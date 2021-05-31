В каком случае российские компании отвернутся от Белоруссии: ответ эксперта

В каком случае российские компании отвернутся от Белоруссии: ответ эксперта
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Антибелорусские санкции могут ударить и по России

Ряд европейских государств наращивает истерию вокруг Белоруссии. Минску грозят санкционной дубиной за инцидент с внезапно севшим в Республике самолетом. Экономические рестрикции могут серьезно навредить государству. При этом, по мнению опытного эксперта, в какой-то момент Россия может прекратить поддерживать своего главного союзника: обстоятельства заставят наши компании отказаться от сотрудничества с белорусскими.

Как пояснил представитель Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, в случае серьезных финансовых потерь Минск может обратиться к Москве с просьбой компенсировать недополученное от Европы и США. Так, американские и европейские власти настроены серьезно снизить объемы инвестиций в экономику Республики. Эксперт отметил, что еврообъединение уже передумало давать белорусам инвестпомощь в сумме 3 миллиардов евро.

Минск, безусловно, рассчитывал на поступления из-за рубежа и теперь наверняка попросит больше денег у Москвы. Вместе с этим, к настоящему разгрому приведет введение рестрикций против крупнейших предприятий Белоруссии. По мнению Тимофеева, такое развитие событий может вынудить Москву отказать Минску в поддержке: российским компаниям придется прекратить сотрудничество с белорусскими, передает слова эксперта издание "Лента.ру".

Впрочем, представитель российского МИД Дмитрий Биричевский в беседе с журналистами РИА "Новости" подчеркнул, что, с высокой долей вероятности, в сложившейся ситуации Россия встанет на защиту Белоруссии.

К слову, по мнению политолога Сергея Маркова, из-за санкций Запада Белоруссии придется кардинально перестраиваться – рестрикции нанесут серьезный урон экономике Республики.

Ольга ФЕДОРОВА

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Вячеслав Москва
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“…вопрос только Лукашенко перестанет вилять хвостом, между западом и востоком…” – не-а, не перестанет. Ровно 10 лет (26.05.2011) назад главред МК П.Гусев сказал – ”… "Ленин говорил о таких с совершенно точным определением: "политическая прocтитyткa". Лукашенко - политическая прocтитyткa, которая все эти годы виляет хвостом, рылом и всеми остальными частями тела туда, куда показывает вектор силы …”. За прошедшее время ничего не изменилось.
Пилот Аэрбас
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Гость248913
Западные санкции не так вредны, как их дружба. От дружбы с пиндосами в 90-<цензура> мы впали в нищету, как это происходит с украиной, которая с ними очень дружит. Надо надеяться на самих себя, а от запада нам только вред.
Россия не бросит своих союзников, вопрос только Лукашенко перестанет вилять хвостом, между западом и востоком, а то он как Янукович на двух стульях хотел усидеть
Гость248913
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Западные санкции не так вредны, как их дружба. От дружбы с пиндосами в 90-<цензура> мы впали в нищету, как это происходит с украиной, которая с ними очень дружит. Надо надеяться на самих себя, а от запада нам только вред.
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