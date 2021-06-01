Турция призвала Россию не обижаться за продажу оружия Украине

Анкара подчеркнула, что это вопрос бизнеса

Турция намерена продать Украине беспилотники Bayraktar TB2. В Анкаре не раз подчеркивали, что эта сделка не направлена против Москвы. Об этом заявил вновь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Афинах. 

По его словам, Турция не спрашивает другие страны, когда она заключают военные сделки с третьим государствами. В том числе Анкара не выясняет у Москвы, почему она продает оружие Дамаску, передает "Общественная служба новостей".  

Чавушоглу, как пишет телеграм-канал "Повестка дня Турции", подчеркнул, что договоренности с Киевом были заключены много лет назад, поэтому "России не стоит на это обижаться". По его словам, это бизнес. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей