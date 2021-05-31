Представитель российского дипведомства сравнила два ЧП с лайнерами ирландской компании - в Германии и Белоруссии

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова удивилась отсутствию реакции коллективного Брюсселя на экстренную посадку в Берлине самолета Ryanair, который летел накануне из Дублина в Краков, на фоне европейской истерики недельной давности в случае с инцидентом в Минске с той же ирландской авиакомпанией.

Дипломат отметила, что борт незапланированно посадили в воскресенье, 30 мая, однако новость об этом появилась лишь сегодня, в понедельник. Она указала, что о принудительной посадке стало известно из пресс-релиза компании, а "не из динамиков НАТО".

"Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое" – написала Захарова в своем "Фейсбуке".

Кто-то из пользователей с юмором предположил, что это "проделки" российских якобы шпионов Александра Петрова и Руслана Боширова, которые опять всех провели вокруг пальца – т.е. "на рейс зарегистрировались, а на посадку опоздали".

Ранее сегодня стало известно, что рейс авиакомпании Ryanair из Ирландии в Польшу посадили в Берлине после информации о "потенциальной угрозе безопасности" борта. Лайнер оставался на взлетной полосе аэропорта немецкой столицы до утра 31 мая. Силовики проверили его на наличие взрывчатых веществ, которых на борту не оказалось.

Захарова сравнила этот инцидент с происшествием в Минске, когда там из-за сообщений о минировании 23 мая экстренно сел самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В результате проверки взрывное устройство не нашли, зато сняли с рейса и задержали одного из создателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Его на Западе считают борцом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а в Минске – экстремистом и неонацистом, воевавшим в нацбатальоне в Донбассе на стороне киевского режима.

Против Протасевича в Республике открыто ряд уголовных дел. Вместе с ним с борта самолета также была снята и задержана россиянка Софья Сапега. Девушке обвинения еще не предъявлены.

