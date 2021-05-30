В Незалежной не прекращают переписывать историю

Отношения между двумя некогда братскими государствами – Россией и Украиной находятся в весьма плачевном состоянии. Представители киевского режима идут на все, чтобы обострить ситуацию и ополчить простых украинцев на их собратьев из России. В ход идет переписывание исторических фактов, распространение антироссийских мифов и выдумывание грехов, в которых якобы виновата Москва.

Так, в Сети стали активно обсуждать билборды, которые заказал для расклейки по улицам Незалежной одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко.

"В Киеве уже были законы, когда в Москве еще жабы квакали", – сообщают украинцам агитационные плакаты.

Судя по всему, таким образом Гончаренко намекает на Киевскую Русь, которая, по его оригинальному мнению, никоим образом не связана с Россией.

При этом внимательные пользователи интернет-пространства обратили внимание, что когда политическая обстановка была иной, и Украина стремилась укрепить отношения с Россией, тот же Гончаренко выступал ровно противоположным образом.

На билбордах прошлых лет он обращается к народу исключительно по-русски. Гончаренко благодарит людей за подвиг в Великой Отечественной войне и отстаивает общие ценности россиян и украинцев. Красноречивую подборку плакатов сделал автор телеграм-канала Swiss Vatnik.

Стоит отметить, что украинские власти настроены навсегда порвать с Россией. Незалежная мечтает о вступлении в НАТО. Однако такие перспективы кажутся безумием жителям некоторым европейских государств.