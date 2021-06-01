Турция порадовала Байдена решением по С-400

Турция порадовала Байдена решением по С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара стремится снискать расположение Вашингтона

Турецкое руководство приняло решение прекратить сотрудничество с российскими военными экспертами. Задача наших специалистов заключалась в том, чтобы подготовить к несению службы в рядах турецкой армии прибывшие из России боевые комплексы С-400.

В зарубежной прессе пишут, что такое решение турки приняли для того, чтобы задобрить американцев. Последних сильно раздражало присутствие наших военных спецов на территории турецкого государства. В Вашингтоне убеждены, что нахождение российских бойцов на земле страны-участницы НАТО недопустимо.

Журналисты отмечают, что договоренность о высылке наших экспертов была достигнута в кулуарах саммита Североатлантического альянса, который прошел в бельгийской столице. Таким образом, турецкие власти в некоторой степени уступили американским коллегам, чем несомненно порадовали администрацию нынешнего президента Джо Байдена.

Впрочем, Анкара также подчеркнула, что отказываться от использования наших зенитно-ракетных комплексов не собирается, пишет Bloomberg. То есть государство продолжает вести тонкую политику и торговаться с американцами.

Турция однозначно не хочет накалять отношения с Соединенными Штатами Америки. При этом основной задачей страны является защита своих интересов, в числе которых повышение боеспособности армии за счет российской военной техники.

К слову, недавно стало известно, что американцы обратились к туркам с предложением по С-400. США подобрали для Анкары альтернативу нашим установкам.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость255077
Пожаловаться Ответить
Гость253437
2. А то, что российские специалисты оставляют Турцию, обычное дело. Спецы закончили свое дело и разъехались по домам. Ничего удивительного!. С каких пор Россия начала верить с-раной зарубежной прессе? По этому поводу никаких официальных заявлений пока не сделано. Для Турции важно качество и цена. А на остальное, и что там пишут ей наплевать!
По его словам, никакого воздействия американцам на этот процесс оказать не удалось.
"Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию", - добавил Песков.
Гость255069
Пожаловаться Ответить
Я думаю что этот сайт должен извинится перед читателями за то, что ссылаясь на с-раную "западную прессу" ввел нас в заблуждение.
В Кремле заявили, что русские специалисты по С-400 закончили обучение турецкого персонала и планово возвращаются на Родину.
Все попытки США оказать на процесс обучения давление не увенчались успехом.
Гость255067
Пожаловаться Ответить
2.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, говорить о высылке русских специалистов по С-400 из Турции некорректно.
"Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на Родину, они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке", - подчеркнул Песков.
Гость254140
Пожаловаться Ответить
Гость254052
Да подобные тебе готовы с кем угодно сотрудничать, лишь бы не с ненавистной Рашкой. Политики сверху свои делишки мутят, а тебе в уши льют про врагов и друзей. Нет у Казахстана ни друзей, ни врагов и искать не надо, у всех просто свои интересы и это хоть ты понимаешь?
Что за чушь ты несешь, словоблуд? Прочти, что ты накалякал! У Казахстана дружественные отношения и с Россией, и с Турцией, да и всеми странами региона. Не занимайся провокацией! Не выдумывай каких-то страшилок. И не тебе безумному рассуждать об этом!
Гость254052
Пожаловаться Ответить
Гость253704
Только от имени Казахстана не пиши! Ты или хоз, или манкурт. Скорее всего хоз! Не учи казахов, с кем сотрудничать! И не лезь в чужой монастырь своими грязными конечностями!
Да подобные тебе готовы с кем угодно сотрудничать, лишь бы не с ненавистной Рашкой. Политики сверху свои делишки мутят, а тебе в уши льют про врагов и друзей. Нет у Казахстана ни друзей, ни врагов и искать не надо, у всех просто свои интересы и это хоть ты понимаешь?
Гость253704
Пожаловаться Ответить
Гость244006
У Турции семь пятниц на неделе.И кто с ней свяжется проблем огребет не мало.Это самая непредсказуемая страна.А Казахстан хочет с ней сотрудничать.Да обретем кота в мешке потом незнать куда того кота девать.
Только от имени Казахстана не пиши! Ты или хоз, или манкурт. Скорее всего хоз! Не учи казахов, с кем сотрудничать! И не лезь в чужой монастырь своими грязными конечностями!
Гость244006
Пожаловаться Ответить
Эрдаган не бегал бы по республикам со своими проблемами.Ищет кого бы надуть.
Гость244006
Пожаловаться Ответить
У Турции семь пятниц на неделе.И кто с ней свяжется проблем огребет не мало.Это самая непредсказуемая страна.А Казахстан хочет с ней сотрудничать.Да обретем кота в мешке потом незнать куда того кота девать.
Старый солдат
Пожаловаться Ответить
Турки переняли манеру многовекторности у Лукашенко.
Гость253439
Пожаловаться Ответить
1. Армения специально приостановила работу встречи трехсторонней рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей между Баку и Ереваном. 2. Планы Запада ввязать Белорусь в провокацию с самолетом и найти повод для введения санкций. Все это звено одной цепи, направленная против России для ее полной экономической изоляции.
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей