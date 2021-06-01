США "сдали" Европу России – польский историк

США "сдали" Европу России – польский историк
Фото: Sojka Libor/CTK/www.globallookpress.com
В республике весьма недовольны политикой американцев

Новая американская администрация решила передать Центральную Европу в зону влияния российского и немецкого государств. Такого мнения придерживается известный польский историк Мечислав Рыба.

Поляк весьма скептически оценивает перспективу перехода, в том числе, и его родного государства под условное крыло Германии и России. Историк затаил обиду на американского лидера Джо Байдена за то, что он таким "бессовестным" образом повел себя с преданными союзниками.

Так профессор оценил решение нового президента Соединенных Штатов Америки отменить ряд санкционных ограничений против организаций, которые принимают участие в строительстве российской газовой магистрали "Северный поток-2".

Он напомнил, что новый трубопровод напрямую соединит Российскую Федерацию и Германию. А это значит, что страны Центральной Европы никоим образом не будут задействованы в передаче российского газа в одно из ведущих государств Евросоюза. Это весьма печалит поляка.

Главным виновником произошедшего он считает вашингтонскую администрацию. Мол, великодушный Байден должен был заступиться за несчастные европейские государства и не позволить России "вероломно" передавать собственный газ напрямую в Берлин.

Теперь же Германия получит карт-бланш в ведении политики на европейских территориях, а влияние России на этот регион в разы усилится. Своим мнением польский профессор поделился с Radio Maryja.

К слову, недавно сообщалось, что трубоукладочная баржа "Фортуна" на большой скорости заканчивает прокладку одной из труб "Северного потока".

Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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Гость253440 затычку в жёппу свою вставь уе6ан, поносом все залил тут, дрищ бандерский.
Гость241057
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Гость253440
15 августа будет столетие с момента полного разгрома Красной армии в Варшавской битве и полного краха мечтаний о коммунистической оккупации Европы. "Пшеки" , как вы их обозвали, сейчас находятся на геополитическом подъеме, в отличие от ниспадающей федерации и на две трети мусульманской германии. Речь Посполитая себя еще покажет.
Вот чем пиндосам нравятся националисты в разных странах и почему они их поддерживают - Легко управляемое быдло с низким уровнем интеллекта, манией величия, чувством постоянной обиды и лютой агрессией к "врагам" их <цензура>.
Гость249914
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Гость253440
15 августа будет столетие с момента полного разгрома Красной армии в Варшавской битве и полного краха мечтаний о коммунистической оккупации Европы. "Пшеки" , как вы их обозвали, сейчас находятся на геополитическом подъеме, в отличие от ниспадающей федерации и на две трети мусульманской германии. Речь Посполитая себя еще покажет.
Судя по буквам, которые ты сюда скопировал, подъём только у тебя и непонятно чего...
Гость253467
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Гость253440
15 августа будет столетие с момента полного разгрома Красной армии в Варшавской битве и полного краха мечтаний о коммунистической оккупации Европы. "Пшеки" , как вы их обозвали, сейчас находятся на геополитическом подъеме, в отличие от ниспадающей федерации и на две трети мусульманской германии. Речь Посполитая себя еще покажет.
если хозяева ей позволят
Гость253440
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Гость250863
Ну никал пшеки не могут понять того, что они просто мешки с костями и мясом для игр "взрослых дядей" типа России, Германии и СШП
15 августа будет столетие с момента полного разгрома Красной армии в Варшавской битве и полного краха мечтаний о коммунистической оккупации Европы. "Пшеки" , как вы их обозвали, сейчас находятся на геополитическом подъеме, в отличие от ниспадающей федерации и на две трети мусульманской германии. Речь Посполитая себя еще покажет.
Гость244140
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Правители США, не Байден находятся в трансе, что то произошло в мире не ординарное. План по мироустройству рухнул до основания, это констатация на совещания Барухов с Ротшильдами и Рокфеллерами, 27 мая сего года в Арканзасе.
Гость244140
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Правители США находятся в трансе, что-то произошло.
Гость241057
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А они как хотели. Быть ничтожной страной в рамках ЕС и при этом управлять продвинутыми странами региона через транзитную трубу. Дбл.<цензура>.
Гость248913
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Один Дуда, другой Рыба - два весёлых пшека.
Гость250863
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Ну никал пшеки не могут понять того, что они просто мешки с костями и мясом для игр "взрослых дядей" типа России, Германии и СШП
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