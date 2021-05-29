"Придется кардинально перестраиваться": политолог - о последствиях антибелорусских санкций

"Придется кардинально перестраиваться": политолог - о последствиях антибелорусских санкций
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам эксперта, Республике помогут Россия и Китай

Политолог Сергей Марков заявил, что санкции, введенные западными странами, сильно ударят по экономике Белоруссии.

Напомним, ранее Америка и Евросоюз внесли в черный список ряд белорусских чиновников. Кроме того, было решено вернуть снятые некоторое время назад ограничения против девяти государственных предприятий Республики.

Также США приостановили действие договора, заключенного с Минском. Речь идет о введении запрета для обеих стран пользоваться воздушным пространством друг друга. Теперь западные авиакомпании летают в обход Белоруссии.

Причина немилости Запада по отношению к Республике кроется в недавнем инциденте с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о минировании воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Минске.

Марков оценил последствия санкций Запада против Белоруссии. Эксперт считает, что Белоруссии придется несладко. А все из-за того, что страна "во многом специализировалась на экспорте в страны Евросоюза".

Специалист добавил, что Китай рассматривал Республику в качестве площадки для экспорта в Европейский союз. Однако теперь ситуация изменится, передает издание "ПолитРоссия".

"Придется кардинально перестраиваться и перерабатывать такие вещи, такова реальность", – отметил Сергей.

По его мнению, помогать Белоруссии будут Россия и Китай. Но процесс восстановления экономики будет долгим и трудным. 

Ранее эксперт заявил, что бремя западных санкций против Белоруссии взвалит на себя именно Россия. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость248311
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Гость251757
Одно не понятно зачем им посольства СШа и страниевросоюза всех выгнать нафиг и из Росси тоже воду мутят и никакой пользы.
отгородить вас от цивилизованого мира и возитесь в своём навозе.
Гость251757
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Одно не понятно зачем им посольства СШа и страниевросоюза всех выгнать нафиг и из Росси тоже воду мутят и никакой пользы.
Гость251717
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Шаман
Китай еще никому не помог. Откуда вера в сказочку про Китай?
Алё! китайцы под видом кредитов - дают деньги только своим компаниям, ни одного юаня ни один иностранец - не получит! И кстати, что такого случилось с экономикой Беларуси, кроме политики таракана с поехавшей крышей - что экономику теперь надо восстанавливать?
Китайцы медуз и кошек жрут. Какая с нмими дружба. Тем а с чего вдруг сначала социализм плохой, а с Китаем дружим? Ах да! Так с нами больше никто дружить не хочет. А Китайцы такие добрые! Да они улыбаясь все потом у вас вытянут.
Гость248311
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Россия -Русь
От прекращения Украиной авиасообщение с Белоруссией больше все пострадают россияне. Теперь им придется самим искать информацию насколько жеж плохо они живут при Путине, а не слышать это от "богатых" украинских заробитчан.
а зачем им это слушать от кого то ? они на своей шкуре это чувствуют
Россия -Русь
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От прекращения Украиной авиасообщение с Белоруссией больше все пострадают россияне. Теперь им придется самим искать информацию насколько жеж плохо они живут при Путине, а не слышать это от "богатых" украинских заробитчан.
Гость248311
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ну как то так
Пекин первый поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в августе прошлого года и неоднократно заявлял, что поддерживает усилия официального Минска «по защите национальной независимости», выступая против вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.
При финансовой поддержке китайских банков в Белоруссии реализуются или уже реализованы более 30 крупных проектов в области транспорта, энергетики и промышленности на сумму около $ 8 млрд. Китай стал одним из основных торговых партнёров республики.
Это не много другое. китайцы не дают денег просто так.
они извлекают из этого гешефт.
а россия дает просто так.
ну как то так
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Пекин первый поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в августе прошлого года и неоднократно заявлял, что поддерживает усилия официального Минска «по защите национальной независимости», выступая против вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.
При финансовой поддержке китайских банков в Белоруссии реализуются или уже реализованы более 30 крупных проектов в области транспорта, энергетики и промышленности на сумму около $ 8 млрд. Китай стал одним из основных торговых партнёров республики.
Sohu
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Но есть и ещё одна страна в Европе, которой необходимо сказать спасибо за военные технологии. Это Беларусь. Это настоящий друг Китая.
Россия -Русь
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В Кулебовстве заявили, что подготовили пакет санкций в отношении белорусских властей

Ранее сам Дмитрий Кулеба заявлял, что ещё большее сближение России с Беларусью угрожает национальной безопасности Украины

Вывод: деятельность Кулебовства подрывает нацбезопасность страны. Браво!!!!!!
Гость248311
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не понимаю - почему путин не выделил кредит в рублях ?
кто нить из ваты может объяснить ?
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