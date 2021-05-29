Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Лидеры двух стран обсудили ситуацию с самолетом Ryanair

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко пять часов вели переговоры в Сочи. Сегодня, 29 мая, встреча президента России и Белоруссии продолжилась в неформальном формате. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл детали беседы лидеров.

Так, Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair. Также Песков отметил, что Путин поручил МИДу внимательно следить за историей задержанной в РБ россиянки Софии Сапеги. 

Договорились лидеры и о передаче Минску второго транша в размере $500 млн. Деньги Белоруссия получит в июне. Вопрос о дополнительной экономической помощи не обсуждался. 

Также по итогам переговоров Минтрансам стран поручило взаимодействовать и помочь белорусам вернуться на родину из Европы, передает телеграм-канал РИА "Новости". 

Полина ИВАНОВА

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