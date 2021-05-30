Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога

Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Логическому анализу поведение белорусского президента не поддается, считает эксперт

Политолог и журналист Александр Сосновский высказался о недавней встрече лидера РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Эксперт оценил присутствие сына Батьки Николая на переговорах.

Напомним, визит Лукашенко в Сочи состоялся 28 мая, в пятницу. В этот день прошла официальная часть переговоров. Одной из главных тем стал скандал вокруг посадки самолета Ryanair в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича. Лукашенко пожаловался на давление Запада, который после этого инцидента фактически изолировал Белоруссию, запретив полеты.

В субботу, 29 мая, встреча продолжилась уже в неформальной обстановке. Лукашенко и Путин прокатились на катере по Черному морю. На морскую прогулку белорусский президент взял сына Николая.

Поведение Батьки оценил Сосновский. По словам политолога, действия главы республики не поддаются логическому анализу. Виной тому – "сильнейший стресс", который не дает политику продумывать свои поступки. Причина тревог Лукашенко – это, в первую очередь, недоверие к окружению.

"И присутствие сына на встрече с Президентом России – это главное подтверждение этому. Его действия будут диктоваться только происходящим в данный момент, данную минуту", – написал эксперт в своем телеграм– канале.

Вполне вероятно, что стресс у Лукашенко только усилился на фоне скандала с посадкой самолета и санкционных угроз Запада.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость ведьма
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Шел бы на пенсию,и не мозолил бы глаза людям со своим байстрюком.Уже доруководился до такого беспредела и беззакония,что дальше некуда.
Анна
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Алиев на Алиева сменился, никто в мире внимания не обратил. Лукашенко лишь пример взял, всего лишь заранее всех к этой мысли приучает)))
игорь
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потому что маменький сынок
гость
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Гость74 Ты дебил blya, он ни чем не владет, языком только при...,он тупой жадный голодранец и всех уже достало это е6учее недоразумение.
Гость 74
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Передает сыну то, чем сам владеет вводит в курс дела. Настоящий отец.
гость
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Оставить нельзя одного его: zaдрoчит себя до смерти, весь в батьку, или чей он там отрок. Пришлось взять с собой девок показать на юге. :-)
Гость251987
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Лучше бы взял ким чи ны ра или как его .
Гость251978
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Беларусь всегда была на стороне России ...зато что Россия поделиться с ней ничего от нее не убудет дорожите дружбой.
Гость241057
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Да всё проще. При нынешней ситуации, детей нужно с собой возить. Вдруг у кого что дрогнет за миллионы, которые запад обещает за свержение батьки. Плюс паранойя у батьки в целом иногда наблюдается. Я не думаю что у кого-то в здравом уме будет мысль проталкивать своего сына на президенство при нынешнем раскладе в Белоруссии.
Гость251931
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Произошли смотрины будущего преемника в Беларусь
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