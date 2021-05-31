Российский министр оценил галстук представителя ЕС почти 15-летней давности

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал конфуз своего португальского коллеги Аугушту Силвы, который надел на встречу с шефом российской дипломатии галстук почти 15-летней давности, заметив, что ему хотелось бы вернуться в те времена, когда отношения между Брюсселем и Москвой были иными. Репликами министры обменялись на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, видео обнародовал телеграм-канал "Пул №3".

"Я только сейчас заметил, что надел галстук, сшитый не к нынешнему председательству Португалии в ЕС, а к предыдущему – в 2007 году", – сказал Силва.

На это откровение визави Сергей Викторович заявил, что в СНГ и ОДКБ еще не догадались пошить специальные галстуки к подобным встречам.

"Но я искренне рад, что господин министр перепутал. Сейчас бы очень хотелось вернуться в ту атмосферу, которая в 2007 году существовала между Россией и Европейским союзом", – подчеркнул глава нашего дипведомства.

Ранее в понедельник, 31 мая, Лавров раскритиковал ЕС, назвав сообщество ненадежным партнером. Так он отреагировал на перспективы отключения РФ от платежной системы SWIFT. По его словам, на Западе в отношении Москвы могут приниматься неправомерные решения, основанные на пустом месте.

Помимо этого он объявил, что Россия готова к тому, чтобы наладить отношения с Евросоюзом, однако этого можно достичь лишь при равноправии, взаимном уважении и балансе интересов, "без каких-либо односторонних требований и предварительных условий", передает РИА "Новости".

