Считают Россию "умирающей страной": Медведев заявил об оборзевшем от своей мощи Западе

Считают Россию "умирающей страной": Медведев заявил об оборзевшем от своей мощи Западе
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения России с Европой и США сейчас хуже, чем во времена холодной войны

Запад сам спровоцировал конфронтацию с Россией, которая нашей стране уже порядком поднадоела. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, добавив, что еще не поздно наладить отношения. 

Политик отметил, что от последствий напряженных отношений между сторонами устали не только простые люди, но вообще все. По его словам, это никому не нравится, в том числе и ему. Медведев полагает, что конфронтация надоела и президенту РФ, и другим его коллегам. Однако не Россия раскрутила спираль конфронтации. 

Зампред Совбеза уверен, что Запад мог "более тонко, умно" ответить на решение крымчан жить в составе России. Европа и США могли выразить некие свои обеспокоенности, но при этом сохранить нормальные отношения с РФ. 

Как заявил Медведев в интервью "Коммерсанту", та сторона же все уничтожила. 

Политик подчеркнул, что не говорит о том, что всегда и во всем виноват Запад. Однако именно на этот раз Россия ни при чем. Медведев считает, что еще можно восстановить отношения. Он напомнил опыт холодной войны, когда и в 1970-е годы стороны садились за стол переговоров и находили компромиссы, хотя тогда казалось, что это невозможно. 

Как отметил Медведев, партнеры на Западе "оборзели от своей мощи". Особенно активно это начало происходить после распада Варшавского договора. 

В отношениях между РФ и Западом были разные вехи в истории, например, Карибский кризис. Но еще ни разу иностранные политики не пытались закрыть все каналы общения. Представить себе индивидуальные ограничительные меры во времена, например, Никиты Хрущева, невозможно. Раньше Запад был более прагматичен, несмотря на всю неприязнь. Медведев полагает, что отношения сейчас хуже не куда из-за того, что Запад уверен в том, что с Россией считаться необязательно, потому что это "умирающая страна". 

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия заинтересована в хороших отношениях с ЕС и США, и другими странами. А из-за санкций все страны многое потеряли, и из этой ситуации нужно как-то выходить. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Собиратель Земли Русской
Пожаловаться Ответить
Ну вы посмотрите какой засранец этот Медведев
От Медведева можно просто уссаться и <цензура>, потому что этот полнейший дегенерат Медведев, который нигде никогда толком не работал, причём абсолютно точно также как когда-то <цензура> и выродок Ленин, но зато Медведев как и шпион-КГБэшник Путин отлично знает как нужно управлять дебильной Путинской россией и руководить совершенно засранной экономикой.
От тебя прет просто <цензура>. Так как на большее ты и не способен. Ну а уж про Ленина ты бы вообще молчал. Ты его и высохшей какашки не стоишь.
Собиратель Земли Русской
Пожаловаться Ответить
Шаман
Если бы Запад действовал тонко и умно, РФ бы уже была мирно обескровлена. Скажите спасибо тупости Запада!
Но то, что РФ умирает - демографический факт. Тут сколько ерунды не обещай, а население тает, причем качество тоже падает стремительно ввиду попыток замещение русских - всякими кочевниками. Реально людей в РФ лишь половина от официальных цифр. Причем сокращение идет столь быстро, что видно уже невооруженным глазом даже по пригородам столиц.
А вот Путину с Володиным и Хуйсоснулиным - этого не видно. Им еще мигрантов подавай. Ну что нам остается, только шпиндахорить кочевниц, разбавлять популяцию и растить новообращенных Христиан. А то пока кочевники топчут наших чернильниц, плодятся ряды муслимов.
Собиратель Земли Русской
Пожаловаться Ответить
Собиратель Земли Русской
Прочтя твой комментарий Запад просто об-ос-рё-тся насмерть...От смеха....Ты из какой больницы пишешь, грамотей? Там что, санитары отошли?
Да...кстати...Пеши есчо...
Собиратель Земли Русской
Пожаловаться Ответить
Гость253384
предже всего хочется чтобы мои слова дошли до западных зобмбированых жителей! вы что ящеры думоете что в россии только медведи бродят? балолайка и ушанка? вас не долёких впарилии что вы великие и не победимые, пасмотрите как вы со всей кравожадной каолицией ломились с вьетнама, пасмотрте как гитлер пустил сибе пулю в шизобашку! вы надеетесь запугать рф тем что вы унечтожили хиросиму и нагосаки? да у вас духу не хватет! а значеть вам с нами остаётся вояна летальная а вы хоть знаете что это? это то что вы будите находить свою смерть под каждой берёзой под каждым кедром. вы зомбированое стадо !
Прочтя твой комментарий Запад просто об-ос-рё-тся насмерть...От смеха....Ты из какой больницы пишешь, грамотей? Там что, санитары отошли?
Гость253384
Пожаловаться Ответить
предже всего хочется чтобы мои слова дошли до западных зобмбированых жителей! вы что ящеры думоете что в россии только медведи бродят? балолайка и ушанка? вас не долёких впарилии что вы великие и не победимые, пасмотрите как вы со всей кравожадной каолицией ломились с вьетнама, пасмотрте как гитлер пустил сибе пулю в шизобашку! вы надеетесь запугать рф тем что вы унечтожили хиросиму и нагосаки? да у вас духу не хватет! а значеть вам с нами остаётся вояна летальная а вы хоть знаете что это? это то что вы будите находить свою смерть под каждой берёзой под каждым кедром. вы зомбированое стадо !
Гость252698
Пожаловаться Ответить
Как раз-то
Как раз-то "борьба за рынки" не просматривается. Они сами в глубоком экономическом кризисе и "кризисе популяции". Когда люди не создают семьи, не рожают детей, позволяют замещать своё население чужестранцами, это что, не кризис? По-моему, это самый тяжёлый кризис. Он необратим.
для государства не имеет значения за счёт чего будет увеличиваться население. Если оно растёт то всё нормально. Польша и Россия ныне тоже за счёт Украины населением прирастают.
Шаман
Пожаловаться Ответить
Если бы Запад действовал тонко и умно, РФ бы уже была мирно обескровлена. Скажите спасибо тупости Запада!
Но то, что РФ умирает - демографический факт. Тут сколько ерунды не обещай, а население тает, причем качество тоже падает стремительно ввиду попыток замещение русских - всякими кочевниками. Реально людей в РФ лишь половина от официальных цифр. Причем сокращение идет столь быстро, что видно уже невооруженным глазом даже по пригородам столиц.
Как раз-то "борьба за рынки" не просматривается. Они сами в глубоком экономическом кризисе и "кризисе популяции".кризисе и Гость
Пожаловаться Ответить
Гость252698
запад не гадит. Это обычная борьба за рынки сбыта и недобросовестная конкуренция. Обычный бизнес. Все так делают.
Как раз-то "борьба за рынки" не просматривается. Они сами в глубоком экономическом кризисе и "кризисе популяции". Когда люди не создают семьи, не рожают детей, позволяют замещать своё население чужестранцами, это что, не кризис? По-моему, это самый тяжёлый кризис. Он необратим.
Россиянин
Пожаловаться Ответить
Не Медведеву об этом рассуждать, ни на что был негоден раньше, никуда не годен и сейчас.Самое значимое в отрицательном смысле его деяние - это переименование НАШЕЙ МИЛИЦИИ в полицию.
крым наш
Пожаловаться Ответить
Гость241057
Не могу сказать что виноват запад во всём, но гадит России он изрядно.
они спят и видят нас немощными
1 2
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей