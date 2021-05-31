НАТО официально отказало Украине в участии в июньском саммите

НАТО официально отказало Украине в участии в июньском саммите
Йенс Столтенберг. Фото: Panoramic/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
продолжение"Три рассекающих удара": на Украине описали стратегию атаки на Донбасс
Генсек заявил, что двери открыты "только для союзников"

Североатлантический альянс проведет саммит, который должен состояться в середине июня в Брюсселе. Однако на мероприятие не приглашали представителей Киева и Тбилиси, о чем заявил сегодня, 31 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберрг, объяснив отказ.

Представитель альянса объяснил, ответив на вопрос от журналистки из Грузии, что речь идет о довольно коротком саммите, который проведут за один день. Мероприятие доступно "только для союзников".

Однако, выразил уверенность генсек, в следующий раз члены Альянса, возможно, найдут возможности для проведения встречи "с партнерами".

"Но я не могу сказать, когда будут такие встречи. В этот же раз формат с партнерами НАТО не предусматривается", – заявил Столтенберг.

При этом члены Альянса обсудят на закрытом саммите, в том числе, ситуацию и с Украиной. Политический деятель уточнил, что НАТО вынесет на повестку укрепление своих возможностей с присутствием в черноморском регионе – как на суше, так и в надводном и воздушном пространствах.

Несколькими днями ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил разочарование из-за новости о том, что Альянс не нашел для представителя Киева возможности выступить на саммите. Министр заявил, что не понимает, каким образом можно проводить подобное мероприятие без Незалежной, которая будет одной из тем пресс-конференции. По словам Кулебы, политика открытых дверей не должна предполагать "кормежку обещаниями", о чем писало РИА "Новости".

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что большинство жителей Незалежной не желают вступления страны в НАТО.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость250863
Пожаловаться Ответить
Гость253440
Так прописанный в Конституции Украины курс на ЕС и НАТО это облом для Кремля, который теперь не сможет создать свой ссср2.0
Кремлю, Вашингтону, Брюселю глубоко poh на укросрань и их "прописки", скажут скакать-будете скакать, скажут лизать-будете лизать, хотя ... и так лижите с причмоком
не боишься, что на шиле скро ерзать будешь ?
Пожаловаться Ответить
Гость240963
Вовка Шилов, не боишься, что на шиле скро ерзать будешь ?
Семенченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике .В скотомогильнике на Днепропетровщине нашли погибших во время боев за Иловайск, солдат ВСУ.«Было заявление, что это были с машины с останками 98 погибших в Иловайске пацанов», – заявил нардеп. Волонтёры, нашедшие останки, рассказали, что нашли нашивки батальона «Кривбас» и «Правого сектора». "Чего нам ждать от чужих, если свои со своими такое творят?", – негодовал Семенченко.Хорошее место для карателей-скотомогильник.
Вот это самое главное
Пожаловаться Ответить
Гость253440
Столтенберг уточнил, что НАТО вынесет на повестку укрепление своих возможностей с присутствием в черноморском регионе – как на суше, так и в надводном и воздушном пространствах. Вот это самое главное ватнички просмотрели.
Полководцы майдауновского разлива:гетьман Мальдивский-петя два стакана,в дранных носках, "Гелетей Иловайский" и "Полторак Дебальцевский" решили снова ПЕРЕМОГТЫ.От цэ перемога так перемога! Достойное продолжение череды перемог котловых войск Свидорыльника!Саван украине! Хероям в срало!
🔱🐷🐷🐷🐷🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖😱🤡🔱
Гость253501
Пожаловаться Ответить
Гость253440
Столтенберг уточнил, что НАТО вынесет на повестку укрепление своих возможностей с присутствием в черноморском регионе – как на суше, так и в надводном и воздушном пространствах. Вот это самое главное ватнички просмотрели.
Тебе то что из этого? Как будто ты тут что-то решаешь. Будут лезть - будем бить. Твое дело выбирать кому ноги лизать, хотя ты уже выбрал, свинопас
Гость253440
Пожаловаться Ответить
Гость252976
Опять рогулей кинули с разбегу. Прописывали, прописывали в конституции курс на ЕС и нату и тут такой облом.
Столтенберг уточнил, что НАТО вынесет на повестку укрепление своих возможностей с присутствием в черноморском регионе – как на суше, так и в надводном и воздушном пространствах. Вот это самое главное ватнички просмотрели.
Гость253440
Пожаловаться Ответить
Гость252976
Опять рогулей кинули с разбегу. Прописывали, прописывали в конституции курс на ЕС и нату и тут такой облом.
Так прописанный в Конституции Украины курс на ЕС и НАТО это облом для Кремля, который теперь не сможет создать свой ссср2.0
Гость240963
Пожаловаться Ответить
Вовка Шилов 0505707696
А вот и очередная хорошая новость:"Вранці, 27 травня, від кулі російського снайпера під Маріуполем загинув офіцер Максим Польовий, заступник командира батальйону 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади", - йдеться у повідомленні.Боєць народився в селищі Наркевичі на Хмельниччині. У війську з 2014 року, пройшов Дебальцеве.Вдома у бійця залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Йому назавжди 36 років.На скотомогильник укроМРАЗЬ подохшую!Земля ему бетоном и стекловатой!
Вовка Шилов, не боишься, что на шиле скро ерзать будешь ?
Гость248226
Пожаловаться Ответить
гость
Гость248226 морковка не удалилась она не правильно зашла, с тыла, с черного входа. :-)
это значит, что зашла она наоборот - правильно))
гость
Пожаловаться Ответить
Гость248226 морковка не удалилась она не правильно зашла, с тыла, с черного входа. :-)
гость
Пожаловаться Ответить
Чё то они этому бергу видать сделали не так, не понравились ему каклогеи. Научатся, все вперде у них. Больше они там ни к чему. :-)
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей