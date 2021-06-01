Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ

Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет

Политическое будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко предрешено. Последние события с самолетом Ryanair вызвали в Европе еще более негативную реакцию, чем подавление протестов в республике после выборов. Кремль же только заработает у Запада очки, если подтолкнет процесс смены власти в Минске. Так оценивает ситуацию польский эксперт по восточноевропейским делам Марек Будзиш.

Польский специалист обратил внимание, что после жесткой реакции стран ЕС на принудительную посадку самолета Александр Лукашенко прилетел к президенту РФ Владимиру Путину в Сочи. Встреча длилась два дня, причем в первый день лидеры разговаривали больше пяти часов. Подробности переговоров не известны, но объявлено о перечислении Белоруссии второго транша кредита, о котором Путин и Лукашенко договорились прошлой осенью, указывает эксперт.

"Россия очень расчетливо поддерживает белорусский режим дополнительными денежными вливаниями",

пояснил Будзиш в эфире Польского радио. Он напомнил, что первый транш Минск получил осенью – после этого в Белоруссии началась работа над конституционной реформой. Теперь 500 млн долларов Москва перечисляет, вероятно, в обмен на обещание Лукашенко эту реформу реализовать. По факту, это знаменует собой ослабление позиций нынешнего лидера республики и его грядущий уход с поста.

При этом уровень изоляции, которой подверглась Белоруссия после инцидента с самолетом, лишает Лукашенко пространства для маневра. Москве же эти изменения на руку: она может привести к власти в Белоруссии своего кандидата, Запад же ей за это еще и похлопает, считает польский эксперт.

Ранее политологи не раз отмечали попытки Минска лавировать между Москвой и Западом в поисках наибольшей выгоды для себя. Столь ненадежный партнер вызывал недовольство России.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость252467
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Вячеслав Москва
“…Политическое будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко предрешено.…” – это пшеки так решили? Их ваще никто не спрашивает. А Лукашенко ещё порулит потому, что уходить ему некуда, да и замены ему у России нет. Так что многовекторный ещё помотает нервы и вашим, и нашим.
Самый умный объявился. Все знает, кто порулит, а кто нет. Уходить ему туда же, где сейчас Янукович. Янукович прикупил под Москвой за 50 миллионов долларов хижину, охотничьи угодья у него на Дону, вблизи Ростова. Так что не волнуйся, никто не пропадает, если в дружбанах Россия.
гость
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Так приперло убрать? Найдите сперва кем заменить, потом дешевле завалить его было бы. Не? Напердеть старичком ему в е6ло, как там придумывают
Гость249914
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Гость252756
Кадырова написал, потому что больше придумать ничего не смог? :)
Потому что других фамилий не знает :-)
Гость252756
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Шаман
Глядя на всех под кем плеснеют кресла, можно делать ставки в каком порядке начнут убывать диктаторы, пока есть три лошадки: Лукашенко, Путин, Кадыров (да глава регона, но вы же понимаете). Интересно в каком порядке они лишатся власти.
Кадырова написал, потому что больше придумать ничего не смог? :)
Вячеслав Москва
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“…Политическое будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко предрешено.…” – это пшеки так решили? Их ваще никто не спрашивает. А Лукашенко ещё порулит потому, что уходить ему некуда, да и замены ему у России нет. Так что многовекторный ещё помотает нервы и вашим, и нашим.
Гость241057
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Шаман
Глядя на всех под кем плеснеют кресла, можно делать ставки в каком порядке начнут убывать диктаторы, пока есть три лошадки: Лукашенко, Путин, Кадыров (да глава регона, но вы же понимаете). Интересно в каком порядке они лишатся власти.
"Диктатура" и "демократия" - слова для лохов. И то и другое в нынешнем мире чисто субъективная оценка. Всё ради бабок. Наркоман и алкоголик говорят что они полностью свободны, но ни первый и ни второй дальше наркотика ничего не видят и не хочет видеть. Всё крутится вокруг того как найти наркотик. Они живут в иллюзии свободы. Также и современная западная демократия - иллюзия. Нужно просто честно взглянуть на происходящее. Примеры так называемых диктаторов - Кадафи, Хусейн. Поизучай вопрос как жилось народу при них и как живёт народ сейчас, после "демократизации".
Гость249914
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Антиxу#лoпутин
думаю как только питерская крыса падет за ней разрушится вся империя.
Делаю ставки на 2025.
Могут быть коректировки.
Думать не твой конёк...
Гость249914
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Шаман
Глядя на всех под кем плеснеют кресла, можно делать ставки в каком порядке начнут убывать диктаторы, пока есть три лошадки: Лукашенко, Путин, Кадыров (да глава регона, но вы же понимаете). Интересно в каком порядке они лишатся власти.
Тебе не всё равно в каком порядке?
Антиxу#лoпутин
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думаю как только питерская крыса падет за ней разрушится вся империя.
Делаю ставки на 2025.
Могут быть коректировки.
Шаман
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Глядя на всех под кем плеснеют кресла, можно делать ставки в каком порядке начнут убывать диктаторы, пока есть три лошадки: Лукашенко, Путин, Кадыров (да глава регона, но вы же понимаете). Интересно в каком порядке они лишатся власти.
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