Лавров заявил об ответе России на недружественные шаги Евросоюза

Лавров заявил об ответе России на недружественные шаги Евросоюза
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Страны европейского континента страдают от серьезного кризиса доверия

Россия готова к продуктивному взаимодействию с Западом, но это не означает, что она согласна молча смотреть на те выпады, которые предпринимает против нее ЕС. На каждый подобный шаг последует соответствующая реакция. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 31 мая.

По его словам, Москве известно о планах Брюсселя вновь попытаться говорить с РФ с позиции силы, вмешаться в ее внутренние дела и прочих "недружественных" действиях.

"Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует",

– предупредил Лавров, выступая на конференции по вопросам отношений РФ и ЕС. По его оценке, ситуация сейчас складывается "тревожная". Разделительные линии, которые возвели в Европе, "углубляются как окопы на фронте", цитирует РИА "Новости" министра. Практически все механизмы взаимодействия между Россией и западными структурами "выхолощены".

Впрочем, глава МИД РФ сообщил, что не все в Европе разделяют конфронтационный курс Брюсселя в отношении Москвы. Поэтому есть надежда, что "здравый смысл возобладает" и будет выстроена новая система отношений, опирающаяся на нормы международного права, отметил дипломат. Но пока приходится констатировать, что на Европейском континенте наблюдается колоссальный "кризис доверия".

Ранее Лавров возложил на Евросоюз ответственность за подрыв отношений с Россией, что негативно отражается на глобальной стабильности и безопасности.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость 34567
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Гость252696
Господа с Украины, у вас есть и свои ресурсы, что тут забыли?
Тебя тролить
Гость252696
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Шаман
Ну что поделать, ЕС внимательно слушает Путина, и видит, что слова противоположны действиям. Отсюда недоверие и нежелание связываться с неадекватом, поэтому сокращают все контакты. ЕС просто отходит в сторону от РФ как от разрушающегося здания.
Господа с Украины, у вас есть и свои ресурсы, что тут забыли?
Настоящий ОДЕССИТ
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России надо давно послать этих евриков далеко и надолго. Совсем обнаглели. Правда Макрон и Бабка еще думающие чиновники.
Гость250133
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Шаман
Ну что поделать, ЕС внимательно слушает Путина, и видит, что слова противоположны действиям. Отсюда недоверие и нежелание связываться с неадекватом, поэтому сокращают все контакты. ЕС просто отходит в сторону от РФ как от разрушающегося здания.
Путин, конечно, ещё тот тип, но ничего неадекватного не делает. Ты, осел, докажи хоть каким-либо примером свои слова, а то гавкать из-под ворот любая дворняга может.
Тор
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Шаман
Ну что поделать, ЕС внимательно слушает Путина, и видит, что слова противоположны действиям. Отсюда недоверие и нежелание связываться с неадекватом, поэтому сокращают все контакты. ЕС просто отходит в сторону от РФ как от разрушающегося здания.
Чего вкурил, кастрюлеголовый ?
Шаман
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Ну что поделать, ЕС внимательно слушает Путина, и видит, что слова противоположны действиям. Отсюда недоверие и нежелание связываться с неадекватом, поэтому сокращают все контакты. ЕС просто отходит в сторону от РФ как от разрушающегося здания.
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