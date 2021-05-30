Логическому анализу поведение белорусского президента не поддается, считает эксперт

Политолог и журналист Александр Сосновский высказался о недавней встрече лидера РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Эксперт оценил присутствие сына Батьки Николая на переговорах.



Напомним, визит Лукашенко в Сочи состоялся 28 мая, в пятницу. В этот день прошла официальная часть переговоров. Одной из главных тем стал скандал вокруг посадки самолета Ryanair в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича. Лукашенко пожаловался на давление Запада, который после этого инцидента фактически изолировал Белоруссию, запретив полеты.

В субботу, 29 мая, встреча продолжилась уже в неформальной обстановке. Лукашенко и Путин прокатились на катере по Черному морю. На морскую прогулку белорусский президент взял сына Николая.

Поведение Батьки оценил Сосновский. По словам политолога, действия главы республики не поддаются логическому анализу. Виной тому – "сильнейший стресс", который не дает политику продумывать свои поступки. Причина тревог Лукашенко – это, в первую очередь, недоверие к окружению.

"И присутствие сына на встрече с Президентом России – это главное подтверждение этому. Его действия будут диктоваться только происходящим в данный момент, данную минуту", – написал эксперт в своем телеграм– канале.

Вполне вероятно, что стресс у Лукашенко только усилился на фоне скандала с посадкой самолета и санкционных угроз Запада.