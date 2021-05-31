Страна катится к авторитаризму: США посоветовали изменить отношение к Украине

Страна катится к авторитаризму: США посоветовали изменить отношение к Украине
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Шаги главы Незалежной вызывают у Запада все больше вопросов

Американские эксперты призвали Вашингтон наконец перестать думать, что Украина – это страна, где процветает демократия в американском стиле. Напротив, Незалежная больше похожа на "псевдодемократические" системы России, Венгрии и Турции.

Обозреватель The National Interest Тед Карпентер заметил, что Белый дом любит изображать Украину как демократию, которая смело противостоит "авторитарной" России, но на самом деле этот идеализированный образ не соответствует реальности. Особенно много вопросов вызывают последние действия Владимира Зеленского. 

По мнению автора, большая часть шагов обнажает "диктаторские замашки" украинского лидера, потому что они, как правило, носят авторитарный характер. Да и сами США не так идеальны, как может показаться на первый взгляд. 

Можно, например, вспомнить события 2014 года, когда администрация Барака Обамы поддержала события, происходившие на Майдане. Чиновники помогали демонстрантам, которые стремились свергнуть хоть и пророссийское, но законно выбранное правительство. 

Как бы ни была плоха ситуация при Порошенко, однако при  Зеленском она стала еще хуже, продолжает Карпентер. 

Например, в феврале текущего года было закрыто несколько пророссийских СМИ. Причем объяснения такого шага кажутся американцам весьма расплывчатыми. 

Еще одно доказательство того, что Украина постепенно катится к авторитаризму – арест Виктора Медведчука, которого обвинили в государственной измене. Любопытно, что именно  лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" является одним из главных критиков Зеленского. Вполне вероятно, что с Медведчука начнутся многочисленные политические репрессии в отношении неугодных украинской власти лиц. 

Вряд ли такие действия официального Киева вяжутся с идеализированным представлением Вашингтона о демократической Украине, поэтому администрации Джо Байдена нужно как можно скорее попрощаться с иллюзиями. 

Ранее стало известно, что США готовятся отомстить Незалежной за вмешательство в выборы 2020 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696
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Гость248175
Ты это зачем сюда пересказываешь и кому? Если так плохо в России - то почему народ миллионами бежит именно из Украины в Россию, а не наоборот? Если бездельникам и придуркам всех сортов вдруг стало плохо, то значит это падает жизненный уровень? А может наоборот - кто работает, тех миллионы и они покупают ипотеки, дома за рубежом, машины, на курортах не протолкнуться - все раскуплено. Ну найди еще какого-нибудь забулдыгу на помойке да расскажи себе какие несчастные россияне. Порадуй себя, убогого.
УкроСВИНЬИ верещат от зависти к РОССИИ!
Гость248175
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Гость252805
(Народонаселение Украины - это стадо баранов) Гы-гыыы. А в России не то же самое, что хотят то и творят и все молчат, а большая часть восторгается и кричит одобрямс на фоне падения социального жизненного уровня населения и экономики. Так что здесь на постсоветской территории ситуация ничем не отличается.
Ты это зачем сюда пересказываешь и кому? Если так плохо в России - то почему народ миллионами бежит именно из Украины в Россию, а не наоборот? Если бездельникам и придуркам всех сортов вдруг стало плохо, то значит это падает жизненный уровень? А может наоборот - кто работает, тех миллионы и они покупают ипотеки, дома за рубежом, машины, на курортах не протолкнуться - все раскуплено. Ну найди еще какого-нибудь забулдыгу на помойке да расскажи себе какие несчастные россияне. Порадуй себя, убогого.
Гость252805
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Андрей
В Самали
Ты бы у себя посмотрел куда катимся?
Гость252805
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Гость248175
Народонаселение Украины - это стадо баранов. С ними можно делать, все что угодно. Никакого самоуважения. Делают проститутками на панели - чав чав, убивают экономику -чав чав, отнимают язык - чав чав, немытое стадо животных отдает команды президенту - чав чав. Дно, днище. Им все равно под кем ковыряться в навозе.
(Народонаселение Украины - это стадо баранов) Гы-гыыы. А в России не то же самое, что хотят то и творят и все молчат, а большая часть восторгается и кричит одобрямс на фоне падения социального жизненного уровня населения и экономики. Так что здесь на постсоветской территории ситуация ничем не отличается.
гость191919
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Не новорсть.В Хохлогабоне с 2014 года политические репрессии.
Гость248175
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Народонаселение Украины - это стадо баранов. С ними можно делать, все что угодно. Никакого самоуважения. Делают проститутками на панели - чав чав, убивают экономику -чав чав, отнимают язык - чав чав, немытое стадо животных отдает команды президенту - чав чав. Дно, днище. Им все равно под кем ковыряться в навозе.
Гость241057
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Гость252696
Пока Запад не отберет у укров все доступные ресурсы, это будет продолжаться. Сейчас начался последний этап - распродажа земли. Когда взять с 404 будет нечего, выкинут, как использованную девку. И пойдет она в Россию побираться опять, а та с жалости снова приютит
Ну как вариант развития событий такое тоже может быть. Запад снимет все сливки, получит нужные ресурсы, а потом вынудит РФ захватить хохляндию чтобы РФ потом долги хохлов возвращала да ещё и завышенные бабки за землю и имущество.
Андрей
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Гость252696
Пока Запад не отберет у укров все доступные ресурсы, это будет продолжаться. Сейчас начался последний этап - распродажа земли. Когда взять с 404 будет нечего, выкинут, как использованную девку. И пойдет она в Россию побираться опять, а та с жалости снова приютит
Только теперь и даром не нужна.
Гость252696
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Пока Запад не отберет у укров все доступные ресурсы, это будет продолжаться. Сейчас начался последний этап - распродажа земли. Когда взять с 404 будет нечего, выкинут, как использованную девку. И пойдет она в Россию побираться опять, а та с жалости снова приютит
Андрей
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Бармалей
Страна катится к авторитаризму - да она просто катится ...куда прикатится ...вопрос !!!
В Самали
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