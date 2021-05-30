Лукашенко в ближайшее время признает Крым российским – прогноз политолога

Лукашенко в ближайшее время признает Крым российским – прогноз политолога
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Белорусский президент не решился сделать заявление на недавней встрече с Путиным

Эксперт назвал несколько причин, почему лидер Белоруссии Александр Лукашенко не признал Крым российским сразу после беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам политолога Сергея Маркова, президент республики не хотел, чтобы это выглядело вынужденным шагом – мол, признали под давлением, чтобы получить от России деньги.

"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли",

отметил он в беседе с телеканалом "360".

Марков также подчеркнул, что сейчас Запад довольно агрессивно настроен по отношению к Минску и Москве. Ситуация осложнилась после вынужденной посадки самолета в Белоруссии и задержания журналиста Романа Протасевича. Поэтому подобные, стратегически важные решения, скорее всего, примут в закрытом формате.

Эксперт отметил, что Лукашенко выжидает окончательного решения западных стран относительно его страны. После этого, в течение нескольких месяцев, он, вероятно, сделает заявление о признании Крыма.

Ранее другой политолог объяснил, почему на встречу с Путиным в Сочи Лукашенко взял с собой сына Николая.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость24
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Гость243603
Ватным путанам скоро придется констатироваить, что цивилизованный мир, после равала руссни, начнем признавать новые независимые государства: Татарстан, Чечню, Калмыкию итд. Так, что впоминайте 1991 и запасайтесь продуктами вам уже не до Крыма и Беларусси будет...
Размечтался, одноглазый!
Гость24
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Гость243603
Ватным путанам скоро придется констатироваить, что цивилизованный мир, после равала руссни, начнем признавать новые независимые государства: Татарстан, Чечню, Калмыкию итд. Так, что впоминайте 1991 и запасайтесь продуктами вам уже не до Крыма и Беларусси будет...
Размечтался, одноглазый
Гость248934
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Хрен вам!)))
А уж тем более если вещает этот городской сумасшедший Марков, которого на самую дерьмовую работу подряжают - населению <цензура> уши заливать.
Хрен усатый что признает.
А белорусам надо бежать на запад от восточного соседа - там их будущее. Хотя, если честно, народ-то белорусский ментально уже там. С Европой у них связи больше, чем с Россией. И это правильно!
Гость.
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В итоге. ПАБЕДА! Лукашенко скоро признает ..... Какие вы шлепнутые! А как по-поводу беларусов?
Гость.
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Гость241057
Так как раз ты за колбасу и продался ))). Чудик независимый. Или не так?
Нет, не так. Первая республика, которая вышла из состава СССР была как раз РФСР!!! НЕ ТАК?
Гость.
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Игорь
"Другие приоритеты"? Это какие - негров в <цензура> целовать или в польше раком на клубнике стоять? Придурок ты больной!
Ты в своем уме? Я тебе сейчас скажу. Эй скажи, Чечня это круто! И вы это говорите! Скажи, что это не правда? Чеченцы молодцы! Они вам показывают кто вы есть - "русские витязи". Здесь ты про негров целовать, а посмотри на себя.
Про клубнику. Ты, идиот, будешь жрать картоху и бухать. <цензура>...дить жену. Стучать себя козлинным копытом в грудь и больше ничего. А люди едут пахать, да пахать, а потом строят трёхэтажные дома для своей семьи. Тебе этого не понять.
Гость251389
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Хороните Россию ,хороните,а сами из своих нищих окраин все прете и прете туалеты мыть в России
Гость244204
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Чык-чырык россияне :))) опять вас кинули, не признаёт он Крым. Если ЕС смягчит свою позицию то он к Вам опять задом повернётся. Так вас и имеют.
Гость241057
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Гость.
А ты с Беларусами общался? Ты знаешь чего они хотят? Да, есть пророссийская часть. Но ни кто не определил какая это часть. Ты вершитель судеб целого народа? А ты кто сам? Существо, за которое все решают без его мнения? Человек, который за "колбасу" продал честь и достоинство? Таким, как ты, пофиг все и вся! А есть люди, у которых другие приоритеты.
Мне тебя жаль!
Так как раз ты за колбасу и продался ))). Чудик независимый. Или не так?
гость
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Гость243603 если ты в gopu i past ebeshsya это не значит что ты умный. Пошел на huy отсюда бандеропедик.
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