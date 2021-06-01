Лукашенко придется расплатиться с Россией за помощь суверенитетом Белоруссии - западные СМИ

Лукашенко придется расплатиться с Россией за помощь суверенитетом Белоруссии - западные СМИ
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии зашел слишком далеко

После задержания Романа Протасевича, белорусского оппозиционера и бывшего главного редактор телеграм-канала NEXTA, международная пресса призывала ввести жесткие санкции в отношении Белоруссии. Однако возмущение Запада было в значительной степени искусственным, что было известно в том числе и Александру Лукашенко, пишет немецкая Die Zeit, проанализировав публикации мировых СМИ о событиях последних дней. 

Данный инцидент, равносильный воздушному пиратству, является нарушением международного права, пишет The Telegraph. Пока он пользуется молчаливой или открытой поддержкой Москвы, ему нечего опасаться. Более того, Александру Лукашенко известно, что возмущение Запада является в значительной степени искусственным.   

Пока Германия, Польша, Австрия, Италия и другие страны ЕС зависят от поставок российских энергоносителей, они будут поддерживать угрозы в адрес Белоруссии только на словах. Через страну проходит важный магистральный газопровод из Сибири в ЕС. Кроме того, все попытки использовать новый проект магистрального газопровода "Северный поток – 2" в качестве средства давления на Москву закончились ничем.

А вот The New York Times считает, что Лукашенко зашел слишком далеко. Угон авиалайнера ради похищения оппозиционного журналиста – слишком опасное нарушение международных норм, чтобы Соединенные Штаты, ЕС, а также другие ответственные страны могли оставить это без серьезных последствий.

Лукашенко, напоминающий региональных руководителей советского периода, в течение 27 лет своего правления становился все более жестким, отмечают американские журналисты.   

Имея президента соседней страны Владимира Путина в качестве единомышленника и защитника, Александру Лукашенко всегда удавалось блокировать критику и санкции со стороны Запада.

Однако этот эпизод подчеркивает тревожную реальность: автократы, желающие распространить свои репрессивные методы за пределы международных границ, все чаще видят поощрение своих действий. Фактор сдерживания во многих случаях не дал желаемого результата.  

Сигнал, который хотел послать режим Лукашенко, предельно ясен: где бы ни находились его противники, они больше нигде не смогут чувствовать себя в безопасности, даже в самолете, который летит между двумя странами ЕС. Высокие белорусские чиновники уже ни раз давали понять, что они в состоянии выследить и привлечь к ответственности любого. В этой связи Роман Протасевич выглядит, как подопытный кролик, указывает Neue Zürcher Zeitung.  

Гайки в отношении инакомыслящих закручиваются все больше. С недавнего времени заблокированы интернет-порталы Tut.by и Sports.ru. Новые поправки к закону о СМИ запрещают, в частности, любое освещение несогласованных акций протеста. От этого в итоге может выиграть Россия. Чем больше Лукашенко и элита зайдут в тупик, тем скорее Россия сможет оказаться единственным спасителем, расплачиваться с которым придется все же суверенитетом страны.  

Тимур СОРОКИН

Ответить:

Ольга
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"Роман Протасевич выглядит, как подопытный кролик..." <цензура> бедный несчастный мальчик, ищущий СВОБОДЫ приключений и удовольствий всех уровней, купающийся в тёплом море, роскоши и вседозволенности .. только вот на стравливании белорусов между собой и их крови! Да подавляющее большинство населения РБ вообще не интересует что там было: случайность или закономерность. Как сказал Жиглов: "Вор должен сидеть в тюрьме! Будет сидеть!" И совершенно никого не интересует кто куда и как далеко зашёл. Мир и покой для страны! - Результат есть! ВСЁ!
Гость252467
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Есть европейские нормы права. Здесь имело место нарушение европейской безопасности. Это намного хуже. Кто внимательный, тот обратил внимание на слово, которое произнесла Меркель: GEZIELT. За это будут "целенаправленные" санкции. Пропаганда, как всегда, исказила ее слова, но умных хватает.
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