В регионе собирались устроить блицкриг

Украинский экс-премьер министр Николай Азаров рассказал, как нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский собирался расправиться с Донбассом.



Политический деятель указал, что киевский режим планировал осуществить молниеносную атаку на юго-восток Украины с тем, чтобы там не успели мобилизовать силы для ведения успешной оборонительной войны или нанесения контрудара.

"Предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время", – рассказал бывший глава украинского правительства в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Расчет был прост: внезапное нападение с активным продвижением вглубь региона нанесло бы большой урон. Также за короткое время на выручку Донецкой и Луганской народным республикам не успела бы прибыть серьезная военная поддержка со стороны России.

Как отметил Азаров, "Генштаб не из дураков состоит". Такая стратегия могла бы быть весьма эффективной. Однако Москва спутала все планы жаждущему крови Киеву.

Зеленский хотел провернуть вероломную спецоперацию весной этого года. Именно в это время российская сторона решила провести боевые учения у украинских границ. Демонстрация боевой мощи нашей страны привела незалежных в чувство, и они отказались от коварного плана.

К слову, на Украине продолжают вести явную антироссийскую политику. Недавно депутат Гончаренко разместил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.