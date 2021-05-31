Журналист "России 1" выдал "сенсацию" о спичках у камина в переговорной Путина

Журналист "России 1" выдал "сенсацию" о спичках у камина в переговорной Путина
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий провел сокрушающую аналитику, заметив лежащий на дровах коробок

Корреспондент канала "Россия 1" Павел Зарубин снял репортаж, посвященный встрече президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Так, во время выпуска журналист обратил внимание на коробок со спичками, который лежал у камина в переговорной российского лидера в его резиденции в Сочи.

Напомним, двухдневные переговоры между президентами двух стран  в Сочи прошли с 28 по 29 мая. В ходе диалога лидеры смогли договориться о перечислении Белоруссии нового кредита в размере 500 миллионов долларов и обсудили недавнюю экстренную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске, после которой местные спецслужбы сняли с рейса россиянку Софью Сапегу с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем.

Во время телесюжета Зарубин раскрыл "сенсационные" данные:  спички изготовлены семь лет назад – в марте 2014 года. Именно после этого, считает ведущий, Запад начал устраивать козни против России в виде создания нестабильной обстановки на ее рубежах.

"На это никто и никогда не обращал внимания", – возбужденно заявил корреспондент "России 1", показав на камеру злосчастный коробок.

Все последующие годы после изготовления коробка, уверенно сообщил корреспондент России, западные страны провоцировали нестабильную ситуацию у российских границ.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил причину, по которой президент Белоруссии изначально не стал признавать Крым частью Российской Федерации. По мнению аналитика, глава республики не хотел, чтобы со стороны его заявление усматривалось как вынужденный шаг.


Егор МАЛКОВ

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гость1969
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такое чувство , что в комментарии сливается словесный понос дебилов , которых в обычной жизни никто невоспринемает всерьез, они и их перлы полное <цензура>,,,,
Гость 13620
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Гость252720
Может, тебе скорую вызвать? Помрешь ведь так, болезный, от удара мочи в кастрюльку)))
Смерть от удара мочой в кастрюльку осложниться тем, что вместо мочи там гремучая смесь ядов и <цензура>, а кастрюлька то вся в дырках. Вот в предсмертной агонии и вытекает из одной дырки <цензура> с ядом.
Гость252720
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Вуа-ля иноагентка
Абсолютно дебильный корреспондент П.Зарубин, ну просто идиот какой-то, на какой московской помойке нашли этого убогого урода Зарубина?, очевидно, что телеканал россия-1 считает, что все постановочные и заранее заготовленные съёмки, интервью и прочее все российские телезрители должны с лёту разом проглотить не пережёвывая и не поперхнувшись, ведь у идиота-дебила Зарубина все интервью заранее согласованные и постановочные, ещё есть на этом же телеканале полнейший <цензура>, лжец, циник, двуличный <цензура> Соловьёв, который постоянно несет какую-то ахинею на пару с Зарубиным
Может, тебе скорую вызвать? Помрешь ведь так, болезный, от удара мочи в кастрюльку)))
Вуа-ля иноагентка
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Абсолютно дебильный корреспондент П.Зарубин, ну просто идиот какой-то, на какой московской помойке нашли этого убогого урода Зарубина?, очевидно, что телеканал россия-1 считает, что все постановочные и заранее заготовленные съёмки, интервью и прочее все российские телезрители должны с лёту разом проглотить не пережёвывая и не поперхнувшись, ведь у идиота-дебила Зарубина все интервью заранее согласованные и постановочные, ещё есть на этом же телеканале полнейший <цензура>, лжец, циник, двуличный <цензура> Соловьёв, который постоянно несет какую-то ахинею на пару с Зарубиным
Вуа-ля иноагентка
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на этом же телеканале полнейший <цензура>, лжец, циник, двуличный <цензура> Соловьёв, который постоянно несет какую-то ахинею на пару с Зарубиным в телепередаче «москва, кремль, Путин», вот уж где уроды-то и подлецы каких больше никогда не сыскать, а нет, не совсем точно, есть там же на этом телеканале ещё один полнейший <цензура>, лжец и <цензура> – это Киселёв, вот уж где мразь из всех мразей, конченный упырь, такой же как Мединский вор и лжец, который свою диссертацию своровал полностью и прикидывается, что это он сам всё написал и открыл для всех дураков в Путинской россии.
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