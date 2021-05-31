НАТО отказалось разбираться в слежке Дании и США за Меркель

НАТО отказалось разбираться в слежке Дании и США за Меркель
Фото: Gong Bing/ Xinhua/ www.globallookpress.com
К шпионажу альянс не имеет отношения, расследованием фактов должны заниматься вовлеченные в скандал страны, считает Столтенберг

НАТО не будет разбираться в истории с возможной слежкой Дании и США за лидерами других стран-членов блока. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в преддверии встреч глав МИД и минобороны государств военного союза.

Так норвежец прокомментировал новости о шпионаже Вашингтона за европейскими политиками, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и экс-министром иностранных дел Германии, а ныне президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Столтенбрег отметил, что знаком с этими сообщениями. По его словам, вовлеченные в скандал страны занимаются установлением фактов данного дела.

"НАТО как организация к этому отношение не имеет, не в задачах НАТО заниматься такими вопросами", – цитирует "Интерфакс" генсека.

Также глава блока выразил надежду, что союзники смогут прояснить все факты и урегулировать проблему.

Ранее целый ряд европейских СМИ обнародовали информацию о том, что в 2012-2014 годах разведслужба Дании помогала Агентству национальной безопасности США (АНБ) в слежке за высокопоставленными политиками Старого Света – ФРГ, Швеции, Франции и Норвегии. В частности, американцы использовали датские информационные кабели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость243118
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Задача НАТО бомбить другие страны, слабые, у которых солдаты с дубинками и охотничьими ружьями ходят, или вообще воевать с племенами.
Корея и Вьетнам показали какие вояки НАТОвцы.
Афган не покорили, но бабла на нем отмыли ооочень много, а сколько оттуда геркулесы вывезли звездной пыли, а долларов которые должны были сбросить типа повстанцам, читай бовикам, вывезли домой? Никто и никогда не посчитает, данные о бабках сбрасываемых с вертолетов повстанцам засекречены, но факты в Америке всплывают периодически, так же как и с наркотой вывезенной оотуда через Германию и Косово
гость
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Следили поди как бобка мылас, передергивали затворы, извращюги. :-)
Гость243930
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Если дело касается России,то у них до всего есть дело!Твари двуличные!
Пилот Аэрбас
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Представляю сколько бы вот было, если бы это слежка была от России. Сразу бы новый пакет санкций. А так раз Америка, то спустят все на тормоза. Америке же все можно, даже беззаконие творить.
Юрий Семенов
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Пусть Захарова предложит Еврособзу ввести санкции против США.
Гость252816
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Ну за бабушкой понятно почему следят,
Вот такой вот гадюшник
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друг за другом следят и прослушивают.))
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