Лукашенко рассказал об обещании Путина по ценам на российский газ

Лукашенко рассказал об обещании Путина по ценам на российский газ
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белоруссия планирует выторговать у России льготы

Российский лидер Владимир Путин провел растянувшуюся на несколько дней встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам саммита Батька сообщил, что ему удалось получить от нашего главнокомандующего обещание помочь Минску с газом.

Стоимость российского газа является одной из важнейших тем в сфере организации экономики Белоруссии. На правах особых отношений с Москвой Республика пользуется серьезными преференциями: Россия отдает белорусам газ по существенно сниженным ценам. При этом Батька постоянно пытается выклянчить у нашей страны дополнительные льготы.

Так, после саммита в Сочи Лукашенко объявил, что российский лидер обещал провести особое собрание и подумать над тем, как помочь Республике с ценами на газ, пишет РИА Новости. При этом сам глава Белоруссии желает, чтобы в будущем году цена на голубое топливо осталась на текущем уровне, хотя утвержденная еще 10 лет назад формула расчета стоимости газа для Белоруссии выдает значительно большую сумму.

Также Лукашенко заявил, что Москва и Минск достигли договоренностей по поводу сближения таможенного законодательства. Наднациональный таможенный орган две державы создавать не будут, но возможно появление общего центра с доступом к вопросам границ государств, пишет издание "Беларусь сегодня".

Более того, президенты договорились, что Россия осуществит поставку самого современного вооружения для нужд белорусской армии. Также два государства планируют выработать совместную реакцию на санкционные ограничения, которые вводят западные страны в отношении России и Белоруссии.

Президентам также удалось договориться по поводу проведения следственных мероприятий в отношении белоруса Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. Разбирательства по их делам будут вестись на территории Республики, при этом российская сторона получит консульский доступ к нашей соотечественнице, отмечает телеграмм-канал RT.

Помимо прочего, Лукашенко сообщил, что обратился к главе России с просьбой открыть Москву для жителей Белоруссии, которые летят на летний отдых. Батька также попросил нашего президента увеличить число рейсов в Санкт-Петербург.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость248311
Пожаловаться Ответить
ничего страшного - россияне проживут, а братушкам надо помочь.
есть кора дуба, ёжики, кошки и собачки - все богато белками
Гость253070
Пожаловаться Ответить
давай, КАРТОШЕНКО!!!! дои пукина по полной, пущай платить за лояльность
Гость253587
Пожаловаться Ответить
Гость248311
видите ли, коллега - быдло является не желательным в обоих странах, но давят его по разному.
усатый тупо издевается над своим быдлом а путин его давит более изящно.
например оставляя без пенсий
А как тогда здесь оказались? Знание русского языка показывает явную быдловатость))
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость248311
видите ли, коллега - быдло является не желательным в обоих странах, но давят его по разному.
усатый тупо издевается над своим быдлом а путин его давит более изящно.
например оставляя без пенсий
про это и речь
наверное будучи комсомольцами мечтали эти буржуи стать царьками президентами
вот и вся правда про мораль советскую и лично про них
Гость248311
Пожаловаться Ответить
игорь
почему бы лукашенко по примеру путина НЕ Отнять тоже пенсии у своего быдла)
видите ли, коллега - быдло является не желательным в обоих странах, но давят его по разному.
усатый тупо издевается над своим быдлом а путин его давит более изящно.
например оставляя без пенсий
гость
Пожаловаться Ответить
игорь чухан, быдло это ты, притом конченое быдло.
Гость248311
Пожаловаться Ответить
а россиянам путин дешевый газ не пообещал.
пара-пара-пам
игорь
Пожаловаться Ответить
как достала эта побратимая деятельность
и достали царьки на обеих территориях
игорь
Пожаловаться Ответить
почему бы лукашенко по примеру путина НЕ Отнять тоже пенсии у своего быдла)
М
Пожаловаться Ответить
с таким усатым *другом* и врагов не надо
1 2
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей