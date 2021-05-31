Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море

Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова нашего президента перепугали американцев

Российский лидер Владимир Путин неслучайно заявил о необходимости оперативно достроить 20 военных кораблей. Установка была дана незадолго до саммита России и Америки. Китайские эксперты убеждены, что таким образом наш главнокомандующий хочет продемонстрировать американской стороне, что с Россией шутки плохи.

О необходимости в срок подготовить боевые корабли глава России заявил во время совещания, посвященного гособоронзаказу. Американские аналитики внимательно отслеживают все слова нашего президента. И такое заявление не на шутку обеспокоило Вашингтон, уверены специалисты из Поднебесной.

Совсем скоро глава Российской Федерации лично встретится с президентом Соединенных Штатов Америки, так что важные высказывания Путина нужно трактовать с учетом этого события, пишут журналисты китайского Sohu.

В Китае убеждены, что недвусмысленный посыл российского главнокомандующего адресован именно американским властям. Москва явно намекает Вашингтону, что пора бы поумерить свою ретивость в ближайших к России морях. Появление двух десятков новейших военных кораблей в арсенале нашей страны должно отрезвить власти США и заставить их отказаться от морских провокаций, в частности, сомнительных визитов в Черное море, передает издание "ПолитРоссия".

Кроме того, Путин ясно дал понять своему американскому коллеге, что разговор с позиции силы вести не удастся: авианосцы США не пугают нашу страну.

Ранее в прессе раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи двух президентов. В СМИ пишут, что саммит может привести к "локальному потеплению" между державами.

Ольга ФЕДОРОВА

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Россия -Русь
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Гость252720
Более тупого коммента я еще не видел.)))
"Доктрина Монтре не распространяется на параллельный Босфору канал..." Все, сливай воду и суши весла, рагули вышли на тропу АНАЛитики с новыми дупами!
Да хоть сто каналов пусть построят, второго Черного моря больше никто не выкопал. А Монтре распространяется на Черное море, Босфор и Дарданеллы там указаны лишь как возможный вход чужих кораблей.
Даже если по суше притащат свои авианосцы, это ничего не меняет.
Хохлы как были тупые, так ими и остаются. Учите хотя бы мову, если читать умные книги не получается.
Ошибочно адресовал тебе пост.
Россия -Русь
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Гость252720
Более тупого коммента я еще не видел.)))
"Доктрина Монтре не распространяется на параллельный Босфору канал..." Все, сливай воду и суши весла, рагули вышли на тропу АНАЛитики с новыми дупами!
Да хоть сто каналов пусть построят, второго Черного моря больше никто не выкопал. А Монтре распространяется на Черное море, Босфор и Дарданеллы там указаны лишь как возможный вход чужих кораблей.
Даже если по суше притащат свои авианосцы, это ничего не меняет.
Хохлы как были тупые, так ими и остаются. Учите хотя бы мову, если читать умные книги не получается.
Для хохлодегенератов , хрюкающих о "строящемся канале" в Турции. Во-первых , не вы хохлогабонцы ни пиндосы к этому каналу не имеете отношение.Во-вторых Турции, а точнее Эрдогану , нужен канал , чтоб рубить деньги с проходящих судов.Идейный вдохновитель данного проекта – президент Эрдоган, хотя 80% населения Стамбула – против.Часть земель под будущим каналом принадлежит родственникам Эрдогана и потому он лично заинтересован в строительстве. И в-третьих, Канал только в проекте, а вы хохлоэкперды, уже по нему НАТОвские надувные матрасы пускаете.Дебилы,б..ь.
Гость250863
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Гость252720
Конечно, конечно.
Президент независимой страны заявил, что построит в ближайшее время 20 военных кораблей.
И укропитеки сразу назвали это плохой шуткой. И влезанием в чужие дела. Феерические дятлы живут на усраине.
Радуйтесь, рогули, хоть на корабли посмотрите, пока вас от моря не оттерли. Потом только на плотах будете.
у укроины есть надувные линкоры!
Гость252720
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Гость249225
путин этими плохими шутками доказывает что он везде лезет не в свои сани и что он же трус.
Конечно, конечно.
Президент независимой страны заявил, что построит в ближайшее время 20 военных кораблей.
И укропитеки сразу назвали это плохой шуткой. И влезанием в чужие дела. Феерические дятлы живут на усраине.
Радуйтесь, рогули, хоть на корабли посмотрите, пока вас от моря не оттерли. Потом только на плотах будете.
Старый солдат
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Гость249828
Опять российские помои выдают за китайскую аналитику. Все это бесполезные потуги. Турция уже приступила к строительству параллельного Босфору канала, для которго не будет распространяться доктрина Монтрё. Так что Флот стран НАТО не входящих а Черноморский бассейн смогут находиться в Черном море не 21 день, а сколько угодно.
Не говори гоп, ещЁ ни кто не знает как это всё станет на самом деле.
Россия -Русь
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Гость250863
если тебе сосед на коврик перед дверью нагадил, по твоему же собственному высказыванию, ты должен сидеть молча <цензура> ты трус
Когда ему на голову будут <цензура>@ть , он всем будет доказывать , что это шоколад..Такая участь у Табаки.
Старый солдат
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Гость249225
путин этими плохими шутками доказывает что он везде лезет не в свои сани и что он же трус.
А ты ему об этом в лицо скажи, не скрываясь за номером. А прямо так по простому, я, ФИО, такой- то такой-то, паспорт номер, живу там-то заявляю вам, Путину В.В. то то и то то...... Сдрейфишь и обделаешься. однако.
Гость252720
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Гость249828
Опять российские помои выдают за китайскую аналитику. Все это бесполезные потуги. Турция уже приступила к строительству параллельного Босфору канала, для которго не будет распространяться доктрина Монтрё. Так что Флот стран НАТО не входящих а Черноморский бассейн смогут находиться в Черном море не 21 день, а сколько угодно.
Более тупого коммента я еще не видел.)))
"Доктрина Монтре не распространяется на параллельный Босфору канал..." Все, сливай воду и суши весла, рагули вышли на тропу АНАЛитики с новыми дупами!
Да хоть сто каналов пусть построят, второго Черного моря больше никто не выкопал. А Монтре распространяется на Черное море, Босфор и Дарданеллы там указаны лишь как возможный вход чужих кораблей.
Даже если по суше притащат свои авианосцы, это ничего не меняет.
Хохлы как были тупые, так ими и остаются. Учите хотя бы мову, если читать умные книги не получается.
Россия -Русь
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NETFLIX будет показывать в США фильмы "Брат" и "Брат-2".Американцы узнают о себе много нового..
"Скоро всей вашей Америке кирдык . Понял?""
Гость250863
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Гость249225
путин этими плохими шутками доказывает что он везде лезет не в свои сани и что он же трус.
если тебе сосед на коврик перед дверью нагадил, по твоему же собственному высказыванию, ты должен сидеть молча <цензура> ты трус
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