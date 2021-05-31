Политик убежден, что белорусы уже устали от руководства страной бацьки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости смены власти в Белоруссии, а точнее от президента страны Александра Лукашенко. По словам российского политика, "устали белорусы" от бацьки, который руководит Республикой уже 27 лет.

"Мы вынуждены выступать за то, чтобы сменяемость власти в Минске происходила в соответствии с программой: принятие новой Конституции, новые полномочия разных органов. Может быть, премьер-министр в будущем станет президентом Белоруссии", – сказал либеральный демократ.

При этом он заметил, что если транзит власти произойдет сиюминутно, то ситуация в Республике может повторить судьбу Украины – с белорусским майданом, перестрелками, гражданской войной.

Жириновский прогнозирует, что новая власть отдаст под суд действующих силовиков, их ждет люстрация, какую провели в Незалежной после "революции гидности" в 2014 году.

Напомним, прошедшие выходные Александр Григорьевич провел в Сочи в гостях у президента РФ Владимира Путина. В пятницу и субботу, 28 и 29 мая, лидеры проводили переговоры. В частности, Москва обещала перевести Минску второй транш кредита в $500 млн из 1,5 миллиарда уже в ближайшее время.

