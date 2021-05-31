Чехия просит Россию исключить ее из списка недружественных стран

Чехия просит Россию исключить ее из списка недружественных стран
Фото: Rene Fluger/ CTK/ www.globallookpress.com
МИД Республики снова пожаловался на невозможность функционирования посольства в Москве в полном объеме из-за сокращения штата сотрудников

Прага призвала Москву исключить Чехию из реестра недружественных стран. Об этом говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 31 мая.

В министерстве пожаловались на то, что власти РФ "непропорционально отреагировали" на высылку 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых там назвали агентами разведслужб, отправив домой 20 работников чешской дипмиссии в Москве. В результате такого шага полноценное функционирование дипломатической миссии Республики в России стало невозможным, отмечается в сообщении.

В свою очередь, чешская сторона скорректировала количество сотрудников посольства РФ в Праге в соответствии с принципом паритета согласно статьи 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях и установила его на том же уровне, что и Москва, то есть 7 дипломатов и 25 административно-технических сотрудников плюс 19 работников, принятых на месте.

Количество сотрудников консульств России в Брно и Карловых Варах остается неизменным, равно как и чешских в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, указывается в заявлении.

"В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", – подчеркивается в тексте МИД.

Без этого шага Прага вряд ли сможет вернуться к стандартному дипломатическому общению с Москвой и начать рассматривать варианты полной нормализации отношений, предупреждают в министерстве.

По словам главы МИД Республики Якуба Кулганека, создание списков недружественных государств противоречит Венской конвенции о дипсношениях.

Ранее сегодня Чехию покинула вторая группа сотрудников посольства РФ, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Процедура прошла в рамках уравнивания численности персонала, передает РИА "Новости".

Напомним, черная кошка между Прагой и Москвой пробежала в апреле этого года после того, как власти Чехии бездоказательно обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году.

После серии взаимной высылки дипломатов в середине мая правительство РФ утвердило перечень недружественных по отношению к России стран. Пока в него вошли два государства – США и Чехия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость249451
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Пилот Аэрбас
Удивительно, раз они уравняли количество Российских дипломатов в Чехии, с количеством Чешских в России, и наши дипломаты в Чехии не жалуются, и продолжают работать, и нашим хватает людей, то почему Чехам то в России не хватает? Или у них дипломаты хуже наших работают ?
патамушта половина из тех "чешских" дипломатов разведка ЦРУ. И работой по направлению дипведомста не утруждаются.
Гость253137
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Послать подальше. Пока не признают открыто, что наврали по приказу бритов и пендосов - никаких отношений. Надо бы еще экономически болты подтянуть, чтоб жизнь малиной не казалась.
Пилот Аэрбас
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Удивительно, раз они уравняли количество Российских дипломатов в Чехии, с количеством Чешских в России, и наши дипломаты в Чехии не жалуются, и продолжают работать, и нашим хватает людей, то почему Чехам то в России не хватает? Или у них дипломаты хуже наших работают ?
Гость251099
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ПЛЕВАТЬ НА ЭТИХ ЧЕХОВ ПЩЕКОВ БРАТУШЕК ЕБАЛТОВ УКРОПОВ ХОЛОПОВ ГЕНОЦВАЛИ - БЕЗ НИХ РОССИИ ХОРОШО
Гость252916
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Всё происходит в полном соответствии с чешским менталитетом. В конце концов, чёрт его знает, как и куда может пойти развитие Европы (да и мира в целом) даже не в самом отдаленном будущем? А пражские политики смогут сослаться на своё миротворческое кредо в отношении со ВСЕМИ и ВСЕГДА... УзнаЮ "друзей" по СЭВу и Варшавскому Договору...
Гость248334
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Ну и наглость, сами испоганили отношения а теперь еще борзеют чтобы их исключили из списка. Это у них на западе такая демократия что-ли, насрать в тарелку соседу а потом заявить что все нормально не обижайся. М-да посылать таких надо далеко и надолго.
Гость252894
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Гость243557
Признаться в собственном дебилизме? Кишка тонка!
Кишка наша всем вам прихвостням бездной покажетсч!
Гость243557
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гость
Чехии придется признать что они е6ланы и солгали специально по приказу сша
Признаться в собственном дебилизме? Кишка тонка!
Гость243118
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Зачем чехам столько дипломатов???
Туристы нужны?
Надо привести в соответствие с населением количество дипломатов.
В России 143 миллиона, значит и дипломатов то количество имеется считать для 143 миллионов, а у чехов сколько населения? Раз два и обчелся, значит одного посла хватит.
гость
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Чехии придется признать что они е6ланы и солгали специально по приказу сша
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