Анкара подчеркнула, что это вопрос бизнеса

Турция намерена продать Украине беспилотники Bayraktar TB2. В Анкаре не раз подчеркивали, что эта сделка не направлена против Москвы. Об этом заявил вновь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Афинах.

По его словам, Турция не спрашивает другие страны, когда она заключают военные сделки с третьим государствами. В том числе Анкара не выясняет у Москвы, почему она продает оружие Дамаску, передает "Общественная служба новостей".

Чавушоглу, как пишет телеграм-канал "Повестка дня Турции", подчеркнул, что договоренности с Киевом были заключены много лет назад, поэтому "России не стоит на это обижаться". По его словам, это бизнес.

