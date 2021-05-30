"Жабы квакали": украинский депутат выдумал новое оскорбление России

"Жабы квакали": украинский депутат выдумал новое оскорбление России
Фото: www.pixabay.com
продолжениеУкраинцы не хотят вступать в НАТО - Климкин
В Незалежной не прекращают переписывать историю

Отношения между двумя некогда братскими государствами – Россией и Украиной находятся в весьма плачевном состоянии. Представители киевского режима идут на все, чтобы обострить ситуацию и ополчить простых украинцев на их собратьев из России. В ход идет переписывание исторических фактов, распространение антироссийских мифов и выдумывание грехов, в которых якобы виновата Москва. 

Так, в Сети стали активно обсуждать билборды, которые заказал для расклейки по улицам Незалежной одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко. 

"В Киеве уже были законы, когда в Москве еще жабы квакали", – сообщают украинцам агитационные плакаты.

Судя по всему, таким образом Гончаренко намекает на Киевскую Русь, которая, по его оригинальному мнению, никоим образом не связана с Россией. 

При этом внимательные пользователи интернет-пространства обратили внимание, что когда политическая обстановка была иной, и Украина стремилась укрепить отношения с Россией, тот же Гончаренко выступал ровно противоположным образом.

На билбордах прошлых лет он обращается к народу исключительно по-русски. Гончаренко благодарит людей за подвиг в Великой Отечественной войне и отстаивает общие ценности россиян и украинцев. Красноречивую подборку плакатов сделал автор телеграм-канала Swiss Vatnik.

Стоит отметить, что украинские власти настроены навсегда порвать с Россией. Незалежная мечтает о вступлении в НАТО. Однако такие перспективы кажутся безумием жителям некоторым европейских государств.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость248913
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Какая разница Киев или Новгород, Москва или Ростов ??? Всё это наша Русь и к нам вернётся. Вас, экзотических особей с оселедцами природа ещё не создала.
Гость248175
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Гость249828
Какой алкаш в каком кабаке или в подворотне рассказал тебе эту "историю" ?
Животное, звиняй шо вона не совпадает с теми помоями, которые ты жрешь. Такого бреда , какой несут ваши немытые макаки, достойны только такие как ты - папуасы. А алкаши эти зовутся Черчилем, и Max Bernhard Weinstein. Но тебе, дегенерату, это ничего не говорит.
Россия -Русь
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Гость249828
Какой алкаш в каком кабаке или в подворотне рассказал тебе эту "историю" ?
У Хохлогабона есть история??
Боцман
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Какие такие братские? Не нужна родня такая,буду лучше сиротой.
Гость249828
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Гость248175
Майдауны они тупые и малограмотные. Они не знают даже украинской истории, хотя изображают из себя украинских патриотов. Москва была организована именно в ответ на развал Киева. Именно из-за этого митрополит Максим переехал во Владимир-на-Клязьме, откуда затем митрополичья резиденция была перенесена в Москву. Именно в 13 веке на месте Кыива квакали лягушки, его князья были настолько тупые, что не могли ничего поделать с второсортными ордынскими и литовскими, а затем и крымскими войсками. Лишь в 17 веке он слегка оклемался от разорений, когда его гарнизоном стали русские стрельцы и рейтары.И тд
Какой алкаш в каком кабаке или в подворотне рассказал тебе эту "историю" ?
Гость248175
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Тор
" В Киеве уже были законы..." - В Киеве уже были законы предательства . Читайте историю, майданутые.
Майдауны они тупые и малограмотные. Они не знают даже украинской истории, хотя изображают из себя украинских патриотов. Москва была организована именно в ответ на развал Киева. Именно из-за этого митрополит Максим переехал во Владимир-на-Клязьме, откуда затем митрополичья резиденция была перенесена в Москву. Именно в 13 веке на месте Кыива квакали лягушки, его князья были настолько тупые, что не могли ничего поделать с второсортными ордынскими и литовскими, а затем и крымскими войсками. Лишь в 17 веке он слегка оклемался от разорений, когда его гарнизоном стали русские стрельцы и рейтары.И тд
Гость252696
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Упоминать Гончаренко - моветон. Он давно пробил днище, со времен изгнания его с Крыма
Тор
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" В Киеве уже были законы..." - В Киеве уже были законы предательства . Читайте историю, майданутые.
Гость248175
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Доквакается это животное. Сядет на кол.
гость
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В куйёве не жабы квакают там петухи полностью разорванным очком кудахчут, пытаются.
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