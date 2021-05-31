Жириновский заявил о необходимости смены Лукашенко

Жириновский заявил о необходимости смены Лукашенко
Владимир Жириновский. Фото: State Duma of Russian Federation/Twitter.com/www.globallookpress.com
Политик убежден, что белорусы уже устали от руководства страной бацьки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости смены власти в Белоруссии, а точнее от президента страны Александра Лукашенко. По словам российского политика, "устали белорусы" от бацьки, который руководит Республикой уже 27 лет.

"Мы вынуждены выступать за то, чтобы сменяемость власти в Минске происходила в соответствии с программой: принятие новой Конституции, новые полномочия разных органов. Может быть, премьер-министр в будущем станет президентом Белоруссии", – сказал либеральный демократ.

При этом он заметил, что если транзит власти произойдет сиюминутно, то ситуация в Республике может повторить судьбу Украины – с белорусским майданом, перестрелками, гражданской войной.

Жириновский прогнозирует, что новая власть отдаст под суд действующих силовиков, их ждет люстрация, какую провели в Незалежной после "революции гидности" в 2014 году.

Напомним, прошедшие выходные Александр Григорьевич провел в Сочи в гостях у президента РФ Владимира Путина. В пятницу и субботу, 28 и 29 мая, лидеры проводили переговоры. В частности, Москва обещала перевести Минску второй транш кредита в $500 млн из 1,5 миллиарда уже в ближайшее время.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Наталья
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Нууу, этот престарелый матюгальник такооое несёт, что в Раде все хихикают, когда он там пургу несёт! Вот и решил здесь отметиться, упырь старый! Здесь же ему не видно , что народ ржёт над его пургой..
Наталья
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Вячеслав Москва
“…Батька БОЛЬШЕВИК! …” – не-а, это колхозник, который сначала гарцует перед девочками с автоматом наперевес, а потом бежит в Россию за деньгами на зарплату ОМОНу.
что, девочки не обращают внимание на твоё гарцевание?! Бедолага! А что злость за собственное бессилие возлагать на человека, который по статусу , даже если и прочтёт, тебе , homo erectus, не ответит...Вот тут Россия без мяса "оставила" уничтожителей индейцев Америки - там попрыгай, гарцун
Наталья
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Гость250331
не только белорусы устали от батьки, Россия тоже от него устала. его пора убирать,хватит кормить его нашими деньгами. Давно пора провести референдум о присоединении белорусии к России, но без батьки и его детей, ,их необходимо отдать под суд с конфискацией недвижимости и награбленного, а не так как у нас, все в шоколаде
тупой, однако :( Как и маразматик престарелый. Никак маразматик не может простить , что ему не дали 10тысяч долларов за положительный ответ...в Беларуси :( Ну. что поделать - торгаш- торговец, да причём жааадныый!
Владимир
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Жирик не лез бы со своими советами к белорусам. Лучше бы ответил, не надоел-ли Путин россиянам и не пора-ли ему прекратить цепляться за власть.
Гость253637
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Зачем лезешь со свиным рылом в калашный ряд.
ГостьЛеонарда.
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Жириновский,правильно говорит,но только должен выбирать народ.
Андрей
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Гость 4232
в рашке полный беспредел
Это у тебя в башке в полный беспредел
Оптимистка
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Только Тихановская будет настоящим Беларуским президентом, только она сразу же ассоциирует Беларусь с Евросоюзом, а потом, как и Украина станет полноценной страной в составе Евросоюза и станет членом НАТО, по всей Беларуси будут располагаться военные базы, военные аэродромы, системы ПВО и ПРО НАТО, вся Беларусь будет нашпигована НАТОвскими баллистическими и всевозможными ракетами средней и меньшей дальности, а по-настоящему Лукашенко уже давно не президент Беларуси, так что Жириновский абсолютно прав, требуя выгнать нелегитимного Лукашенко.
Гость253323
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Гость250331
не только белорусы устали от батьки, Россия тоже от него устала. его пора убирать,хватит кормить его нашими деньгами. Давно пора провести референдум о присоединении белорусии к России, но без батьки и его детей, ,их необходимо отдать под суд с конфискацией недвижимости и награбленного, а не так как у нас, все в шоколаде
Что за слова отдай россий что это такое отдай земли за Уралом японцам корейца китайцам они сделают конфетку а ты разберись бардаком тараканами в голове и дома вот и хорошо
гость
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Гость4232 Полный беспредел в твоей gope творится, уже который год видимо. Ты бес рамсы попутал, Россия тут не причем.
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