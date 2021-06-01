Госдума утвердила право граждан на бесплатное подключение к газу

Госдума утвердила право граждан на бесплатное подключение к газу
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Газификация домов сельских жителей пойдет быстрее

Подведение газопровода к личным участкам будет бесплатным для населения. Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты нижней палаты парламента во вторник, 1 июня.

Ранее с инициативой об обязанности собственников систем газоснабжения бесплатно доводить трубы к домовладениям выступила "Единая Россия". Президент Владимир Путин идею поддержал, а спикеры обеих палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и другие парламентарии поработали над соответствующими законодательными поправками.

Как пояснил председатель ГД Володин, порой в населенный пункт проложен газопровод, но от него до частного владения еще метров 100-200, поэтому не все россияне в состоянии оплатить подведение газа к своему дому. Теперь такой проблемы не будет.

"Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам",

– пояснил спикер Госдумы.  

Программа газификации в РФ пройдет в два этапа. Первый должен завершиться до 2023 года, второй рассчитан до 2030 года. Документ также предусматривает появление единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и его дочерние компании.

Николай ВИКТОРОВ

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