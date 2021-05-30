Белорусский президент не решился сделать заявление на недавней встрече с Путиным

Эксперт назвал несколько причин, почему лидер Белоруссии Александр Лукашенко не признал Крым российским сразу после беседы с главой РФ Владимиром Путиным.



По словам политолога Сергея Маркова, президент республики не хотел, чтобы это выглядело вынужденным шагом – мол, признали под давлением, чтобы получить от России деньги.

"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли",

– отметил он в беседе с телеканалом "360".

Марков также подчеркнул, что сейчас Запад довольно агрессивно настроен по отношению к Минску и Москве. Ситуация осложнилась после вынужденной посадки самолета в Белоруссии и задержания журналиста Романа Протасевича. Поэтому подобные, стратегически важные решения, скорее всего, примут в закрытом формате.

Эксперт отметил, что Лукашенко выжидает окончательного решения западных стран относительно его страны. После этого, в течение нескольких месяцев, он, вероятно, сделает заявление о признании Крыма.

Ранее другой политолог объяснил, почему на встречу с Путиным в Сочи Лукашенко взял с собой сына Николая.