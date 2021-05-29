Перепутал тысячелетие: Байден вновь оговорился

Перепутал тысячелетие: Байден вновь оговорился
Джо Байден. Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Белого дома переживает о том, что может сделать Пекин с его страной

Президент США Джо Байден встретился с военными в Вирджинии. Во время своей речи перед военнослужащими лидер американцев заявил, что глава Китая Си Цзиньпин уверен в том, что Поднебесная завладеет США.

Произойдет порабощение США Китаем к 3035 году, заявил Байден. Пекин верит в это, добавил он, потому что автократии порой не мешкают с решениями. Журналисты телеканала FoxNews, комментируя выступление своего лидера, предположили, что тот оговорился. Скорее всего, Байден хотел сказать – 2035 год. 

Президент США так считает, потому что знает генсека ЦК Компартии Китая как никто другой. Он рассказал, что много времени провел рядом со своим китайским коллегой. Байден и Цзиньпин вместе преодолели больше ста тысяч километров, а также в общей сложности сутки пообщались с глазу на глаз в присутствии всего одного человека – переводчика. 

Впрочем, за Байденом в этот день заметили еще одну странность. На удивление всем журналистам для совместной фотографии с военными президент США зачем-то встал на колени. Его супруга Джилл Байден осталась стоять рядом с военнослужащими. 

Байден не раз оговаривался во время своих публичных выступлений. Так, однажды он заявил, что ему 180 лет. В другой раз перепутал слова "салон" и "салун" (название баров во времена Дикого Запада).

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость250317
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Гость244204
А Путин чуть не ляпнул про страны Варшавского договора
А ты откуда знаешь? Факты в студию....
Татьяна
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Гость 34567
А у вас же Путин вечно теперь будет править ? До он путяша до 78 не доживет ? Все правильно ? А сколько вы ему отмерили ?
Батьку уже на соседнего преза меняете, что ли?))
Гость 34567
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Ольга
Байден думает, что он в храме 3035 года)))) М-да! И зачем было этого старичка презом делать!? Как бы умная страна, а так лопухнулась: демонстрирует всему миру собственную несменяемость власти в своих кулуарах!))
А у вас же Путин вечно теперь будет править ? До он путяша до 78 не доживет ? Все правильно ? А сколько вы ему отмерили ?
Ольга
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Байден думает, что он в храме 3035 года)))) М-да! И зачем было этого старичка презом делать!? Как бы умная страна, а так лопухнулась: демонстрирует всему миру собственную несменяемость власти в своих кулуарах!))
Гость 34567
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Гость243366
🙄И с кем собирается В.В.П.о чем то говорить?))))
Байден ему скажет , что Путин убийца и мразь . И Путину даже оговариваться не нужно. Потому что это правда
Гость251460
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в его возросте в пору дома сидеть и учится подгузнеки правильно надевать что бы не задом на перёд.
Гость243366
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🙄И с кем собирается В.В.П.о чем то говорить?))))
гость
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Вместо жены опорой стал стул, за
который он держался ну и в остальном жену заменил стул, бидону уже все равно видимо с кем/чем.
Бармалей
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Вячеслав Москва
Опять Байден забыл достать шпаргалку. Зато в этот раз его ветром не сдуло, и с колена поднялся без помощи жены.
Вместо жены опорой стал стул, за который он держался
Гость250863
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Гость244204
А Путин чуть не ляпнул про страны Варшавского договора
"чуть не ляпнул" - это ключевой момент, а твой маразматик несет пургу круче клоуна зелебобы, по подскольнулся, то оговорился, то промахнулся. Слушай, недопендос, спроси у Псаки, когда Бидон <цензура> ходит, она ему поодерживает?
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