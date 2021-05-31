МИД Республики снова пожаловался на невозможность функционирования посольства в Москве в полном объеме из-за сокращения штата сотрудников

Прага призвала Москву исключить Чехию из реестра недружественных стран. Об этом говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 31 мая.

В министерстве пожаловались на то, что власти РФ "непропорционально отреагировали" на высылку 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых там назвали агентами разведслужб, отправив домой 20 работников чешской дипмиссии в Москве. В результате такого шага полноценное функционирование дипломатической миссии Республики в России стало невозможным, отмечается в сообщении.

В свою очередь, чешская сторона скорректировала количество сотрудников посольства РФ в Праге в соответствии с принципом паритета согласно статьи 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях и установила его на том же уровне, что и Москва, то есть 7 дипломатов и 25 административно-технических сотрудников плюс 19 работников, принятых на месте.

Количество сотрудников консульств России в Брно и Карловых Варах остается неизменным, равно как и чешских в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, указывается в заявлении.

"В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", – подчеркивается в тексте МИД.

Без этого шага Прага вряд ли сможет вернуться к стандартному дипломатическому общению с Москвой и начать рассматривать варианты полной нормализации отношений, предупреждают в министерстве.

По словам главы МИД Республики Якуба Кулганека, создание списков недружественных государств противоречит Венской конвенции о дипсношениях.

Ранее сегодня Чехию покинула вторая группа сотрудников посольства РФ, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Процедура прошла в рамках уравнивания численности персонала, передает РИА "Новости".

Напомним, черная кошка между Прагой и Москвой пробежала в апреле этого года после того, как власти Чехии бездоказательно обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году.

После серии взаимной высылки дипломатов в середине мая правительство РФ утвердило перечень недружественных по отношению к России стран. Пока в него вошли два государства – США и Чехия.