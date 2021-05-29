МИД оценил слова Японии о планах СССР отдать два острова

МИД оценил слова Японии о планах СССР отдать два острова
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Дипломаты отправили журналистов к историкам

Японские журналисты сообщили, что СССР якобы раздумывал о том, чтобы в 1970-х годах передать Токио два из четырех южных островов Курильской гряды. В российском МИД прокомментировали статью агентства Киодо.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что давать оценку старым документам – это задача историков, особенно когда это чье-то частное мнение или предполагаемая информация. 

Дипломаты указали на то, что и советская власть, и российская высказывали лишь одну позицию касательно Курил. Острова вошли в состав страны законным путем по итогам Второй мировой войны. Вопрос принадлежности Курил не актуален, пишет РИА "Новости".  

Напомним, между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. Журналисты Страны восходящего солнца рассказывали в своей статье, что СССР было очень нужно это соглашение. Из-за потеплевших отношениях с Токио Москва якобы и рассматривала вопрос о том, чтобы передать два острова, говорилось в статье. Россияне же отметили, что время договоров прошло. А в Совфеде и вовсе напомнили, что в то время шла холодная война, поэтому не могло быть подобных разговоров. А данная статья – просто плод фантазии журналистов. 

Полина ИВАНОВА

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Гость251819
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В В Воронцов
***

-Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .

-Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.

-Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».
Всем остальным скажу Россия,правоприемник СССР. Все обязательства,включая финансовые,взяла на себя и уже давно все погашено. А Укры только Россию позорите!!! Не будет Вам прощения!
Гость251819
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В В Воронцов
***

-Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .

-Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.

-Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».
Мне очень нравятся Ваши рассуждения и выводы . Таких аналитиков в России осталось очень мало,к сожалению?! Желаю Вам удачи.
Старый солдат
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Эти все разговоры делаются что бы потом пиндосы санкции ввели.
Гость248913
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Когда русские первопроходцы приплыли на Хоккайдо в 16 веке, то никаких японцев там не было, а жили мирные айны, которых впоследствии японские завоеватели свели практически к нулю. Опять эта русская беспечность. Почему не оформить было находку и сейчас бы был не Хоккайдо, а русский остров Буян, как у АС Пушкина.
Гость249299
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В В Воронцов
***

-Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .

-Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.

-Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».
Капитуляция Японии перед СССР не была подписана.
Япония и СССР подписали лишь декларацию об окончании войны, но полноценного мирного договора (где определят итоги) не было подписано.
СССР исходил из того, что заняли 4 острова и готовы 2 вернуть при подписании договора. Но тут США вели свою игру, и запретили это делать.
А теперь сработал используемый ООН принцип принадлежности территории в течение 50 лет. Все 4 острова теперь у России, и обсуждать поздно.
Виктор Костоправ
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А какие планы были у японских Императоров, японские журналисты нам не желают сообщить? Они хотели земли до Байкала или до Урала? Пишите господа партнёры и коллеги, не стесняйтесь. Помните, что Александр Македонский мог бы построить свою новую столицу у подножия Фудзиямы Но не случилось. И в этом Ваше японское счастье. И поэтому вы сейчас можете задумываться над тем о чём мечтали руководители страны которой нет? О чём думает петух, когда бежит за курицей? А что делает кот, когда ему делать нечего? Как много интересного в истории и в жизни. Угадывайте, это интересно и отвлекает от дурных мыслей
В В Воронцов
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***

-Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .

-Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.

-Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».
Гость243366
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Вот с СССР пусть и договариваются.))))
Гость243366
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Вот с СССР пусть и договариваются.)))
гость
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Писю лошажью вам на воротник, японцы. Каждому! Берите пока дают, потом и этого не будет!
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