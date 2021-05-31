Украинцы отнимут у Лукашенко почетный титул

Украинцы отнимут у Лукашенко почетный титул
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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В Киеве заявили, что следуют примеру Запада

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко намерен лишить белорусского лидера Александра Лукашенко звания почетного доктора высшего учебного учреждения. С таким заявлением выступил сегодня, 31 мая, ректор вуза Владимир Бугров.

Педагог сообщил, выступая на пресс-конференции, что ученый совет принял соответствующее решение из-за того, что Европейский союз с Соединенными Штатами отказываются признавать легитимность действующего президента Белоруссии. На Западе уверены, что Лукашенко не является законно избранным лидером. 

Согласно приведенным данным, президента Белоруссии лишат почетного титула уже в начале июня. Созванные комиссии ученого совета КНУ имени Шевченко утверждают, что основанием для такого решения звания стало "нарушение прав человека" и "неуважение к Украине".

В рамках процедуры ученый совет проведет заседание, на котором Лукашенко должны лишить статуса почетного доктора, о чем ректор университета заявил, выступая на пресс-конференции форума "Украина 30".

Педагог также выразил уверенность, что решение будет одобрено большинством совета. 

По информации агентства "Интерфакс-Украина", диплом с почетным званием вручил Лукашенко ректор Леонид Губерский в 2009 году.

Ранее в Киеве заявили, что белорусская сторона уже определилась с ответом в отношении Украины за отказ от авиасообщения с республикой. Как отметили в Министерстве экономики Незалежной, в качестве встречных мер Минск ввел режим индивидуального лицензирования на перечень товаров из Украины. В расширенный список вошли как продовольственные, так и непродовольственные товары хозяйственного значения, включая бытовую технику, комбайны и предметы домашнего быта.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696
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И как теперь батьке с этим жить?
Гость239326
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Ну усё. Это зрада (или пэрэмога?). Батько Лукашенко теперь будет биться головой о стену, пока ему почетное звание от этого рассадника науки не вернут. "Как же жить без этого звания. Теперь я никто, просто Президент Белоруссии"
Гость253070
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понадают, б...ядь, колхозникам учёных степеней....
Гость251099
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ВСЯ СУТЬ СЕГОДНЯЩЕЙ УСРАИНЫ - ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ВОРОВСТВО И ОБНИЩАНИЕ НАРОДА ---- БЕЛАРУСЬ 7 ЛЕТ ПОМОГАЛА УСРАИНЕ ВО ВРЕД РОССИИ - И ЧТО ПОЛУЧИЛА ОТ ЭТИХ УКРОПОВ ХОЛОПОВ --- САНКЦИИ
Пилот Аэрбас
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Цена этому университету, полушка
Гость248175
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Шо шо за университет? Это из какого рейтинга выползло? Это то самое заведение, где торжественно открывали туалеты для женщин? Впервые в их истории? Где преподают ботанику сексуально-озабоченные болваны? Где увольняют за любое слово разума причем вонючие деревенские рагули? Да пошел он со своим стадом к петухам.. Лукашенко тоже не орел, но позориться с этим курятником точно не надо.
Гость252720
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Все эти звания - мишура. Легко дают, легко отнимают. Все в угоду мимолетной конъюнктуре.
Поэтому никакого уважения ни к профессорам, ни к академикам, ни к докторам. Продали свои звания и степени господа от науки, за шматок сала. Поэтому Луке от данного закидона хохлодурней ни горячо ни холодно. Как и всему человечеству)))
Гость244482
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так кто же этот бугров ? ректор ? шестерка ? или просто дурачек ?
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