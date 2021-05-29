Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко

Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белоруссия не потеряет своего главного союзника, несмотря на все попытки европейцев

Запад хотел рассорить Белоруссию с Россией своей реакцией на инцидент с самолетом Ryanair. Однако ничего не получилось. Об этом рассказал политолог Алексей Дзермант.

Эксперт отмечает, что Запад активно давит на Белоруссию, грозя санкциями. Это, по его мнению, в том числе знак России – хочет ли страна защищать государство, впавшее в немилость Европы и США, и тем самым самой попасть под удар. Запад очень не хочет, чтобы Союзное государство появилось. 

Однако президент РФ перечеркнул планы Запада всего одной фразой во время встречи в Сочи с белорусским коллегой. По мнению Дзерманта, важным моментом на встрече двух лидеров стало предложение Путина искупаться в море. 

Политолог подчеркивает, что главы государств продемонстрировали общение друзей и союзников, которые не позволят разыграть с собой провокацию, пишет РИА ФАН. 

Дзермант полагает, что все старания Запада разорвать связь России и Белоруссии приведут лишь к еще большему укреплению наших отношений. Эксперт подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что без Москвы Минску не выжить и Лукашенко наконец это понял. Несмотря на некоторые противоречия, он уверен, что стороны найдут, как провести интеграцию. 

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая. Переговоры длились пять часов. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча будет однодневной. Однако 29 мая продолжилась неформальная часть переговоров. 

СМИ ранее сообщали, что президенты двух стран решают вопросы Союзного государства, которые не могут уладить правительства. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

лев
Пожаловаться Ответить
молодцы!
Гость248214
Пожаловаться Ответить
Гость251782
Тэк-с, знаменитого (в узких кругах) политолога мы услышали. Где мнение астрологов и ясновидящих в 6-ом поколении?
На этом сайте 90% таких астрологов-политологов. Серьезные на Коммерсанте. Из придворных- Андрей Колесников.
Гость247756
Пожаловаться Ответить
Гость 34567
Скорее бы ! А столица союзного государства будет в Минске ! Моя мечта наконец то сбылась !
Плохо учил историю. Столица союзного государства = Минск.
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Крым лакмусовая бумажка истинных отношений Минска с Россией.
гость
Пожаловаться Ответить
Таракану намекнули что надо штанцы простирнуть от какашек видать пронесло малеха. А все купаться, купаться. 34567 а тебе школоло писю большую
Гость 34567
Пожаловаться Ответить
Гость251967
Скорей бы объединиться!
Скорее бы ! А столица союзного государства будет в Минске ! Моя мечта наконец то сбылась !
Гость251967
Пожаловаться Ответить
Скорей бы объединиться!
Гость 34567
Пожаловаться Ответить
Гость251920
Думаю, что Лукашенко ничего не понял... И по прилёте в Минск опять запоёт о самостоятельности Беларуси и происках России...
В отношении России он как раз все правильно понял....
Гость251920
Пожаловаться Ответить
Думаю, что Лукашенко ничего не понял... И по прилёте в Минск опять запоёт о самостоятельности Беларуси и происках России...
Гость 34567
Пожаловаться Ответить
гость
Николай
проститутка, раком вставай 100500 пендосов надо обслужить, анальноработать, господина Зелю кормить надо и чертей его.
Пока Лукашенко нагнул расею. Ты <цензура> работай . Лукашенку корми
1 2 3 4 7 Следующая
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей