу и не принимать оттуда самолеты в обход Республики, поскольку необходимо корректировать маршруты.

Зато Киев активно вступил в торговую войну с Минском в знак солидарности с ЕС. Постмайданные вожди закрыли небо для белорусских самолетов и прекратили закупки электроэнергии. В ответ Республика остановила поставки в Незалежную бензина А-95., а также ввела режим индивидуального лицензирования на широкий перечень украинских товаров.

