Белоруссия сохранит суверенитет после объединения с Россией – МИД РБ

Белоруссия сохранит суверенитет после объединения с Россией – МИД РБ
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Согласование последних двух "дорожных карт" по интеграции планируется завершить к осени 2021 года

Создание Союзного государства не означает утраты суверенитета Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

По его словам, в Договоре о создании Союзного государства прописано, что, несмотря на некие наднациональные структуры, за странами остается право вести независимую внешнюю политику и сохранять верховенство своей государственной власти во внутренней политике.

"Опасения, (…) что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией, абсолютно беспочвенны",

– подчеркнул Макей. В то же время он пояснил, что в нынешнем мире небольшим странам, не обладающим значительными ресурсами, сложно выстоять в одиночку. Поэтому белорусы должны понимать: интеграция необходима, чтобы сохранить государство в принципе. В этом отношении показателен пример Евросоюза: его участники пожертвовали частью национальных функций при усилении сотрудничества. Так и с Беларусью. Главное, найти "взаимоприемлемые формы" интеграции, указал Макей в интервью "Коммерсанту".

Глава МИД РБ подтвердил, что из 28 союзных программ Москве и Минску осталось согласовать две: по созданию общего рынка газа и единого налогового законодательства. Ожидается, что они вскоре тоже будут готовы, и уже осенью Высший госсовет Союзного государства утвердит все "дорожные карты". 

В конце прошлой недели президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры обсудили и ситуацию с самолетомRyanair, и двустороннее сотрудничество. При этом, по мнению экспертов, Путин одним своим предложением спутал все планы Запада по изоляции Минска. 

Впрочем, и в российской элите есть силы, недовольные интеграцией РФ и РБ. Они проявили себя в августе прошлого года, когда обстановка в республике была особенно сложной. На это обратил внимание Макей.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Анатоль
да вот зачем этому черту платить? надо так: утром стулья вечером деньги!
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость 2938487
Какие земли , посмотри на Японию, на этом огрызке живут 130 млн , и посмотри на РФ, пол планеты и 150 млн, куда еще земли возвращать. А потом пиндостанские блогеры показывают наши разваленные деревни из 3-<цензура> домов , в какой нить лесной чаще за 300 км от нас. пункта , и удивляются что дома без газа, типа как так то, газ то есть..Такие территории, в какой то момент, становятся не очень выгодным бонусом.
а посмотрите в КОСМОС
во ВСЕЛЕННОЙ бесконечное пространство
каждому человеку по земле своей планете будет и больше а вы куски земли делите
да не люди делят а ЦАРЬКИ которые на тронах сидят и пургу метут по поводу Родины и Отечества
ГНАТЬ всех царей надо вшею на мусоросжигательные заводы
и тогда весь мир будет ЕДИНЫМ без валют и виз
Анатоль
Пожаловаться Ответить
При Лукашенко ничего не будет. Вот получил он деньги от Путина и всё. Опять на пол года будет тянуть резину с подписанием договора. До следующего получения миллиардов. А може Россию это пока устраивает ?
Гость250134
Пожаловаться Ответить
ё.
У тебя всё многообразие государственного объединения и совместной работы упирается в валюту? Ты в школе учебник по обществоведению учил или курил? У членов ЕС до сих пор окончательно нет единой валюты.
Они все члены ЕС, но не все члены Еврозоны. Евро и их нацвалюты - это не союз двух деревянных рублей, русского и белорусского.
гость
Пожаловаться Ответить
Суверенитет на правах районов псковской, смоленской, брянской областей или чё там придумают ей. На her нам вторая прозападенская чечня.
ё.
Пожаловаться Ответить
игорь
то есть одна валюта в европе потому что у них взрыв головного мозга был
а одна валюта Российской империи и СССР это вообще чертовщина была?
У тебя всё многообразие государственного объединения и совместной работы упирается в валюту? Ты в школе учебник по обществоведению учил или курил? У членов ЕС до сих пор окончательно нет единой валюты.
Гость250458
Пожаловаться Ответить
Только на правах области (края) под всеми законами РФ
ё.
Пожаловаться Ответить
Гость 2938487
Какие земли , посмотри на Японию, на этом огрызке живут 130 млн , и посмотри на РФ, пол планеты и 150 млн, куда еще земли возвращать. А потом пиндостанские блогеры показывают наши разваленные деревни из 3-<цензура> домов , в какой нить лесной чаще за 300 км от нас. пункта , и удивляются что дома без газа, типа как так то, газ то есть..Такие территории, в какой то момент, становятся не очень выгодным бонусом.
Особо ценно мнение человека который в Японии ни разу не был. Население Японии сконцентрировано вокруг Токио на Кю-Сю. На той же Хоккайдо проживает ....4,5 ляма и идёт отток населения. Климат решает всё.
Гость241057
Пожаловаться Ответить
Гость 2938487
Какие земли , посмотри на Японию, на этом огрызке живут 130 млн , и посмотри на РФ, пол планеты и 150 млн, куда еще земли возвращать. А потом пиндостанские блогеры показывают наши разваленные деревни из 3-<цензура> домов , в какой нить лесной чаще за 300 км от нас. пункта , и удивляются что дома без газа, типа как так то, газ то есть..Такие территории, в какой то момент, становятся не очень выгодным бонусом.
На самом деле это иллюзия по теме больших территорий РФ. Реально где можно нормально жить не так много территорий. Попытки заселить эти земли заканчивались постепенным вымиранием. Китайцы тоже пробовали, поняли что не вариант. Потом РФ это многонациональная страна. Беларусь и Украина это части земель русского народа. Который раздербанили на куски в начале коммунисты, потом в 90-<цензура> дерьмократы. И те и другие работали по методичкам из-за бугра.
Гость 2938487
Пожаловаться Ответить
игорь
объединение возможно при одном условии лишь - когда будет одна валюта
пока такого нет - фуфло все
но вопрос принципа не белоруссии а самой РФ
вы предатели СССР сами то не видите Сколько отдали другим царькам земли российской?
пока РФ сама не захочет присоединить украденные земли Ничего не будет более бестолкового как говорильня про объединение
Какие земли , посмотри на Японию, на этом огрызке живут 130 млн , и посмотри на РФ, пол планеты и 150 млн, куда еще земли возвращать. А потом пиндостанские блогеры показывают наши разваленные деревни из 3-<цензура> домов , в какой нить лесной чаще за 300 км от нас. пункта , и удивляются что дома без газа, типа как так то, газ то есть..Такие территории, в какой то момент, становятся не очень выгодным бонусом.
1 2
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей