Американские эксперты предсказали поражение Байдена на саммите с Путиным

Американские эксперты предсказали поражение Байдена на саммите с Путиным
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
В США не ждут от мероприятия ничего хорошего

Вскоре должна состояться долгожданная встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политэксперты из разных стран пытаются предугадать, к чему приведет беседа двух лидеров. При этом некоторые американские специалисты настроены весьма скептически.

По мнению аналитиков, лидер американцев уже условно "сдал" ряд позиций нашему главнокомандующему. Эксперты указывают, что между Россией и Америкой установились "стабильные и предсказуемые отношения". Такое положение дел очевидно раздражает специалистов из США, которые считают, что Вашингтон во многих вопросах предательски уступает Москве, хотя мог бы быть с ней более строг.

Авторы аналитической статьи в американском издании The American Spectator заявили, что особого смысла в проведении двустороннего саммита нет – встреча не принесет американцам ничего хорошего, так как и там Путин продолжит продавливать Байдена.

Журналисты убеждены, что главнокомандующему их страны придется уступить по самым животрепещущим вопросам. Так, Байден уже не сможет каким-то образом повлиять на строительство российской газовой магистрали "Северный поток-2". В вопросе конфликта на юг-востоке Украины американскому президенту также придется прислушиваться к мнению нашего лидера, пишут эксперты.

Аналитики из США с неодобрением отмечают, что Байден слишком заинтересован климатическими изменениями, возможностью вести торговлю и другими практическими вопросами, так что вряд ли попытается как-то воздействовать на Путина, передает издание URA.RU.

К слову, российский эксперт Александр Шатилов считает, что историческая встреча и вовсе может не состояться. Специалист указал, что Москве и Вашингтону нужно согласовать реально важные для обеих сторон темы переговоров.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость248226
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Иноагентка
Самое главное, самое неукоснительное, что должен и обязан сделать Президент США Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня с вором, военным и государственным преступником президентом-«убийцей» Путиным так это, разговаривая исключительно только с позиции силы, выдвинуть Путину ультиматум, в котором Президент США Джо Байден обязан сказать, что он как Президент США и все Европейские союзники в НАТО не остановятся ни перед чем, чтобы раздавить и уничтожить всю эту поганую Путинскую россию окончательно и бесповоротно и чтобы всей этой Путинской россии больше никогда не существовало.
не фантазируй, кастрюлька ))
Гость253352
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Американские эксперты предсказали — Да кто бы сомневался??!!!
Гость249914
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Шаман
Какие у Путина козыри на эту встречу? Северный поток 2 = не достроен. Водная блокада Крыма не прорвана. Лукашенко подкинул тему для неприятных вопросов.
Прорыв водной блокады в качестве козыря на переговорах ..... ты ни чего не перепутал... переговоры не о том :-)
Гость249914
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Шаман
Какие у Путина козыри на эту встречу? Северный поток 2 = не достроен. Водная блокада Крыма не прорвана. Лукашенко подкинул тему для неприятных вопросов.
Зачем везти какие-то козыри и так всё понятно...
Гость249914
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Иноагентка
Самое главное, самое неукоснительное, что должен и обязан сделать Президент США Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня с вором, военным и государственным преступником президентом-«убийцей» Путиным так это, разговаривая исключительно только с позиции силы, выдвинуть Путину ультиматум, в котором Президент США Джо Байден обязан сказать, что он как Президент США и все Европейские союзники в НАТО не остановятся ни перед чем, чтобы раздавить и уничтожить всю эту поганую Путинскую россию окончательно и бесповоротно и чтобы всей этой Путинской россии больше никогда не существовало.
Про бомбу не забудь написать :-)
Реалист
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Шаман
Какие у Путина козыри на эту встречу? Северный поток 2 = не достроен. Водная блокада Крыма не прорвана. Лукашенко подкинул тему для неприятных вопросов.
Когда поток достроен и нет никаких блокад (а они есть, кстати?), то нам этот бидончик и даром не нужен.
Пусть там с ниггерами магазины грабит
Реалист
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Иноагентка
Самое главное, самое неукоснительное, что должен и обязан сделать Президент США Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня с вором, военным и государственным преступником президентом-«убийцей» Путиным так это, разговаривая исключительно только с позиции силы, выдвинуть Путину ультиматум, в котором Президент США Джо Байден обязан сказать, что он как Президент США и все Европейские союзники в НАТО не остановятся ни перед чем, чтобы раздавить и уничтожить всю эту поганую Путинскую россию окончательно и бесповоротно и чтобы всей этой Путинской россии больше никогда не существовало.
А на фига куда-то ехать, чтобы это брякнуть?
Можно и из-под пледика прогундосить, что, мол, мы, вся мировая общественность, прогрессивный мир и Иноагентка в придачу, готовы сейчас же в едином порыве, топнув ножкой, окончательно и бесповоротно , навсегда и во веки веков, проклятую Россию, Мордор и орду, и прочая, прочая, прочая... втоптать, раздавить, уничтожить, разрезать, утопить, засушить, сжечь, заморозить и вообще сделать радиоактивной ямой.
Только кофеек допьем, таблеточки дососем, сиделку отпустим, и сразу на войну)))
Шаман
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Какие у Путина козыри на эту встречу? Северный поток 2 = не достроен. Водная блокада Крыма не прорвана. Лукашенко подкинул тему для неприятных вопросов.
Иноагентка
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Самое главное, самое неукоснительное, что должен и обязан сделать Президент США Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня с вором, военным и государственным преступником президентом-«убийцей» Путиным так это, разговаривая исключительно только с позиции силы, выдвинуть Путину ультиматум, в котором Президент США Джо Байден обязан сказать, что он как Президент США и все Европейские союзники в НАТО не остановятся ни перед чем, чтобы раздавить и уничтожить всю эту поганую Путинскую россию окончательно и бесповоротно и чтобы всей этой Путинской россии больше никогда не существовало.
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