Москва рассказала об опасности "санкционной спирали" Запада

Москва рассказала об опасности "санкционной спирали" Запада
Фото: pixabay.com
Россия вовсю готовится к новому удару по экономике со стороны европейцев и американцев

В последнее время все чаще говорится об угрозе того, что США пойдут на крайнюю меру в вопросе рестрикций против России. Вашингтон может отключить нашу страну от международной платежной системы SWIFT. И такой риск существует, поведал глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Дипломат объяснил, что ограничительные меры против какой-либо страны по международным правилам может вводить лишь законный орган, то есть СБ ООН. Удары со стороны США и ЕС рестрикциями назвать нельзя. 

Биричевский объяснил, что речь идет, скорее, о преградах в качестве защиты своих производителей и личных нужд на международной арене. Представитель отечественного внешнеполитического ведомства подчеркнул, что опасность того, что SWIFT включат в эту "санкционную спираль" существует. 

Однако Россия уже много лет работает над созданием аналога этой системы. Биричевский обратил внимание в разговоре с РИА "Новости" на то, что на данный момент об отключении всерьез разговоры не ведутся. Впрочем, из-за непредсказуемости разворачивающихся событий, добавил он, нужно быть готовым ко всему. 

Так, одним из возможных механизмов защиты РФ может стать введение цифрового рубля в мировую экономику. Ведь Европарламент уже одобрил резолюцию по отключению России от SWIFT в случае "нападения на Украину". Некоторые эксперты опасаются, что подобный удар отбросит нашу страну назад в 1990-е.Финансист Даниил Кириков полагает, что заменить SWIFT российской системой полноценно не получится. Тем не менее не все специалисты настроены так пессимистично. Тем более, что в самой организации не стали допускать подобный сценарий. 

Полина ИВАНОВА

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гость
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Шаман
бандер, те кастрюлю поправить кувалдой или сам аб стену уе6ёшься?
Гость241057
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Гость146
Хотят изолировать Россию. Так сказали же: изоленты не хватит. Просто серьёзно говорить об этом бессмысленно. Для Европы отключение Свифта - это лишение российских денег, ну если только чемоданами возить.
Они не будут отключать всё что их кормит. SWIFT зарабатывает на каждой транзакции. Кто-нибудь интересно считал сколько в год эта контора получает с РФ? Они вот так просто готовы пожертвовать этими доходами? Там очень большие суммы.
Гость146
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Хотят изолировать Россию. Так сказали же: изоленты не хватит. Просто серьёзно говорить об этом бессмысленно. Для Европы отключение Свифта - это лишение российских денег, ну если только чемоданами возить.
Гость242361
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Шаман
От СВИФТ отключать не будут, а вот сократить постуления валюты в РФ - постараются. Введут всякие экологические пошлины, чтоб снизить доход РФ от экспорта нефтепродуктов, если подойдут системно, то могут усилить отток населения из РФ путем снижения барьеров для переезда в ЕС специалистов всех мастей. Но скорее всего, неповоротливая бюрократия ЕС все будет делать медленно, что оставляет шанс карлику - тихо помереть самому.
Ты так и останешься дебилом. Сократить поступление валюты означает сократить поступление ресурсов себе любимым. Газ за яблоки не продаётся.
Гость248334
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Да пусть отключают. Запад никогда не признает Россию в качестве равноправного коллеги и всегда будет гадить. Россия в свою очередь никогда не признает Запад в качестве своего босса и не подчиниться под ихние законы. По этому пора давно уже установить дистанцию и вести с ними дела только если это действительно необходимо, а во всех остальных случаях приоритет имеют национальные интересы.
Гость из Крыма
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Шаман
От СВИФТ отключать не будут, а вот сократить постуления валюты в РФ - постараются. Введут всякие экологические пошлины, чтоб снизить доход РФ от экспорта нефтепродуктов, если подойдут системно, то могут усилить отток населения из РФ путем снижения барьеров для переезда в ЕС специалистов всех мастей. Но скорее всего, неповоротливая бюрократия ЕС все будет делать медленно, что оставляет шанс карлику - тихо помереть самому.
Ну, ты, прямо такой умный, такой умный! Шапка на голове не жмет?
Шаман
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От СВИФТ отключать не будут, а вот сократить постуления валюты в РФ - постараются. Введут всякие экологические пошлины, чтоб снизить доход РФ от экспорта нефтепродуктов, если подойдут системно, то могут усилить отток населения из РФ путем снижения барьеров для переезда в ЕС специалистов всех мастей. Но скорее всего, неповоротливая бюрократия ЕС все будет делать медленно, что оставляет шанс карлику - тихо помереть самому.
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