В штабе Тихановской пообещали Белоруссии 10 млрд долларов после смены власти

В штабе Тихановской пообещали Белоруссии 10 млрд долларов после смены власти
Светлана Тихановская. Фото: Takis Sagias via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На помощь Республике должен прийти не только ЕС

Накануне стало известно, что Европа разработала проект помощи Белоруссии в случае "демократизации" в размере 3 млрд евро. План европейцы готовили совместно с оппозиционеркой Светланой Тихановской. Однако в штабе домохозяйки уверены, что этой суммой дело не ограничится и Белоруссия получит куда больше, если батька уйдет на покой. 

Валерий Ковалевский, глава кабинета представителей Тихановской, заявил журналистам, что они оценили помощь других заинтересованных сторон – государств и международных организаций. Третьи стороны могут увеличить объем помощи Белоруссии после смены власти до 8,2 млрд евро, то есть до 10 млрд долларов, пишет РБК. 

План ЕС предусматривает помощь в переходный период, когда новая президентская кампания уже будет завершена. В обмен на демократизацию Республики Европа обещает укрепить отношения – подписать новое соглашение с ЕС. Также европейцы намерены помочь стране с развитием экономики, конкуренции на рынках и с проведением реформ. На данный момент 3 млрд евро, предназначавшиеся Белоруссии, в Евросоюзе заморозили.  

Проект начали разрабатывать еще в 2020 году после выборов президента Белоруссии. Тогда победил Александр Лукашенко, но Европа не признала результаты голосования. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость252795
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Мразь
Гость242617
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При распаде СССР выдали 40, так умельцы освоили их на свои счета, а отдает государство. Печатать много ума не надо. Нужно производство, технологии, заводы, а это в БР есть.
Гость252550
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а что только 10??? я бы на ее месте обещал 100, а может даже триллион - выбирайте меня президентом!!!
Гость249299
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Как вспомню, чего я своими бабам обещал .. честно говоря, стыдно становится.
:(
Владимир Тельнов
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Обещать, ещё не значит жениться! Мы столько уже обещаний услышали от западных стран, что сейчас та же Украина должна была бы процветать, благоухать и в шёлковых трусиках ходить. Но пока видим только развал экономики, обнищание народа и разгул неонацизма на уровне 1933-<цензура> и после в гитлеровской Германии. Вот такую участь обещалкины готовили и для Белоруссии, а Света Тихановская просто малость туповата, чтобы это понимать, и выступает в качестве марионетки.
Гость252476
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Пашинян в свое время тоже дергался. Армяне предали Россию! Вот и доигрались.
Гость252322
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и эти 10 млрд долларов после смены власти поделит Тихановская со своим ближайшим окружением
Гость252306
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геннадий Гость
Патриотизм последнее пристанище негодяя
Вся причина бузы-деньги! Большие деньги! А для НАТО ( о чём они и не скрывают) оторвать Белоруссию от России и разорвать на часть Польше и часть Литве. Это планировалось ещё с 1991 г. А Лукашенко просто попал под раздачу.
Гость252306
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ЕС так низко упал! Дошёл уже до того, что им командует домохозяйка из Белоруссии. Требует, приказывает- Приём ей оказывают шикарнее, чем Далай-Ламе. ЕС делает глупость за глупостью. Это что агония НАТО?
Гость251099
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ЭТУ ША ЛА ВУ НА ЭШАФОТ И ЗАЖИВО СЖЕЧЬ КАК ВЕДЬМУ - В СРЕДНИЕ ВЕКА -
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