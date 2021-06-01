"Три рассекающих удара": на Украине описали стратегию атаки на Донбасс

"Три рассекающих удара": на Украине описали стратегию атаки на Донбасс
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеСтрах Зеленского перед союзом Москвы и Минска пояснили в Киеве
В регионе собирались устроить блицкриг

Украинский экс-премьер министр Николай Азаров рассказал, как нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский собирался расправиться с Донбассом.

Политический деятель указал, что киевский режим планировал осуществить молниеносную атаку на юго-восток Украины с тем, чтобы там не успели мобилизовать силы для ведения успешной оборонительной войны или нанесения контрудара.

"Предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время", – рассказал бывший глава украинского правительства в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Расчет был прост: внезапное нападение с активным продвижением вглубь региона нанесло бы большой урон. Также за короткое время на выручку Донецкой и Луганской народным республикам не успела бы прибыть серьезная военная поддержка со стороны России.

Как отметил Азаров, "Генштаб не из дураков состоит". Такая стратегия могла бы быть весьма эффективной. Однако Москва спутала все планы жаждущему крови Киеву.

Зеленский хотел провернуть вероломную спецоперацию весной этого года. Именно в это время российская сторона решила провести боевые учения у украинских границ. Демонстрация боевой мощи нашей страны привела незалежных в чувство, и они отказались от коварного плана.

К слову, на Украине продолжают вести явную антироссийскую политику. Недавно депутат Гончаренко разместил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость250863
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Гость253070
Ага, мекилаазиров погутарил где-ттттта из растова, а тупая кацапня поверила - дебилы б....л...я...д...ь
Зато умные укры то знают, что рассекающих ударов должно быть не тра, а один, это когда вы всем своим стадом с разбеге об стенку шибанетесь и выжившие, поскуливая, в хозяину поползут. Вот это я понимаю, укрохолопская тактика и стратегия в одном флаконе
Гость253770
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1. "продвижением вглубь региона нанесло бы большой урон", кому?
2. России и не надо никуда входить - для этого есть ракеты.
Кастрюле-головые не учатся даже у своих хозяв: те обломали Ирак в свое время.
А ведь то было аж 30 лет назад, "Буря в пустыне" если кто не знает.
Гость253668
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ну 14 против 33... а какой доход в Польшах?, что-то мне подсказывает, что далеко не так просто сравнимый с украинским, иначе бы не Украина каталась бы на заработки, а Польша )), чего не наблюдается.
всех поголовно повырежут как стадо баранов и точка.🔱🐷🚽💩🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐖🐖🐖
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Справедливая иноагентка
А уже всё, хана, конец пришёл всему этому Путинскому поганому Донбассу; Президент США Джо Байден согласился дать Украине ядерную бондбу, так что Украинцы уже совсем скоро шандарахнут по всему Донбассу ядерной бонбай и от всей этой Донбассни останется только ядерный пепел, всё будет уничтожено, всё будет выжжено; Украинцы смелые и решительные воины и они никогда не потерпят предательства «Донбасских трактористов, шахтёров, ополченцев» и лживых продажных Крымчан, всех поголовно повырежут как стадо баранов и точка.
Зрадствуй, эхо из кастрюли, Еврокопчик, нехолоп, О донбасские звездюли Раскуябивший свой лоб! Память о великих дедах У свидомых - рудимент, Нет у них теперь Победы! И величья, больше - нет! Есть "достоинство" холопье Вызывающее смех, И фашистское отродье, Презираемее всех, Что придёт, по мненью щирых, И порядок наведёт. А пока они сортиры, 🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽Будут чистить у господ...
Украинцы смелые и решительные воины и они никогда не потерпят предательства
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Справедливая иноагентка
А уже всё, хана, конец пришёл всему этому Путинскому поганому Донбассу; Президент США Джо Байден согласился дать Украине ядерную бондбу, так что Украинцы уже совсем скоро шандарахнут по всему Донбассу ядерной бонбай и от всей этой Донбассни останется только ядерный пепел, всё будет уничтожено, всё будет выжжено; Украинцы смелые и решительные воины и они никогда не потерпят предательства «Донбасских трактористов, шахтёров, ополченцев» и лживых продажных Крымчан, всех поголовно повырежут как стадо баранов и точка.
— Слава Украине!— Героям Слава!— Чув, батько, в новинах, як нашi тиснуть колорадив?— Чув, синку. Героям слава, смерть ворогам!— мени прийшла повистка…— Сынок, немедленно собирай вещи, мы едем к бабушке в Ростов!
когда был у руля..?!!
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Гость253352
Чем занимался Азарiв, когда был у руля..?!!
- Хмелел Петро, слеза катилась по вышиванке до сумы. А на груди его светилась медаль "За взятие взаймы".
🔱🐷🚽💩🐖🐖🐖🐖🐖
Все как всегда.
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Гость253440
И об этих нацеленных на Донбасс "трех рассекающих ударах" "киевской хунты" рассказал .... находящийся в Москве Азаров. Все как всегда.
От чего ж не веселиться,
От чего ж нам не скакать!
Привезли тела в больницу -
Их по счету ровно пять!
Пять тупых укроублюдков,
Им до дембеля чуть-чуть,
Вышли на пустой желудок
Колорадов припугнуть...
Наступили на растяжку
(Всем привет от ВСУ!),
Оторвало <цензура> ляжки,
Прям до <цензура>! Я не вру!
дебилы б....л...я...д...ь
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Гость253070
Ага, мекилаазиров погутарил где-ттттта из растова, а тупая кацапня поверила - дебилы б....л...я...д...ь
«Ленивые, жадные». Украинские солдаты возмутили американского полковника Роберта Трейси, украинские солдаты очень ленивые и жадные. На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов. Кроме того, всегда надо быть готовым к тому, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет», — ужасается американский инструктор.Также Трейси замечает, что ничего не удается сделать с проблемой пьянства среди украинских военнослужащих.И это при том, что это"элита"ВСУ.🔱🚽🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖
Гость240666
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Три украинских рассекающих удара по России в планах укров при их стремлению к общей фашизации населении (мечты Зеленского и прочих) очень напоминают 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия тремя рассекающими танковыми ударами планировала сразу уничтожить в пределах западной границы СССР Красную армию. Что из этого вышло знают во многих странах мира. Не далее, как через три недели, это нападение на СССР будет отмечаться, как начало Великой Отечественной войны. Чем закончилось эта варварская агрессия Зеленскому нужно еще раз перечитать!!! Влад.
Гость253070
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Ага, мекилаазиров погутарил где-ттттта из растова, а тупая кацапня поверила - дебилы б....л...я...д...ь
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