Страх Зеленского перед союзом Москвы и Минска пояснили в Киеве

Страх Зеленского перед союзом Москвы и Минска пояснили в Киеве
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Власти Незалежной опасаются лишиться опоры

Объединение России и Белоруссии в настоящее Союзное государство лишит украинскую власть спокойной жизни. В этом убежден глава Центра политических исследований и конфликтологии в Киеве Михаил Погребинский.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский пожаловался немецкоязычным читателям на сохраняющуюся угрозу со стороны России, которая усилится в случае появления "реального союза" РФ и Белоруссии. Но, по мнению политолога, такое объединение представляет опасность не Украине как государству, а лицам, захватившим там управление.

"Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды",

пояснил Погребинский в комментарии "Взгляду".

На днях Зеленский дал интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором заявил, что весной российские войска сконцентрировались около Украины и отступили лишь под давлением США и ЕС, за помощью к которым обратился Киев. Однако практически все вооружение подразделения армии РФ оставили у границ Незалежной, уверен Зеленский, поэтому он по-прежнему опасается нападения. По его данным, это произойдет до середины сентября текущего года. Теперь цель Зеленского – поговорить с главой Белого дома Джо Байденом до его саммита с Владимиром Путиным.

Ранее в Минске подтвердили, что из 28 дорожных карт по созданию Союзного государства РФ и РБ осталось согласовать лишь две.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость251099
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КЛОУН ОН И В АФРИКЕ КЛОУН ----- ЧМО ПОЗОРНОЕ - И ЭТО ПРИЗИДЕНТ СТРАНЫ ?????? ТЬФУ НА вас УКРОПЫ ХОЛОПЫ
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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гость
бандеры, памперсов купите своему дебилу, уже срачно надо!
А ЖИДовское рыло у ЗЕлупы на фото не очень-то весёлое!
гость
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бандеры, памперсов купите своему дебилу, уже срачно надо!
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