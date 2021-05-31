В Кремле не стали комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко

Пресс-секретарь президента напомнил, что у лидера имеется личное пространство

Москва не располагает информацией о том, по какой причине российский лидер Владимир Путин не стал купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Соответствующее заявление сделал сегодня, 31 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил российский госслужащий, речь идет о личном пространстве главы Российской Федерации.

Песков также добавил, что не собирается комментировать информацию подобного рода, уточняет "Свободная Пресса".

По информации "Известий", в ходе визита в Сочи глава республики решил искупаться в Черном море. Температура воды при этом составляла 16 градусов тепла.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Пилот Аэрбас
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Лукашенко здоровье, как у быка
гость
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Западло в одну воду с этим лезть. Один поплавает, потом.
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