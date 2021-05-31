Российские олигархи пытались расшатать ситуацию в Белоруссии - Макей

Российские олигархи пытались расшатать ситуацию в Белоруссии - Макей
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
О провокациях рассказали в МИД республики

Белоруссия переживает сложный период своей истории. Противники действующей власти всячески пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве. При этом стало известно, что к провокациям также планировали подключиться богачи из России.

По словам руководителя главного внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея, российские олигархи всерьез намеревались внести свою лепту в расшатывание обстановки внутри белорусского государства. По понятным соображениям, конкретные имена высокопоставленный госслужащий не назвал, однако указал, что речь, в частности, идет о "бывших российских олигархах".

Макей пояснил, что богачи из нашей страны собирались подключиться к организации беспорядков в Республике сразу же после проведения президентских выборов в августе прошлого года. Тогда политическая обстановка в Белоруссии была максимально обострена. Именно в этот сложный период некоторые российские олигархи активизировали свои усилия, чтобы поддержать провокации.

Однако их коварные действия были пресечены спецслужбами России. Правоохранители оперативно передали всю необходимую информацию коллегам из Белоруссии, таким образом не допустив осуществление незаконных деяний со стороны богачей.

В беседе с журналистами издания "Коммерсантъ" Макей отметил, что российские силовики предоставили Минску всю необходимую информацию, в том числе, фамилии провокаторов.

К слову, сейчас в Белоруссии разворачивается очередной виток эскалации ситуации. Так, политэксперт Сергей Марков считает, что санкционные рестрикции, введенные западными странами, сильно ударят по экономике страны.

Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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Я грит твой дом труба шатал :-)
Ольга
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Гость250134
"Аппозицыи", сначала выучи русский. Безграмотный и тоже в политику.
А это Вы мне??? Где Вы увидели в моём комм. это слово???
Гость250429
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интернет газета "Утро" похожа на как-бы маленькую церковь, где можно как-бы исповедаться :)
Михаил. .
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Причины нужно искать у себя , а внешние , это сопутствующее.
гость
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Гость249814 про вас уродов и врать нечего вы просто gondony конченые, это тебе, дебил, любой скажет. Вы нам на фуй не нужны, твари.
Гость249814
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Андрей
Жаль, но белорусам одним не выстоять, сожруть и не подавятся.
Литва, Латвия, Эстония выстояли без России. На Украину за семь лет столько грязи вылили рос. СМИ, а она живет дальше. Не выдавай желаемое за действительное. Про Украину, кстати, настолько заврались, что просто стыдно за интернет-марателей
Гость250134
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Гость245214
Это было ясно с первых дней протестов в нашей Стране.И то что кандидаты на пост тоже люди Кремля.И то ,что задолго до выборов некоторые граждане написали письмо прошение Путину о присоединении к РФ.И второй день протеста с поддержкой Жириновского ,одев рубашечку белую с красным воротничком ,тоже говарило само за себя.И Запад присоединился к аппозицыи не сразу ,а только через 12 дней протестов.Поэтому сразу было ясно кто заказал этот праздники чьи деньги вершили у нас Революцыю.Почерк был виден сразу,,прозапад,,но с русской душой .С учетом подрыва экономики.Вот и начали для начала подрывать за
"Аппозицыи". Безграмотный и тоже в политику.
Гость250134
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Ольга
Ну просто конкретный сигнал для агентов-россиян: их никто далее поддерживать не будет ( Ни Восток, ни Запад), так как они раскрыты и вычислены. Получается им просто пора "сворачивать свою лавочку". Только вероятно похоже, что не все понимают, если уже об этом на весь мир заявлено. Заигрались!.. М-да!.. Затягивает, как азартная игра.
"Аппозицыи", сначала выучи русский. Безграмотный и тоже в политику.
Гость249735
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Ольга
Ну просто конкретный сигнал для агентов-россиян: их никто далее поддерживать не будет ( Ни Восток, ни Запад), так как они раскрыты и вычислены. Получается им просто пора "сворачивать свою лавочку". Только вероятно похоже, что не все понимают, если уже об этом на весь мир заявлено. Заигрались!.. М-да!.. Затягивает, как азартная игра.
Глупая бабень. Вари борщ молча.
Гость245214
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Это было ясно с первых дней протестов в нашей Стране.И то что кандидаты на пост тоже люди Кремля.И то ,что задолго до выборов некоторые граждане написали письмо прошение Путину о присоединении к РФ.И второй день протеста с поддержкой Жириновского ,одев рубашечку белую с красным воротничком ,тоже говарило само за себя.И Запад присоединился к аппозицыи не сразу ,а только через 12 дней протестов.Поэтому сразу было ясно кто заказал этот праздники чьи деньги вершили у нас Революцыю.Почерк был виден сразу,,прозапад,,но с русской душой .С учетом подрыва экономики.Вот и начали для начала подрывать за
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