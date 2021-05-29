США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"

США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
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Незалежная может получить свою встречную сделку до завершения строительства газопровода

На Украине переживают о том, что "Северный поток – 2" не просто достроят, а он ударит по экономике страны. Однако в Киеве надеются, что Вашингтон не бросит украинцев и им поможет. Экс-глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о том, чтобы Незалежная получила свою компенсацию за ввод газопровода. 

Коболев рассказал, что худший вариант для его страны, если "Северный поток – 2" достроят, а Украина не получит компенсаторный механизм. Он добавил, что это может стать соглашением. Вероятно, Коболев имел в виду, что Вашингтон откажется от давления на Москву в обмен на сделку по Киеву. 

Экс-чиновник не стал делиться деталями возможной помощи, отметив, что соответствующие украинские политики в курсе всего происходящего. 

При этом Коболев подчеркнул, что вряд ли речь идет о том, что Украина разместит у себя военную базу США в обмен на помощь. Вероятно, вопрос коснется только энергетики. Так, например, одним из вариантов может стать обещание России нарастить объем транспортируемого газа и заключить новые контракты еще на пять лет, не считая действующего соглашения. Коболев отметил, что в таком случае общения РФ будут чем-то подкреплены, чтобы при срыве обязательств Украина не ходила по судам, а сразу получила средства. Экс-чиновник подчеркнул в разговоре с изданием НВ Бизнес, что этим вопросом нужно активно заниматься, иначе Украина потеряет $3 млрд в год. 

Ранее компенсации за "Северный поток – 2" у Германии потребовала Польша. Варшава уверена, что из-за газопровода оказалась под угрозой. 

Полина ИВАНОВА

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Влад К.
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А какую Украину проще делить- ухоженную сытую, или голодную и злую?
Гость244140
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Главная опасность от США, заключается в нежелании Вашингтона расставаться с ролью мирового лидера.
Гость244140
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На Горловском направлении боевики 8 батальона 10 бригады обстреляли из СПГ район н.п. ШИРОКАЯ БАЛКА, выпустив ПЯТЬ гранат.
Гость244140
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Смерть Гвоздя подтвердили он знал достаточно много о военных преступлениях, совершенных странами НАТО на территории Украины.
США, перейдя к тактике репрессий, по всему миру убирают или упекают за решетку всех сослуживших службу «шестерок».«погибший» мог участвовать в заговоре высших должностных лиц Украины с целью сбить МН17
Гость249346
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Так Хохляндия же воюет с Россией ! Какой же им газ ? Ну, впрочем очень по-хохлятски - и рыбку съесть и на хрен сесть. Хотя на америкосовском x... они давно сидят.
Гость nemez
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Новый Остап Бендер.заграница нам поможет!!! Попрошайки а не страна.
Гость244997
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Да здравстует Свинея Безсала.
Гость242361
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Гость23
А что,-увеличить транзит газа через украину можно. Украина закупает каждые сутки по рыночной цене росс.газ,и затем продает его. Кому хочет,и за сколько захочет. Никто не в обиде. Так работают все магазины. Купил-продал. Насчет Варшавы-непонятно. Что,америка кинула польщу своим сжиженным газом? зря хранилищаА что,-увеличить транзит газа через украину можно. Украина закупает каждые сутки по рыночной цене росс.газ,и затем продает его. Кому хочет,и за сколько захочет. Никто не в обиде. Так работают все магазины. Купил-продал. Насчет Варшавы-непонятно. Что,америка кинула польщу своим сжиженным газом? зря хранилища строили?
Эту схему газпром и проталкивает все эти годы. Но при такой схеме с трубы ничего украсть будет невозможно. Поэтому и проблемы с договором возникли. СП из этого и вырос. Все эти потоки в обход транзитёра дело вынужденное.
Гость242361
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Гость248311
вообьще то заварушку с газом начала россия еще в 2009 году, резко подняв цены для Украины.
вообще то ВРАТЬ не надо! Все цены оговариваются договором на двухсторонних переговорах. И изменить их одностороннем порядком могут только скакуасы. За те цены благодари йЮлю.
гость
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Гость248311
вы этими "зелеными фантиками" даете кредит бульбо-фюреру.
да и "фантики" наши стоят в 75 раз дороже вашей резанной бумаги.
но этодействительно ничем не подкрепленные фантики . в отличии от других валют!
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