Генсек заявил, что двери открыты "только для союзников"

Североатлантический альянс проведет саммит, который должен состояться в середине июня в Брюсселе. Однако на мероприятие не приглашали представителей Киева и Тбилиси, о чем заявил сегодня, 31 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберрг, объяснив отказ.

Представитель альянса объяснил, ответив на вопрос от журналистки из Грузии, что речь идет о довольно коротком саммите, который проведут за один день. Мероприятие доступно "только для союзников".

Однако, выразил уверенность генсек, в следующий раз члены Альянса, возможно, найдут возможности для проведения встречи "с партнерами".

"Но я не могу сказать, когда будут такие встречи. В этот же раз формат с партнерами НАТО не предусматривается", – заявил Столтенберг.

При этом члены Альянса обсудят на закрытом саммите, в том числе, ситуацию и с Украиной. Политический деятель уточнил, что НАТО вынесет на повестку укрепление своих возможностей с присутствием в черноморском регионе – как на суше, так и в надводном и воздушном пространствах.

Несколькими днями ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил разочарование из-за новости о том, что Альянс не нашел для представителя Киева возможности выступить на саммите. Министр заявил, что не понимает, каким образом можно проводить подобное мероприятие без Незалежной, которая будет одной из тем пресс-конференции. По словам Кулебы, политика открытых дверей не должна предполагать "кормежку обещаниями", о чем писало РИА "Новости".

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что большинство жителей Незалежной не желают вступления страны в НАТО.