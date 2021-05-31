"Это другое": Захарова отреагировала на инцидент с Ryanair в Берлине

"Это другое": Захарова отреагировала на инцидент с Ryanair в Берлине
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Представитель российского дипведомства сравнила два ЧП с лайнерами ирландской компании - в Германии и Белоруссии

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова удивилась отсутствию реакции коллективного Брюсселя на экстренную посадку в Берлине самолета Ryanair, который летел накануне из Дублина в Краков, на фоне европейской истерики недельной давности в случае с инцидентом в Минске с той же ирландской авиакомпанией.

Дипломат отметила, что борт незапланированно посадили в воскресенье, 30 мая, однако новость об этом появилась лишь сегодня, в понедельник. Она указала, что о принудительной посадке стало известно из пресс-релиза компании, а "не из динамиков НАТО".

"Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое" – написала Захарова в своем "Фейсбуке".

Кто-то из пользователей с юмором предположил, что это "проделки" российских якобы шпионов Александра Петрова и Руслана Боширова, которые опять всех провели вокруг пальца – т.е. "на рейс зарегистрировались, а на посадку опоздали".

Ранее сегодня стало известно, что рейс авиакомпании Ryanair из Ирландии в Польшу посадили в Берлине после информации о "потенциальной угрозе безопасности" борта. Лайнер оставался на взлетной полосе аэропорта немецкой столицы до утра 31 мая. Силовики проверили его на наличие взрывчатых веществ, которых на борту не оказалось.

Захарова сравнила этот инцидент с происшествием в Минске, когда там из-за сообщений о минировании 23 мая экстренно сел самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В результате проверки взрывное устройство не нашли, зато сняли с рейса и задержали одного из создателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Его на Западе считают борцом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а в Минске – экстремистом и неонацистом, воевавшим в нацбатальоне в Донбассе на стороне киевского режима.

Против Протасевича в Республике открыто ряд уголовных дел. Вместе с ним с борта самолета также была снята и задержана россиянка Софья Сапега. Девушке обвинения еще не предъявлены.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость250452
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Любитель пива
Алкоголичка Захарова пьяный бред несёт, как обычно.
Ничего более умного от пивного алканавта и не ждали... Вот если бы вдруг было что-то умное, это был бы нонсенс...., но увы чудес не бывает...
Гость 34567
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Гость252720
Скоро будет доказано. Суд уже начался....
Только хохлы так мыслят - сначала суд, потом доказательства. Вот ведь стадо тупое, необразованное.
ДЕбил! Именно суд доказывает виновность . На то он и суд .
Гость 34567
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Гость250429
На украине к власти пришли дибилы и одибилили весь народ украины.
В России пришел к власти дЕбил, оболванив население расеи и поправ конституцию обеспечил себе пожизненный доход. В мире теперь эту страну держат за психа
Любитель пива
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Гость 253098, научись для начала более-менее грамотно писать и расставлять знаки препинания, болван.
Гость253098
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Любитель пива
Алкоголичка Захарова пьяный бред несёт, как обычно.
как дела у упоротанта в стране? ))) в рб смех... дальше что мразь?
Любитель пива
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Алкоголичка Захарова пьяный бред несёт, как обычно.
Хохлы -дегенераты
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Гость249828
Если ты неуч, то это твои проблемы. Украина не поднимала истребитли для посадки гражданского борта. Если ты имеешь в виду МН17, то ваши бандиты сбили этот малазийский борт над Донбасом в 2014 году а не в2016. Знать надо историю, а не бредить в истории. То что МН 17 был сбит вашими бандитами скоро будет доказано в Гааге. Суд уже начался.
Хохлодаун, в Гааге хоть знают , что они начали судебный процесс??<цензура> свиней паси.В Гагагском трибунале будут судить хохлонацистов и укровермахт.
Хохлы -дегенераты
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Гость249828
Если ты неуч, то это твои проблемы. Украина не поднимала истребитли для посадки гражданского борта. Если ты имеешь в виду МН17, то ваши бандиты сбили этот малазийский борт над Донбасом в 2014 году а не в2016. Знать надо историю, а не бредить в истории. То что МН 17 был сбит вашими бандитами скоро будет доказано в Гааге. Суд уже начался.
Если бы идиотизм был смертельной болезнью, то хохлогабонцы умирали бы при рождении.
Хохлы -дегенераты
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Хохлобыдло из хохлосвинарника наслушаются пропагандонов окраинских и лезут на российские ресурсы хрюкать.
Ну что же , пусть веселят своим идиотизмом..Президент - клоун, Укрогабон - шапито.
Гость249828
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Гость252720
Украина тупо по рации велела белорусскому борту развернуться. И пригрозила силовым воздействием (истребители или ПВО - не важно), если борт этого не сделает. Но вам же, дурачкам, про это не рассказали.
А то, что ты на малазийский Боинг соскакиваешь, говорит лишь об одном, что методичка у тебя одна, по другим вопросам ты профан и озлобленный дурак.
Дурачки рашистские тупо верят "новостям из подворотни". Ну чтож, тем легче с вами бороться, <цензура> когда народ в омане, то его можно брать голыми руками.
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