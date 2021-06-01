Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты

Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик не захотел согласовывать действия с Москвой

Экс-замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян откровенно рассказал о сомнительных действиях находящегося тогда в должности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Речь идет о периоде обострения карабахского конфликта. Так, в какой-то момент Пашинян проявил излишнюю самостоятельность, хотя должен был согласовать свои действия с Москвой.

Генерал-лейтенант сообщил, что между Россией и Арменией были достигнуты договоренности о том, что армянская армия будет осуществлять ряд действий по согласованию с российской стороной. В частности, речь шла о запуске ракет.

Однако Пашинян в определенный момент решил, что не желает отчитываться перед Москвой и имеет право действовать, как ему заблагорассудится, несмотря на межгосударственные соглашения. А значит будет пускать ракеты, когда захочет.

Более того, армянский премьер-министр позволил себе неуважительное отношение к нашей стране. Со слов Хачатрян выходит, что Пашиняну указывали на необходимость получить добро от России перед запуском ракет.

"Кто такие русские? Я сказал!" – таким образом армянский политик обосновал свою позицию.

О неуважительном поведении армянского премьера генерал-лейтенант рассказал в беседе с изданием Yerevan Today. Впрочем, нужно отметить, что по официальным данным, ракеты так и не были запущены. Ранее сообщалось, что Минобороны России не фиксировало пусков оперативно-тактических ракетных комплексов"Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Также Хачатрян напомнил о том, что Пашинян во всеуслышание сомневался в эффективности переданных Армении российских комплексов "Искандер". Напомним, из-за этой истории премьер-министру пришлось публично извиняться за свои слова.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость 443311
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Настоящий ОДЕССИТ
Этот урод пашиянц доведет Армению до ручки. Надо гнать его поганой метлой.
Пока русских <цензура> ото всюду погаными метлами
Настоящий ОДЕССИТ
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Этот урод пашиянц доведет Армению до ручки. Надо гнать его поганой метлой.
Гость253665
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😂
Сергей
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Свинья - самая точная характеристика, если не принимать во внимание, что оскорбил полезное животное.
Гость253588
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Неблагодарные!. Вот что пишут в сайте АрменианРепорт(буквы на англ) 31.05.21. Заглавие: "ОДКБ и Россию-на мусорные свалки Еревана."
Далекая географически Франция оказалась Армении намного ближе, чем Россия и ОДКБ. Да и США, думаю, будут не против прислать сюда своих военных. В таком случае Еревану следует помахать Москве и ОДКБ ручкой и передать вопрос защиты наших границ внерегиональным державам, чего так боятся в России. Да и в целом, в Армении предостаточно мусорных баков, на которых кроме логотипа ОДКБ вполне могут скоро появиться и флаг России, и портреты ее престарелого диктатора.
гость
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игорь херовальный а пошел-ka ты в pizdu, mudila huev.
ГостьПророк
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А кто такой Пашинян? Кто то знает его жизненный путь,его успехи??? Выскочка и недр Армянского народа! Виробяна Виктора Хачатуровича знаю(забытый лидер Армении),а этот позор Армении.
игорь
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достали эти царьки снг
надоели и свои тоже
Гость251449
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за счет русских вы чмошники жывете небыло бы нас вас довно бы могильные черви обглодали- вкурили
М
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эта журнашлюха достойна своего народа,ни воевать ни строить,даже обувь разучились шить,одним словом торгаши
только в составе и под прикрытием россии смогли выжить все эти бывшие республики а разошлись и практически все они залезли обратно на пальмы и сжимая дубинку зло смотрят друг на друга и с подобострастием на шерхана
ни экономик не создали ни независимость
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