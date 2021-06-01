Планы ЕС заблокировать российский газопровод напугали Литву

Планы ЕС заблокировать российский газопровод напугали Литву
Фото: Gazprom/Instagram.com/www.globallookpress.com
У Минска появился неожиданный защитник в Европе

Инициатива Евросоюза, направленная против экспорта российского газа, встретила неожиданное сопротивление. Вильнюс, обычно в первых рядах голосующий за антироссийские меры, неожиданно напомнил членам ЕС, что от решения заблокировать проходящую через Белоруссию трубу "Ямал – Европа" может пострадать ни в чем не повинный Калининград. Впрочем, эксперты полагают, что беспокоятся литовские власти вовсе не за российский анклав, а за собственную энергобезопасность.

Ранее с инициативой лишить Белоруссию дохода от транзита газа в качестве наказания за инцидент с самолетом выступила Великобритания. Идею поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, и даже немецкие власти допустили возможность санкций против экспорта газа через Белоруссию.

Собственно, для Берлина в этом не будет ничего страшного: он получает газ из РФ через Украину, по "Северному потоку" и рассчитывает на поставки по "Северному потоку-2". Газопровод "Ямал – Европа" питает топливом Польшу, Литву и Калининград, о чем столь своевременно напомнил коллегам литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По его словам, со своими поставками Вильнюс к следующему году, скорее всего, сможет разобраться, но вот вопрос калининградского транзита остается открытым.

"Калининград очень зависим от нас", – посетовал литовский министр.

На самом деле Вильнюс руководствуется не заботой о российском регионе и не собственными обязательствами по транзиту топлива в Калининградскую область. У него свой финансовый интерес. Даже при наличии у Литвы СПГ-терминала Independence республика покрывает 60% потребностей в газе за счет поставок по трубе "Газпрома", поскольку это гораздо дешевле, отмечается в статье RuBaltic.Ru.

"Если Евросоюз введет санкции против газопровода "Ямал - Европа", Вильнюсу придется претворять в реальность свои пропагандистские мечты: отказываться от "проклятой кремлевской трубы" и переходить на полное СПГ-потребление, что Литве попросту не по карману",

– поясняет автор. Он напоминает, что Литва не поддержала и другой антибелорусский проект по санкциям – против "Беларуськалия". Тут тоже все понятно: если остановится экспорт калийных удобрений, мощности порта в Клайпеде будет просто нечем занять, да и Литовская железная дорога понесет убытки. Так и возник у Минска защитник в ЕС.

Ранее литовский дипломат раскрыл план Евросоюза в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом польский аналитик полагает, что смене режима в Минске сейчас способствует Москва – вероятно, об этом лидеры РФ и РБ говорили на двухдневной встрече в Сочи.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гиви
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Мы им не только газ заблокируем, но и продукты экспорт из РФ продуктов питания, товаров тяжелой и легкой промышленности, откажем в новых технологиях, интелектуальных продуктах.
гость
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После кильки пердите пропаном! или метаном, чё пойдет там у вас
Гость241057
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Если Литва заблокирует транзит газа в Калининград, то в лучшем случае она попадёт на очень большие деньги. Кроме самих штрафов по транзиту ей ещё выставят издержки, которые понесёт РФ чтобы снабдить Калининград газом. Худший вариант, когда Литву силой принудят выполнять условия транзита. Потом если такой прецедент будет, ни кто не помешает нам тоже самое делать с транзитом через Украину.
Гость253384
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жрите шпроты!
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