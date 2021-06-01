В США не ждут от мероприятия ничего хорошего

Вскоре должна состояться долгожданная встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политэксперты из разных стран пытаются предугадать, к чему приведет беседа двух лидеров. При этом некоторые американские специалисты настроены весьма скептически.



По мнению аналитиков, лидер американцев уже условно "сдал" ряд позиций нашему главнокомандующему. Эксперты указывают, что между Россией и Америкой установились "стабильные и предсказуемые отношения". Такое положение дел очевидно раздражает специалистов из США, которые считают, что Вашингтон во многих вопросах предательски уступает Москве, хотя мог бы быть с ней более строг.

Авторы аналитической статьи в американском издании The American Spectator заявили, что особого смысла в проведении двустороннего саммита нет – встреча не принесет американцам ничего хорошего, так как и там Путин продолжит продавливать Байдена.

Журналисты убеждены, что главнокомандующему их страны придется уступить по самым животрепещущим вопросам. Так, Байден уже не сможет каким-то образом повлиять на строительство российской газовой магистрали "Северный поток-2". В вопросе конфликта на юг-востоке Украины американскому президенту также придется прислушиваться к мнению нашего лидера, пишут эксперты.

Аналитики из США с неодобрением отмечают, что Байден слишком заинтересован климатическими изменениями, возможностью вести торговлю и другими практическими вопросами, так что вряд ли попытается как-то воздействовать на Путина, передает издание URA.RU.

К слову, российский эксперт Александр Шатилов считает, что историческая встреча и вовсе может не состояться. Специалист указал, что Москве и Вашингтону нужно согласовать реально важные для обеих сторон темы переговоров.