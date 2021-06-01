"Выстрел в ногу": в Германии оценили санкции против Белоруссии

"Выстрел в ногу": в Германии оценили санкции против Белоруссии
Фото: Oliver Brandt/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Депутат ФРГ указал на зловредность рестрикций для Европы

Скандал вокруг белорусского государства продолжает оставаться одной из основных тем на международной арене. Западные государства грозят покарать Республику за внезапно севший в Минске самолет с помощью санкционной дубины. Однако далеко не все в Европе одобряют такие стремления.

Так, глава немецкого правительственного комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст предостерегает родную страну от возможных последствий антибелорусских рестрикций.

Высокопоставленный госслужащий согласен с тем, что за инцидент с бортом авиакомпании Raynair Минск нужно наказать. Однако вести себя следует аккуратно, так как велика вероятность навредить самим себе. Эрнст считает, что европейское сообщество должно ответить на действия белорусских властей, но действовать нужно так, чтобы "не прострелить себе ногу". Таким мнением немец поделился в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Эрнст напомнил, что является противником антироссийских санкций, так как они не позволяют Европе добиться желаемых результатов, а только подрывают экономику этого региона. В случае с Белоруссией может получиться также: Германия и Европа в целом только пострадают от санкционных ограничений, которые могут быть наложены на Республику.

При этом политик весьма приветствует рестрикции, направленные персонально против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Стоит отметить, что западные санкции могут негативно сказаться и на отношениях России и Белоруссии. Так, при определенном стечении обстоятельств российские компании могут вынудить отвернуться от Республики.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость253867
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Гость241057
Дурак ты. В пиндосии талоны на питание уже давно вовсю используются. А во время пандемии это вообще была норма для многих, т.к. жрать было не на что покупать.
Какое тебе дело до них. За свою бедность волнуйся.
Ольга
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Да вся их Гейропа вместе с их санкциями как лебедь рак и щука! Лучше бы басню Крылова почитали.. на досуге, да со своими проблемами разобрались.
Гость250863
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Гость252001
Синок!!! Ти уже наказан но сам того не понимаещ, а наказал тебя аслан котори вскрил твою мамащу на плже в анталие
ты бы "батяня" со своей "мамашей" разобрался, от кого, она, тебя убогого родила то и сколько там имбицылов-"папаш" в очереди стояли
Гость241057
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Гость251934
У Китая уже позаимствовали КАВИД. Бедность своя, российская. Уже депутаты хотят ввести талоны на питание для бедных. А ты про чужие костыли. Со своих не упади.
Дурак ты. В пиндосии талоны на питание уже давно вовсю используются. А во время пандемии это вообще была норма для многих, т.к. жрать было не на что покупать.
Гость249658
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Гость252001
Еслиб не Вистрел в писку твоеи мамки асланом из турции ти би здес не пиздал всякую чуж
Учи русский, пеDрила!!!
Гость251934
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Гость241057
Да они уже перестреляли себе все ноги. На костылях передвигаются. Они главного не понимают. Терперлка у русских больше чем у буржуйских граждан. А им ещё мигрантов кормить. Мало того, мы ещё и своё на замену сможем поднять, т.к. мозги и ресурсы есть. для этого. Чего не будет хватать у Китая позаимствуем.
У Китая уже позаимствовали КАВИД. Бедность своя, российская. Уже депутаты хотят ввести талоны на питание для бедных. А ты про чужие костыли. Со своих не упади.
Гость251267
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Гость250863
Т.е. когда гейропа сажает самолеты с неугодными ей людми, все <цензура>, как посадила Белорусь - визгу до луны сразу, наказать Беларусь! Наказать Россию! НАКАЖИТЕ Венеру с Юпитером, за то, что они есть, дбл блд!
Самолет с латиноамериканским президентом из-за неисправного датчика топлива запросил посадку в Вене. Приземлился, неполадку устранили и все полетели дальше. Путин не умеет пользоваться интернетом. Что ему пишут на бумаге, в то он и верит. Все это было в сети. Никто насильно тот самолет не сажал. Раз ты повторяешь старую байку, то темен в сети. Чушь писать и информацию искать - разные вещи.
Гость253418
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Гость252001 тебя и мать твою проститутку со всей родней в пасть и в gopu <цензура> не переставая, ишак е6учий.
Гость252001
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гость
Это выстрел в gopu, в самую дырку из КПВТ, патроном с пулей МДЗ.
Еслиб не Вистрел в писку твоеи мамки асланом из турции ти би здес не пиздал всякую чуж
Гость252001
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Гость250863
Т.е. когда гейропа сажает самолеты с неугодными ей людми, все <цензура>, как посадила Белорусь - визгу до луны сразу, наказать Беларусь! Наказать Россию! НАКАЖИТЕ Венеру с Юпитером, за то, что они есть, дбл блд!
Синок!!! Ти уже наказан но сам того не понимаещ, а наказал тебя аслан котори вскрил твою мамащу на плже в анталие
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