Украинцы не хотят вступать в НАТО - Климкин

Украинцы не хотят вступать в НАТО - Климкин
Павел Климкин. Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Незалежной прошел круглый стол, на котором обсуждался вопрос о готовности к объединению с альянсом

Жители Украины не хотят вступать в НАТО. Об этом не без сожаления рассказал бывший глава МИД страны Владимир Климкин.

По его словам, за объединение с альянсом выступает меньшинство. При этом 13% граждан заявили о себе как о сторонниках России. 

На круглом столе, посвященном этому вопросу, экс-министра иностранных дел спросили о готовности страны к вступлению в НАТО. А также поинтересовались у него, верно ли то, что Вооруженные силы страны уже частично в Организации Североатлантического договора, а Минюсту до этого еще далеко.

Он начал свою речь с того, что рассказал о возможностях обеспечения безопасности Незалежной. Среди таких экс-глава МИД назвал опору на армию страны, а также объединение – первое и надолго – с альянсом. Других нет, отметил Климкин и добавил: "Можно, конечно надеяться на приход цивилизованных марсиан, но мы рассчитываем на реальность".

Однако каждого из этих путей в отдельности не достаточно. Они должны быть только оба сразу, заявил он.

Что касается плана действий по вступлению в НАТО, он будто выполняется. Однако все совсем не так, как ожидают на Западе, сообщил Климкин.

Вот и общности властей и граждан страны в вопросе об объединении с альянсом нет. Поэтому в США и Евросоюзе сомневаются в необходимости такого шага, подчеркнул Климкин.

Украина шестой получила статус партнера Организации Североатлантического договора с расширенными возможностями. Прошлый генсек НАТО указывал, что потребуется Незалежной для вступления, и говорил о долгом времени, которое для этого нужно. На подобную подготовку уйдет не менее 20 лет, уверены эксперты.

Ранее французы оценили последствия вступления Украины в НАТО. Жители Пятой республики предсказали ужасную развязку подобного развития событий – мировой коллапс. 


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость248175
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Гость252720
Не перегибай. Сидора Ковпака забыл?
А кто убил разведчика Кузнецова, кто убивал евреев в Бабьем Яру, белоруссов в Хатыни, это те самые вонючие дегенераты, чьи выblyadki сейчас маршируют по Хрещатику.
Гость252720
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Тор
Менталитет однако. Во время воины на Украине небыло своих партизанских отрядов ( кроме катакомб в Одессе), а вот немцами было сформировано 45 украинских батальонов полиции с численностью около 36 тысяч человек. Нация предателей однако.
Не перегибай. Сидора Ковпака забыл?
Гость241057
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В ближайшей перспективе НАТО даже не думает воевать с РФ. Хохлы думали что НАТО за них впряжётся и будет воевать, а они как и в ВОВ станут полицаями на завоёванных территориях и будут мирных граждан грабить и кошмарить. Не срослось у хохлов. НАТО тоже надеялось что хохлы впрягутся в войну и будут пушечным мясом, но быстро поняли что это не вариант они быстрее белый флаг подымут и на лету переобуются. Поэтому в ЕС оставят для хохлом морковку "НАТО" и морковку "ЕС" на палке и продолжат грабить это стадо баранов по от него ничего не останется.
Гость252696
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Влад
Жаль что мало. Где Одесситы? где Днепропетровск? Николаев? где они все? Боятся? я бы тоже боялся но ведь строах от страха не проходит, надо что то делать!
После одесского Дома Профсоюзов, одесситов не осталось, и надеяться там не на кого, всех задавили приехавшие рагули
Гость252696
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А Клим Чугункин куда вылез-то? Кто он теперь вообще?
Тор
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Влад
Жаль что мало. Где Одесситы? где Днепропетровск? Николаев? где они все? Боятся? я бы тоже боялся но ведь строах от страха не проходит, надо что то делать!
Менталитет однако. Во время воины на Украине небыло своих партизанских отрядов ( кроме катакомб в Одессе), а вот немцами было сформировано 45 украинских батальонов полиции с численностью около 36 тысяч человек. Нация предателей однако.
Гость241057
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Россия -Русь
Основная масса желающих в ЕС и НАТО - потомственные свинопасы и польская прислуга, чем ближе к З.Украине тем желающих больше.
Ещё очень много выходцев конца 80-<цензура>, начала 90-<цензура>. Когда мозг промывали счастливой жизнью в Европе и в пиндосии. И до сих пор тщеславие на этой иллюзии рулит, мойщик сортиров в Канаде, приезжая на свою родину - король деревни. Это совковый (конца 80-<цензура>) менталитет, который ещё нужно выбить из голов. Самый прямой путь к несчастью и деградации - "Обесценить то, что имеешь и придать важность тому, чего нет."
Россия -Русь
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Основная масса желающих в ЕС и НАТО - потомственные свинопасы и польская прислуга, чем ближе к З.Украине тем желающих больше.
Гость239560
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Неужели в Украине ещё остались люди со здравым умом, которые понимают, что НАТО для Украины это морковка для ослов, которых планируют запрячь и ездить на них.
гость
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Влад давить бандеру и фашню, предварительно вытерев сопли друг другу и вытряхнув govno из штанов. Или юбки уже носят?
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